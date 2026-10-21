ETV Bharat / entertainment

ललित प्रभाकरची अभिनीत ‘ढसाळ’च्या टीझरचे धम्मा फेस्टिव्हलमध्ये अनावरण!

ललित प्रभाकरची प्रमुख भूमिका असलेल्या ‘ढसाळ’चं टीझर धम्मा फेस्टिव्हलमध्ये प्रदर्शित करण्यात आले आहे.

dhasal movie
‘ढसाळ’ चित्रपट (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 21, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मराठी चित्रपटसृष्टीत आपल्या सहजसुंदर अभिनयानं वेगळी ओळख निर्माण करणारा अभिनेता ललित प्रभाकर सध्या विविधांगी भूमिकांमधून प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. मराठीसोबतच हिंदी चित्रपटांमध्येही त्याला महत्त्वाच्या संधी मिळत असून, ‘आनंदी गोपाळ’, ‘झोंबिवली’, ‘सनी’ आणि ‘लॉकडाऊन’ यांसारख्या मराठी चित्रपटांमधून त्यानं आपल्या अभिनयाची वेगवेगळी रूपे दाखवली आहेत. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'प्रहार' मधील त्याची 26/11 हल्ल्यातील दहशवादी अजमल कसाबच्या भूमिका सर्वांकडून स्तुती मिळवत आहे. आता तो एका अत्यंत आव्हानात्मक आणि ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाला पडद्यावर साकारण्यासाठी सज्ज झाला आहे. विद्रोही कवी आणि दलित पँथर चळवळीचे प्रमुख शिलेदार पद्मश्री नामदेव ढसाळ यांच्या जीवनावर आधारित ‘ढसाळ’ या चित्रपटात ललित प्रभाकर मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. नागपूर येथे पार पडलेल्या धम्मा फेस्टिव्हलमध्ये या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला असून, त्यातील ललितचा दमदार लूक चर्चेचा विषय ठरत आहे.

‘ढसाळ’ टीझर आला समोर : नामदेव ढसाळ यांचे नाव घेताच आठवतात व्यवस्थेला थेट भिडणारे शब्द, सामाजिक विषमतेविरोधातील आक्रमक भूमिका आणि प्रस्थापित व्यवस्थेला हादरे देणारी कविता. त्यांच्या साहित्यानं मराठी कवितेला नवी दिशा दिली, तर त्यांच्या सामाजिक आणि राजकीय वाटचालीनं अनेकांना संघर्षाची प्रेरणा दिली. अशा बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचा जीवनपट मोठ्या पडद्यावर साकारताना ‘ढसाळ’ हा चित्रपट त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे टप्पे, संघर्ष आणि विचारविश्व प्रेक्षकांसमोर आणणार आहे. टीझरमधील ललित प्रभाकरचा लूक पाहता, या भूमिकेसाठी त्यानं केलेले रूपांतर आणि व्यक्तिरेखेची देहबोली आत्मसात करण्याचा प्रयत्न लक्षवेधी ठरतो.


‘ढसाळ’ चित्रपटाबद्दल : संजय पांडेय आणि दि बायोस्कोप फिल्म्स प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती वरुणा मदनलाल राणा आणि संजय पांडे यांनी केली आहे. लेखन आणि दिग्दर्शनाची धुरा वरुणा मदनलाल राणा यांनी सांभाळली आहे. ढसाळ यांच्या आयुष्याकडे केवळ चरित्र म्हणून न पाहता, त्यांच्या विचारांमागील अस्वस्थता, समाजातील विषमतेविरोधात उभे राहण्याची भूमिका आणि त्यांच्या कवितेतील विद्रोह समजून घेण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून केला जाणार आहे. चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका वरुणा मदनलाल राणा यांनी सांगितले की, नामदेव ढसाळ यांना पडद्यावर साकारण्यासाठी त्यांच्या आयुष्याचा आणि साहित्याचा अनेक वर्षे अभ्यास करण्यात आला. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील बंडखोरी, सामाजिक अन्यायाविषयीची तीव्र जाणीव आणि विचारांची प्रखरता चित्रपटातून प्रामाणिकपणे मांडणे हे या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे आव्हान होते. धम्मा फेस्टिव्हलसारख्या व्यासपीठावर चित्रपटाच्या टीझरचे सादरीकरण होणे, ही संपूर्ण टीमसाठी आनंदाची आणि अभिमानाची बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

नामदेव ढसाळ यांचे योगदान : निर्माते संजय पांडेय यांच्या मते, नामदेव ढसाळ यांचे योगदान केवळ साहित्यापुरते मर्यादित नाही. त्यांच्या लेखणीतून व्यक्त झालेला संताप, अन्यायाविरुद्धची भूमिका आणि समाजाला नवे प्रश्न विचारण्याची ताकद यांचा प्रभाव अनेक पिढ्यांवर पडला आहे. अशा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाची कथा चित्रपटातून मांडणे ही मोठी जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. ढसाळ यांचे विचार आजच्या तरुण पिढीपर्यंत पोहोचावेत आणि त्यांच्या सामाजिक योगदानाची नव्यानं ओळख व्हावी, हा चित्रपटामागील मुख्य हेतू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं. ‘ढसाळ’च्या संगीताची जबाबदारी ज्येष्ठ संगीतकार इलैयाराजा यांनी सांभाळली आहे. गीतकार इर्शाद कामील आणि गुरु ठाकूर यांच्या शब्दांना आदर्श शिंदे, दिव्य कुमार, रोहित राऊत, पद्मनाभ गायकवाड, उर्मिला धनगर आणि विभावरी आपटे या गायकांचा आवाज लाभला आहे. अभय सोडये, प्रताप गंगावणे आणि अश्वजीत कांबळे यांनी संवादलेखन केलं आहे. ललित प्रभाकरचा नामदेव ढसाळ यांच्या रूपातील लूक रंगभूषाकार श्रीकांत देसाई यांनी साकारला असून, कला दिग्दर्शन एकनाथ कदम यांचे आहे. चित्रपटाचे छायांकन मिलिंद जोग यांनी केलं आहे.


मराठी आणि हिंदी चित्रपटांमधील संधींचा विस्तार करत असलेला ललित प्रभाकर आता नामदेव ढसाळ यांच्यासारख्या प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेत आहे. त्याच्या अभिनयातून ढसाळ यांच्या जीवनातील संघर्ष, कवितेतील आक्रमकता आणि सामाजिक परिवर्तनाची आस कितपत प्रभावीपणे उभी राहते, याकडे चित्रपटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. टीझरमुळं निर्माण झालेली उत्सुकता आता चित्रपटाच्या प्रदर्शनाकडे वळली असून, ‘ढसाळ’च्या माध्यमातून एका अस्वस्थ काळाचा आणि निर्भीड विचारांचा पडद्यावर पुन्हा एकदा प्रत्यय येण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा :

  1. 'प्रहार' आणि 'नई नवेली'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वाचा सविस्तर
  2. 'प्रहार'मध्ये 50 वर्षीय ज्योती निकमची भूमिका साकारण्याबाबत वामिका गब्बीनं दिली प्रतिक्रिया, राजकुमार रावनं वजन वाढविण्याबद्दल केलं भाष्य
  3. Lalit Prabhakar drove the bus : अभिनेता ललित प्रभाकरने गजबजलेल्‍या रस्‍त्‍यावर चालवली बस!

TAGGED:

MARATHI UPCOMING MOVIE
DHAMM FESTIVAL
MOVIE DHASAL
ढसाळ
DHASAL TEASER OUT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.