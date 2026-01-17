सोनाली कुलकर्णी आणि नेहा पेंडसे स्टारर 'तिघी'चा टीझर प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...
मराठी चित्रपट 'तिघी'चा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. यामध्ये आई आणि मुलींमधील नात्याविषयी दाखवण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
मुंबई - आई आणि मुलींचं नातं हे केवळ रक्ताचं नसून, ते अनुभव, आठवणी, संस्कार आणि न बोललेल्या भावनांनी विणलेलं असतं. कधी अतूट जिव्हाळ्याचं, तर कधी न व्यक्त झालेल्या अपेक्षांमुळे निर्माण झालेल्या अंतराचं… तरीही अंतर्मनाने कायम एकमेकांशी घट्ट बांधलेलं. या नात्याच्या अशाच नाजूक, हळुवार आणि खोल छटा उलगडणारा 'तिघी' हा मराठी चित्रपट आहे. या चित्रपटाचा आता टीझर प्रदर्शित केला असून, त्यानं प्रेक्षकांच्या मनाला अलगद स्पर्श केला आहे. अवघ्या काही क्षणांच्या या टीझरमधून एका घरातल्या तीन स्त्रियांच्या भावविश्वाची प्रभावी झलक अनुभवायला मिळते. आई आणि तिच्या दोन मुली यांच्यातील दुरावा, न बोललेल्या भावना, तणाव, आठवणी आणि तरीही त्या सगळ्याच्या पलीकडे असलेले प्रेम हे सगळं अतिशय वास्तवदर्शी पद्धतीनं टीझरमध्ये मांडण्यात आलं आहे.
मराठी चित्रपट' तिघी'चं टीझर प्रदर्शित : कोणताही भडकपणा न करता, शांततेतून उलगडणाऱ्या भावनांचा हा प्रवास प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडणार असणार असं या टीझरवरून सिद्ध होत आहे. 'आईचं घर. हजार आठवणी.' ही चित्रपटाची टॅगलाईनच त्याचा आत्मा सांगून जाते. आठवणींनी भरलेलं घर आणि त्या घरातल्या 'तिघीं'चं अंतर्मन हा या कथेचा केंद्रबिंदू आहे. घर केवळ वास्तू नसून, तिथे साठलेल्या आठवणी, न बोललेले संवाद आणि मनातल्या कोपऱ्यात दडलेल्या भावना यांचं प्रतिबिंब ठरतं आणि हेच 'तिघी' ठळकपणे मांडतो. दिग्दर्शिका जीजिविषा काळे यांनी चित्रपटाबद्दल सांगितलं, "आई आणि मुलीचं नातं अनेकदा शब्दांपलीकडचं असतं. प्रेम व्यक्त होत नाही, ते जाणवतं. वेदना बोलल्या जात नाहीत, त्या समजून घ्याव्या लागतात. 'तिघी'मधून आम्ही अशाच न बोललेल्या संवादांचा आणि न दिसणाऱ्या भावनांचा प्रवास दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा चित्रपट प्रत्येक स्त्रीच्या मनातल्या एका कोपऱ्याला नक्कीच स्पर्श करेल."
'तिघी'चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटात भारती आचरेकर, सोनाली कुलकर्णी आणि नेहा पेंडसे बायस यांच्या विशेष भूमिका आहे. तसेच सुप्री मीडिया प्रस्तुत आणि कोक्लिको पिक्चर्स निर्मित 'तिघी' या चित्रपटाची कथा आणि दिग्दर्शन जीजिविषा काळे यांनी केलं आहे. चित्रपटाची निर्मिती निखिल महाजन, सुहृद गोडबोले, स्वप्निल भंगाळे आणि नेहा पेंडसे बायस यांनी केली आहे. आई–मुलींच्या नात्याकडे वेगळ्या, प्रगल्भ आणि संवेदनशील नजरेतून पाहाणारा 'तिघी' हा चित्रपट येत्या 6 मार्च रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.