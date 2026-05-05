ETV Bharat / entertainment

थलपथी विजय स्टारर 'जना नायकन' चित्रपटाच्या रिलीजची तारीख व्हायरल...

थलपथी विजयचा 'जना नायकन' चित्रपट कधी रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे, याबद्दल माहिती समोर आली आहे.

thalapathy vijay
थलपथी विजय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 5, 2026 at 10:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : थलपथी विजयच्या पक्ष, तमिळगा वेत्री कळघमनं तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत 234 पैकी 108 जागा जिंकून एक इतिहास रचला आहे. दरम्यान, विजयच्या शेवटच्या 'थलपथी 69' चित्रपटाबद्दल चर्चा सोशल मीडियावर अधिक होताना दिसत आहेत. तसेच विजयनं राजकारणात सक्रिय राहण्यासाठी चित्रपटांमधून निवृत्ती घेतली आहे. आता आम्ही त्याच्या आगामी चित्रपटाबद्दल काही विशेष गोष्टी सांगणार आहोत.

'थलपथी 69'चं नाव काय आहे? : दरम्यान विजयचा हा चित्रपट 69वा आहे. त्यामुळं याला 'थलपथी 69' असं म्हटलं गेलं होतं. या चित्रपटाचं मूळ नाव 'जना नायकन' आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन एच. विनोथ यांनी केलं आहे. तसेच हा चित्रपट बऱ्याच काळापासून सेन्सॉरशिप आणि कायदेशीर वादात अडकला होता. आता या चित्रपटच्या प्रदर्शनाची तारीख समोर आली आहे. तसेच या चित्रपटामध्ये विजय हा एएसपीची (थलपथी वेट्री कोंडन आयपीएस) भूमिका करत आहे. 'जना नायकन' चित्रपटामध्ये थलपथी विजयशिवाय पूजा हेगडे, बॉबी देओल, मामिता बैजू आणि इतर कलाकार दिसणार आहेत. या चित्रपटाला संगीत अनिरुद्ध यांनी दिलंय. 'जना नायकन'मधील 'ओरू पेरे वरलयूरू' हे गाणं देखील रिलीजपूर्वी गाजलं आहे.

चित्रपट ऑनलाइन लीक : दरम्यान हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 8 मे 2026 रोजी प्रदर्शित होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. मात्र याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. या चित्रपटाचं प्रमोशनही सुरू झालेलं नाही. तसेच एप्रिल 2026मध्ये, चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच त्याची एचडी आवृत्ती ऑनलाइन लीक झाली होती. तसेच 'जना नायकन', 2026च्या पोंगलच्या सुमारास रिलीज होणार होता, मात्र याला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला होता. याशिवाय या चित्रपटाच्या काही दृष्यांवर सेन्सॉर बोर्डानं आक्षेप घेतला आहे. हे दृश्य धार्मिक गोष्टींवर आधारित आहे. तसेच सेन्सॉर बोर्ड हे प्रकरण घेवून मद्रास उच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर, सोशल मीडियावर याला तेलुगू चित्रपट 'भगवंत केसरी'चा अधिकृत रिमेक म्हणण्यात आलं होतं. याशिवाय या चित्रपटात प्रेक्षकांना राजकीय गोष्टी आणि ॲक्शन थ्रिल पाहायला मिळेल.

हेही वाचा :

  1. थलपती विजय बनला तामिळनाडूचा 'जननायक'; पहिल्याच निवडणुकीत TVK ला कसा मिळाला ब्लॉकबस्टर विजय? वाचा सविस्तर
  2. थलापती विजयनं आपल्या वाढदिवशी सोशल मीडियावर घातला धुमाकूळ , 'जन नायकन'च्या दमदार टीझरसह फर्स्ट लूक रिलीज...
  3. तमिळ सुपरस्टार विजयचा शेवटचा चित्रपट 'थलापती 69'चे शीर्षकसह फर्स्ट लूक रिलीज...

TAGGED:

THALAPATHY VIJAY
JANA NAYAGAN RELEASE DATE VIRAL
THALAPATHY VIJAY LAST MOVIE
थलपथी विजय
MOVIE JANA NAYAGAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.