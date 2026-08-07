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टेलिव्हिजन आणि चित्रपटांमध्ये प्रभू श्रीरामांची भूमिका साकारणारे 8 सर्वोत्कृष्ट अभिनेते

टेलिव्हिजन आणि चित्रपटांमध्ये श्रीरामांची भूमिका साकारणारे 8 सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याबद्दल आम्ही तुम्हाला आज सांगणार, ज्यांनी आपल्या अभिनयानं प्रेक्षकांची मनं जिंकली.

Indian Actors Who Played Lord Sri Ram
भगवान श्रीराम यांची भूमिका साकारणारे भारतीय अभिनेते (Photo - ETV)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 3:19 PM IST

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हैदराबाद : 'रामायण' हे भारतीय इतिहासातील अत्यंत पवित्र आणि सुंदर संस्कृत महाकाव्य आहे. हिंदूसाठी पवित्र असलेल्या ग्रंथामध्ये भगवान श्रीरामांचे आदर्श व्यक्तिमत्त्व रेखाटले असून यात सत्य, धर्म, करुणा आणि त्यागबद्दलचे अतिशय सुंदर पद्धतीनं वर्णन केलंय. श्रीराम यांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्यात आई-वडिलांच्या आज्ञांचे पालन केले. ते कुठलाही प्रश्न न विचारता त्यांनी वडिलांनी दिलेल्या आदेशानुसार वनवास स्वीकारला. सीतेवरील त्यांचे प्रेम आणि बंधू लक्ष्मणाविषयीची त्यांची आपुलकी हे सर्वोत्तम उदाहरण आहे.

दरम्यान भारतीय चित्रपटसृष्टीत अनेक स्टार्सनं चित्रपटांमध्ये आणि मालिकांमध्ये श्रीराम यांची भूमिका साकारली आहे. दरम्यान लोक रामायणावर मनापासून प्रेम करतात. त्यामुळं चित्रपटसृष्टीत आणखी एक चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे, यामध्ये रणबीर कपूर हा श्रीरामच्या भूमिकेत दिसणार आहे, तसेच 'रामायणा' चित्रपटाचं दिग्दर्शन नितेश तिवारी करत आहे. दरम्यान अनेक स्टार्सनं प्रभू श्रीरामांची साकारलेली भूमिका आजही लोकांच्या मनात खोलवर रुजलेली आहे. ही भूमिका साकारल्यानंतर लोक त्यांना साक्षात देव मानू लागले. आजही अनेक लोक स्टार्सला देव मानत असून ते दिसल्याचं क्षणी त्यांचे चरण स्पर्श करत असतात. आता आम्ही अशाच काही स्टार्सबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत, ज्यांची श्रीराम पात्रातील भूमिका खूप गाजली होती.

Arun Govil
अरुण गोविल (Photo : IANS/ ANI)

अरुण गोविल : टीव्ही मालिका आणि चित्रपटसृष्टीत काम करणारे अरुण गोविल यांनी साकारलेली प्रभू श्रीरामांची भूमिका आजही लोकांच्या मनावर खोलवर कोरलेली आहे. ही भूमिका साकारल्यानंतर त्यांना लोक देव मानू लागले होते. आजही ते कुठे गेले तर अनेकजण त्यांचे चरण स्पर्श करतात.'रामायण' या मालिकेतील त्याचं काम खूप विशेष आहे. या मालिकेनंतर त्यांचा चाहतावर्ग खूप वाढला होता. आता ते 2026मध्ये रिलीज होत असलेल्या 'रामायण पार्ट 1' या चित्रपटामध्ये राजा दशरथची भूमिका साकारत आहे.

Gurmeet Choudhary
गुरमीत चौधरी (Photo : IANS/ ANI)

गुरमीत चौधरी : टीव्ही अभिनेता गुरमीतनं आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात प्रभू श्रीरामांच्या भूमिकेनं केली. त्याची ही भूमिका खूप गाजली होती. 'सागर आर्ट्स'च्या 'रामायण' मालिकेत काम करण्याची संधी मिळाल्यानंतर त्याचं नशीब चमकलं. यानंतर तो प्रचंड लोकप्रिय झाला. याशिवाय 'रामायण' ही मालिका देखील प्रेक्षकांना खूप आवडली होती. या मालिकेत त्याच्याबरोबर त्याची पत्नी देबिना बॅनर्जीनं देखील माता सीताची भूमिका साकरली होती.

Jeetendra
जितेंद्र (Photo : IANS/ ANI)

जितेंद्र : 1997मध्ये 'लव कुश' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, ज्यामध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार जितेंद्र यांनी भगवान रामाची भूमिका साकारली होती. या चित्रपटामधील त्यांची भूमिका ही खूप विशेष होती. हा चित्रपट वाल्मिकींच्या 'उत्तर रामायणावर' आधारित आहे. या चित्रपटात जया प्रदा यांनी माता सीताची भूमिका आणि दारा सिंग हनुमानची भूमिका केली होती. या चित्रपटाची निर्मिती 'देवयांक आर्ट्स'च्या बॅनरखाली दिलीप कनिकरिया यांनी केली होती. या 'लव कुश'चं दिग्दर्शन मधुसूदन राव यांनी केलं. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर अपयशी ठरला.

ज्येष्ठ तेलुगू अभिनेता एनटीआर : ज्येष्ठ अभिनेते एनटीआर (एन. टी. रामाराव) यांनी पौराणिक चित्रपटांमध्ये भगवान श्रीरामांची भूमिका साकारली आहे. त्यांनी 'लव कुश', 'सीता राम कल्याणम', 'श्रीराम पट्टाभिषेकम' आणि 'श्रीरामांजनेय युद्धम' यांसारख्या प्रसिद्ध चित्रपटांमध्ये श्रीरामांची भूमिका साकाल्यानंतर त्यांनाही साऊथमधील लोक देव मानत असत.

Prabhas
प्रभास (Photo : IANS/Poster)

प्रभास :'आदिपुरुष' या चित्रपटात प्रभासनं राघव (श्रीराम) यांची भूमिका साकारली. चित्रपटाला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला असला, तरी त्याच्या लूकची आणि पडद्यावरील उपस्थितीची (स्क्रीन प्रेझेन्स) खूप चर्चा झाली. हा चित्रपट अतिशय मोठ्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता. 'आदिपुरुष' रुपेरी पडद्यावर फ्लॉप ठरला होता.

Ashish Sharma
आशिष शर्मा (Photo : IANS/ ANI)

आशिष शर्मा : 'सिया के राम' या टीव्ही मालिकेत आशिष शर्मानं श्रीरामांचे संवेदनशील रूप प्रभावीपणे साकारले. या मालिकेत मदिराक्षी मुंडलेनं माता सीताची भूमिका साकारली होती. त्यांच्या अभिनयाला प्रेक्षकांची पसंतीही मिळाली. 2015मध्ये स्टार प्लस वाहिनीवरील ही मालिका खूप लोकप्रिय ठरली होती.

हिमांशू सोनी : हिमांशू सोनीनं 'राम सिया के लव्ह कुश' या लोकप्रिय पौराणिक मालिकेत श्रीरामाची भूमिका साकारली. त्याला या भूमिकेमुळं खूप लोकप्रियता मिळाली होती. या मालिकेत सीता मातेची भूमिका शिव्या पठानियानं केली होती.

Ranbir Kapoor
रणबीर कपूर (Photo : IANS/Ramayana Team)

रणबीर कपूर : नितेश तिवारी यांच्या बहुप्रतीक्षित 'रामायणा' या चित्रपटात रणबीर कपूर श्रीरामाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याच्या भूमिकेबद्दल प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. हा चित्रपट अतिशय मोठ्या बजेटमध्ये तयार केला जात असून, तो भारतात 9000 आणि जगभरात 50,000 स्क्रीन्सवर प्रदर्शित होणार आहे. सामान्य प्रेक्षकांपासून ते चित्रपट निर्मात्यांपर्यंत सर्वांमध्येच या चित्रपटाबाबत मोठी उत्सुकता आहे.

तसेच श्रीरामाची भूमिका साकारण्याच्या शैलीत कालांतरानं बदल झाला आहे, परंतु अरुण गोविल यांच्यापासून ते रणबीर कपूरपर्यंत प्रत्येक अभिनेत्यानं आपली वेगळी छाप पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता रणबीर कपूरचा 'रामायणा' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या अपेक्षांवर कितपत खरा उतरतो, हे पाहणे रंजक ठरेल.

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