श्रद्धा कपूर स्टारर 'ईठा' चरित्रात्मक चित्रपटाची नवीन रिलीज आली समोर...
श्रद्धा कपूरची मुख्य भूमिका असलेला 'ईठा' हा चरित्रात्मक चित्रपटाची नवीन रिलीज तारीख समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 5:39 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री श्रद्धा कपूचा लवकरच 'ईठा' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. निर्मात्यांनी मंगळवारी 23 जून रोजी चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित केला होता. या चित्रपटाचा टीझर हा रिलीज झाल्यानंतर अनेकांनी श्रद्धा कपूरचं कौतुक केलं होतं. या चित्रपटाचं लक्ष्मण उतेकर यांनी दिग्दर्शन केलं आहेत. हा चित्रपट प्रसिद्ध मराठी लोककलाकार आणि लावणी नृत्यांगना विठाबाई भाऊ मांग नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित आहे.'तमाशा'वर आधारित या चित्रपटाची नवीन रिलीज तारीख ही समोर आली आहे.
'ईठा' चित्रपटाची नवीन रिलीज तारीख आली समोर : श्रद्धा कपूरचा आगामी चित्रपट 'ईठा' हा 4 डिसेंबर 2026 रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. मॅडॉक फिल्म्सनं एक पोस्ट शेअर केली आहे, यामध्ये त्यांनी लिहिलं, 'वादळासाठी तयार रहा... कारण 'ईठा' 4 डिसेंबरला येत आहे! ' दरम्यान लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित 'ईठा'मध्ये महाराष्ट्रातील तमाशा आणि लावणी क्षेत्रातील अत्यंत आदरणीय कलाकार विठाबाई नारायणगावकर यांच्या संघर्षांबद्दल प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटात 1940 ते 1990च्या दशकातील त्यांच्या आयुष्याचे दर्शन घडवेल, या चित्रपटामध्ये विठाबाईच्या कामगिरीवर आणि वैयक्तिक संघर्षावर प्रकाश टाकला जाईल. 'मॅडॉक फिल्म्स'च्या बॅनरखाली दिनेश विजन यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे.
'ईठा' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान 'ईठा' या चित्रपटात रणदीप हुड्डा आणि मोहम्मद झीशान अय्युब यांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. क्षितिज पटवर्धन यांनी लिहिलेल्या आणि आकाश अग्रवाल यांनी छायांकन केलेल्या या चित्रपटाला अजय-अतुल यांचे संगीत लाभले आहे. बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाची टक्कर सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि तमन्ना भाटिया यांचा 'वन' आणि यश स्टारर 'टॉक्सिक'शी होणार होता. मात्र रिलीज तारीख वेगळी झाली आहे. आता या चित्रपटासाठी प्रेक्षकांना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. श्रद्धा कपूर आणि तिचे चाहते देखील चित्रपटासाठी खूप उत्सुक आहेत. दरम्यान या चित्रपटामधील श्रद्धा कपूरच्या लूकबद्दल सोशल मीडियावर बऱ्याच चर्चा झाल्या आहेत. आता हा चित्रपट बॉक्स ऑफिस किती कमाल करणार हे येणाऱ्या काळात समजेल.