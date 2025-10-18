'तेरे इश्क में' चित्रपटातील टायटल ट्रॅक रिलीज, पाहा व्हिडिओ...
'तेरे इश्क में' चित्रपटातील टायटल ट्रॅक आता रिलीज करण्यात आला आहे. या गाण्याला संगीत एआर. रहमान यांनी दिलं आहे.
Published : October 18, 2025 at 4:20 PM IST
मुंबई : दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अभिनेता धनुष आणि अभिनेत्री क्रिती सेनॉन स्टारर चित्रपट 'तेरे इश्क में'चं टायटल ट्रॅक १८ ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित झालंय. टीझरपासून सुरू झालेला उत्साह आता एका भव्य संगीतमय अनुभवात बदलला आहे. हे गाणे प्रेक्षकांना रहमानच्या भावनिक, भव्य आणि जादुई सुरांनी भरलेल्या 'तेरे इश्क में'च्या जगात घेऊन जाते. धनुष आणि क्रिती सेनॉन या गाण्यात असून हे अरिजीत सिंगचा आयकॉनिक आवाज याला खूप विशेष बनवते. इरशाद कामिलची सुंदर शायरी या गाण्यात अप्रतिम बनवते. हे गाणं मनाला मोहून घेणार आहे. या गाण्याचा व्हिडिओ खूप भावनिक आहे.
'तेरे इश्क में' चित्रपटाचं शीर्षक गीत रिलीज : या गाण्यामध्ये प्रेम आणि त्यासाठी असणारी तळमळ दाखविली गेली आहे. दरम्यान हा ट्रॅक चित्रपटासाठी सूर निश्चित करतो आणि संपूर्ण अल्बम आनंद एल. राय, एआर. रहमान आणि इरशाद कामिल या प्रतिष्ठित त्रिकूटासाठी आणखी एक संस्मरणीय अध्याय बनण्यासाठी सज्ज आहे. गुलशन कुमार, टी-सीरीज आणि कलर येलो प्रस्तुत 'तेरे इश्क में'हे गाणं खूप विशेष आहे. हा चित्रपट आनंद एल. राय , हिमांशू शर्मा, भूषण कुमार आणि कृष्ण कुमार यांनी निर्मित केला आहे. आनंद एल. राय दिग्दर्शित, कथा हिमांशू शर्मा आणि नीरज यादव यांनी लिहिलेली ही कहाणी खूप धमाकेदार असणार आहे.
'तेरे इश्क में' चित्रपटाबद्दल : एआर. रहमान यांचे संगीत आणि इरशाद कामिल यांच्या गीतांसह, धनुष आणि क्रिती सेनॉन अभिनीत हा चित्रपट २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी हिंदी आणि तमिळमध्ये जगभरात प्रदर्शित होईल.या चित्रपटामध्ये धनुष आणि क्रिती सेनॉन व्यतिरिक्त प्रभु देवा विशेष भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटाच्या माध्यामातून क्रिती सेनॉन आणि साऊथ अभिनेता धनुष पहिल्यांदा एकत्र काम करत आहेत. हा चित्रपट एका प्रेमकहाणीवर आधारित आहे, ज्यात खूप अडचणी आणि संघर्ष पाहायला मिळेल.
