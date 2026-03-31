राधिका सरथकुमार स्टारर 'थाई किझवी' चित्रपट रिलीज होईल ओटीटीवर

'थाई किझवी' चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हा चित्रपट लवकरच ओटीटीवर रिलीज होणार आहे.

thaai kizhavi
Published : March 31, 2026 at 11:47 AM IST

हैदराबाद : कोणत्याही मोठ्या पुरुष कलाकारांशिवाय बनवलेल्या या छोट्या तमिळ चित्रपटानं, गेल्या महिन्यात प्रदर्शित झाल्यावर बॉक्स ऑफिसवर चांगलीच खळबळ उडवून दिली होती. या चित्रपटानं अनेक मोठ्या चित्रपटांना मागे टाकलं. 'थाई किझवी' शीर्षकाच्या या चित्रपटानं प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. 'थाई किझवी'मध्ये राधिका सरथकुमार यांनी एका निर्दयी, वयस्कर सावकाराची प्रमुख भूमिका केली आहे. या चित्रपटाचं समीक्षकांनी भरभरून कौतुक केलंय. चित्रपटानं जगभरात 150 कोटींचा टप्पा ओलांडला होता. 'थाई किझवी' पाहण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. हा चित्रपट ओटीटीवर कधी प्रदर्शित होईल याची चित्रपटरसिक वाट पाहत आहेत. निर्मात्यांनी अखेर त्याच्या ओटीटी प्रदर्शनाची तारीख निश्चित केली आहे. हा चित्रपट डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर तुम्हाला लवकरच भेटण्यासाठी सज्ज आहे.

'थाई किझवी' ओटीटीवर कधी आणि कुठे प्रदर्शित होईल? : 'थाई किझवी' 10 एप्रिल रोजी जिओ हॉटस्टार ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. जिओ हॉटस्टार तमिळच्या अधिकृत अकाऊंटनं एका पोस्टद्वारे या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची घोषणा केली, हीच पोस्ट शिवकार्तिकेयन प्रॉडक्शन्सनं पुन्हा पोस्ट केली. या चित्रपटामध्ये एका वृद्ध महिलेचं एक वेगळंच रुप प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान 'थाई किझवी' या चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर हा चित्रपट 9 कोटींच्या बजेटमध्ये निर्मित करण्यात आला होता. 'थाई किझवी' चित्रपटानं आपल्या बजेटच्या तुलनेत, 60.28 कोटींची प्रचंड कमाई केली आहे. 'थाई किझवी'नं भारतीय बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कामगिरी करत 'सुपर हिट'चा दर्जा मिळवला आहे.

'थाई किझवी' चित्रपटाबद्दल : हा चित्रपट राधिका सरथकुमारच्या 'पवनथाई' या पात्राभोवती फिरतो. पवनथाई ही एक धाडसी 70 वर्षीय सावकार आहे, जिची मुले तिच्या मालमत्तेची विभागणी करून ती त्यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्याची मागणी करतात. मात्र ती स्पष्टपणे सांगते की, तिला तिच्या मृत्यूपर्यंत तिच्या संपत्तीचा उपभोग घ्यायचा आहे. जेव्हा तिला लकवा होतो , तेव्हा तिची लोभी मुलं फक्त पवनथाईलाच माहीत असलेला एक गुप्त खजिना शोधण्याच्या आशेनं परत येतात. या चित्रपटामध्ये सिंगमपुली, बाला सरवणन, अरुलडोस, मुनीषकांत, इलावारसू, जॉर्ज मेरीन आणि वेट्टाई मुथुकुमार यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. अभिनेता शिवकार्तिकेयननं त्याच्या शिवकार्तिकेयन प्रॉडक्शनच्या बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मित केली आहे. याशिवाय शिवकुमार मुरुगेसननं, 'थाई किझावी'चं दिग्दर्शन केलंय. हा चित्रपट 27 फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आणि 'सुपर हिट' ठरला.

