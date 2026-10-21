ललित प्रभाकरची अभिनीत ‘ढसाळ’च्या टीझरचे धम्मा फेस्टिव्हलमध्ये अनावरण!
ललित प्रभाकरची प्रमुख भूमिका असलेल्या ‘ढसाळ’चं टीझर धम्मा फेस्टिव्हलमध्ये प्रदर्शित करण्यात आले आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 5:37 PM IST
मुंबई : मराठी चित्रपटसृष्टीत आपल्या सहजसुंदर अभिनयानं वेगळी ओळख निर्माण करणारा अभिनेता ललित प्रभाकर सध्या विविधांगी भूमिकांमधून प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. मराठीसोबतच हिंदी चित्रपटांमध्येही त्याला महत्त्वाच्या संधी मिळत असून, ‘आनंदी गोपाळ’, ‘झोंबिवली’, ‘सनी’ आणि ‘लॉकडाऊन’ यांसारख्या मराठी चित्रपटांमधून त्यानं आपल्या अभिनयाची वेगवेगळी रूपे दाखवली आहेत. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'प्रहार' मधील त्याची 26/11 हल्ल्यातील दहशवादी अजमल कसाबच्या भूमिका सर्वांकडून स्तुती मिळवत आहे. आता तो एका अत्यंत आव्हानात्मक आणि ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाला पडद्यावर साकारण्यासाठी सज्ज झाला आहे. विद्रोही कवी आणि दलित पँथर चळवळीचे प्रमुख शिलेदार पद्मश्री नामदेव ढसाळ यांच्या जीवनावर आधारित ‘ढसाळ’ या चित्रपटात ललित प्रभाकर मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. नागपूर येथे पार पडलेल्या धम्मा फेस्टिव्हलमध्ये या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला असून, त्यातील ललितचा दमदार लूक चर्चेचा विषय ठरत आहे.
‘ढसाळ’ टीझर आला समोर : नामदेव ढसाळ यांचे नाव घेताच आठवतात व्यवस्थेला थेट भिडणारे शब्द, सामाजिक विषमतेविरोधातील आक्रमक भूमिका आणि प्रस्थापित व्यवस्थेला हादरे देणारी कविता. त्यांच्या साहित्यानं मराठी कवितेला नवी दिशा दिली, तर त्यांच्या सामाजिक आणि राजकीय वाटचालीनं अनेकांना संघर्षाची प्रेरणा दिली. अशा बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचा जीवनपट मोठ्या पडद्यावर साकारताना ‘ढसाळ’ हा चित्रपट त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे टप्पे, संघर्ष आणि विचारविश्व प्रेक्षकांसमोर आणणार आहे. टीझरमधील ललित प्रभाकरचा लूक पाहता, या भूमिकेसाठी त्यानं केलेले रूपांतर आणि व्यक्तिरेखेची देहबोली आत्मसात करण्याचा प्रयत्न लक्षवेधी ठरतो.
‘ढसाळ’ चित्रपटाबद्दल : संजय पांडेय आणि दि बायोस्कोप फिल्म्स प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती वरुणा मदनलाल राणा आणि संजय पांडे यांनी केली आहे. लेखन आणि दिग्दर्शनाची धुरा वरुणा मदनलाल राणा यांनी सांभाळली आहे. ढसाळ यांच्या आयुष्याकडे केवळ चरित्र म्हणून न पाहता, त्यांच्या विचारांमागील अस्वस्थता, समाजातील विषमतेविरोधात उभे राहण्याची भूमिका आणि त्यांच्या कवितेतील विद्रोह समजून घेण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून केला जाणार आहे. चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका वरुणा मदनलाल राणा यांनी सांगितले की, नामदेव ढसाळ यांना पडद्यावर साकारण्यासाठी त्यांच्या आयुष्याचा आणि साहित्याचा अनेक वर्षे अभ्यास करण्यात आला. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील बंडखोरी, सामाजिक अन्यायाविषयीची तीव्र जाणीव आणि विचारांची प्रखरता चित्रपटातून प्रामाणिकपणे मांडणे हे या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे आव्हान होते. धम्मा फेस्टिव्हलसारख्या व्यासपीठावर चित्रपटाच्या टीझरचे सादरीकरण होणे, ही संपूर्ण टीमसाठी आनंदाची आणि अभिमानाची बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मराठी आणि हिंदी चित्रपटांमधील संधींचा विस्तार करत असलेला ललित प्रभाकर आता नामदेव ढसाळ यांच्यासारख्या प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेत आहे. त्याच्या अभिनयातून ढसाळ यांच्या जीवनातील संघर्ष, कवितेतील आक्रमकता आणि सामाजिक परिवर्तनाची आस कितपत प्रभावीपणे उभी राहते, याकडे चित्रपटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. टीझरमुळं निर्माण झालेली उत्सुकता आता चित्रपटाच्या प्रदर्शनाकडे वळली असून, ‘ढसाळ’च्या माध्यमातून एका अस्वस्थ काळाचा आणि निर्भीड विचारांचा पडद्यावर पुन्हा एकदा प्रत्यय येण्याची अपेक्षा आहे.