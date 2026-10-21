खून, रहस्य आणि उत्कंठेचा थरार तसेच रहस्यमय कथानकाची झलक दाखवणाऱ्या ‘मिरांडा वॉर्निंग’चा टीझर प्रदर्शित!
‘मिरांडा वॉर्निंग’ या मराठी चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होणार याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 2:46 PM IST
मुंबई : रहस्य, खून आणि अनपेक्षित वळणांनी भरलेल्या कथा पाहण्याकडे प्रेक्षकांचा कल दिवसेंदिवस वाढत आहे. गुन्ह्याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न, संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेली पात्रं आणि प्रत्येक क्षणाला बदलणारं चित्र यांमुळं मर्डर मिस्ट्री आणि सस्पेन्स थ्रिलर चित्रपट प्रेक्षकांना विशेष आकर्षित करतात. याच उत्कंठावर्धक चित्रपटांच्या मांदियाळीत आता ‘मिरांडा वॉर्निंग’ या मराठी चित्रपटाची भर पडणार आहे. फार्महाऊसवर घडलेल्या खुनामागचं गूढ आणि त्याचा छडा लावण्याचा रोमांचक प्रवास या चित्रपटातून अनुभवायला मिळणार असून, खून, रहस्य आणि उत्कंठेचा थरार तसेच रहस्यमय कथानकाची झलक दाखवणाऱ्या ‘मिरांडा वॉर्निंग’चा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
‘मिरांडा वॉर्निंग’ची कहाणी : एका फार्महाऊसवर घडणारा खून आणि त्यानंतर सुरू होणारा गुन्ह्याचा तपास, या केंद्रवर्ती कल्पनेभोवती ‘मिरांडा वॉर्निंग’ची कथा आकाराला येते. तपास जसजसा पुढे सरकतो, तसतशी संशयाची वर्तुळं विस्तारत जातात. समोर येणारे नवे पुरावे, गुंतागुंतीचे प्रश्न आणि एकमेकांशी जोडल्या जाणाऱ्या घटनांमुळं नेमका गुन्हेगार कोण, याबाबतचं गूढ अधिकच गडद होत जातं. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधताना पोलिस अधिकारी कोणत्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचतो, हे पाहणं रंजक ठरणार आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीत रहस्यपट आणि सस्पेन्स थ्रिलरची परंपरा असली, तरी गुन्ह्याच्या तपासातील बारकावे, संशयितांभोवती निर्माण होणारं गूढ आणि सत्यापर्यंत पोहोचण्याचा संघर्ष यांचा वेध घेणारा ‘मिरांडा वॉर्निंग’ प्रेक्षकांसाठी एक वेगळा अनुभव ठरण्याची शक्यता आहे. दमदार कलाकार, रहस्याची उत्कंठा वाढवणारं कथानक आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रभावी मांडणी यांची सांगड या चित्रपटात घालण्यात आली आहे.
‘मिरांडा वॉर्निंग’ चित्रपटाबद्दल : सतनाम फिल्म्स स्टुडिओ आणि ओपन गेट मुव्हीज यांच्या संयुक्त विद्यमानं ‘मिरांडा वॉर्निंग’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. सचिन धोत्रे यांनी या चित्रपटाची निर्मिती करण्याबरोबरच दिग्दर्शनाची जबाबदारीही सांभाळली आहे. अल्ट्रा मीडिया एंटरटेनमेंटचे सुशीलकुमार अग्रवाल आणि सुकल्प चित्रचे कल्पक जोशी यांनी चित्रपट सादर केला आहे. यापूर्वी 2023मध्ये ‘गेट-टुगेदर’ या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलेल्या सचिन धोत्रे यांनी यावेळी रहस्य आणि तपासाच्या धाग्यांनी गुंफलेली वेगळी कथा पडद्यावर आणली आहे. रवींद्र मठाधिकारी आणि सायली मठाधिकारी यांनी या चित्रपटाचं लेखन केलं आहे.
चित्रपट कधी होणार रिलीज : प्रदर्शित झालेल्या टीझरमधून चित्रपटातील रहस्यमय वातावरणाची आणि गुन्ह्याच्या तपासातील नाट्यमय घडामोडींची झलक पाहायला मिळते. मात्र, या खुनामागचं खरं कारण काय, संशयाच्या फेऱ्यात कोण अडकणार आणि तपासाअंती सत्याचा चेहरा कोणता असणार, या प्रश्नांची उत्तरं अद्याप गुलदस्त्यात आहेत. चित्रपटातील कलाकारांची फळी हेही या चित्रपटाचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. अभिनेता आदिनाथ कोठारे याच्यासह जान्हवी किल्लेकर, सुरेश विश्वकर्मा, पायल जाधव, वैभव चव्हाण, इरिना रुडाकोवा, एकनाथ गीते आणि त्रिशा कमलाकर हे कलाकार विविध भूमिकांतून प्रेक्षकांसमोर येणार आहेत. विशेष म्हणजे, आदिनाथ कोठारे या चित्रपटात पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारत असून, खुनाच्या तपासादरम्यान उलगडणाऱ्या घटनांमध्ये त्याची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. आदिनाथ कोठारेसह दमदार कलाकारांची फळी असलेला ‘मिरांडा वॉर्निंग’ येत्या 27 नोव्हेंबरला चित्रपटगृहांत दाखल होणार आहे.