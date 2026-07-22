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‘द इंडिया स्टोरी’च्या टीमची एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्याशी सदिच्छा भेट!

‘द इंडिया स्टोरी’च्या टीमची एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांची भेट घेतली आहे.

The ‘The India Story’ team met FDA Commissioner Tukaram Mundhe
‘द इंडिया स्टोरी’च्या टीमनं एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांची घेतली भेट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 5:32 PM IST

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मुंबई : प्रदर्शनाची तारीख जवळ येत असताना ‘द इंडिया स्टोरी’ या आगामी चित्रपटाची चर्चा अधिक रंगू लागली आहे. याच पार्श्वभूमीवर चित्रपटातील अभिनेत्री काजल अग्रवाल, अभिनेता श्रेयस तळपदे, दिग्दर्शक चेतन डीके आणि लेखक-निर्माते सागर बी. शिंदे यांनी एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांची भेट घेतली.

‘द इंडिया स्टोरी’च्या टीमनं दिली तुकाराम मुंडे यांना भेट : सार्वजनिक आरोग्य आणि अन्नसुरक्षा या समाजाच्या दृष्टीनं अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण विषयांवर चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रकाश टाकण्यात आल्याचे कौतुक तुकाराम मुंडे यांनी केलं. सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या या विषयावर चित्रपटाच्या माध्यमातून जनजागृतीचा प्रयत्न होत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि संपूर्ण टीमला आगामी चित्रपटासाठी शुभेच्छा दिल्या. या भेटीनंतर त्यांनी सोशल मीडियावरही चित्रपटाच्या विषयाचे कौतुक करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

दरम्यान, काजल अग्रवाल यांनीही तुकाराम मुंडे यांच्या कार्यपद्धतीचे आणि जनसेवेप्रती असलेल्या निष्ठेचे कौतुक केले. त्यांच्या प्रामाणिकपणा आणि कर्तव्यनिष्ठेबद्दल आदर व्यक्त करत ही भेट आपल्यासाठी विशेष असल्याचे त्यांनी नमूद केले.


‘द इंडिया स्टोरी’ चित्रपटाबद्दल : झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि एमआयजी प्रॉडक्शन अँड स्टुडिओज यांच्या सहकार्याने निर्मित ‘द इंडिया स्टोरी’चे दिग्दर्शन चेतन डीके यांनी केले आहे. सागर बी. शिंदे यांनी या चित्रपटाचे लेखन आणि निर्मितीची जबाबदारी सांभाळली आहे. 24 जुलै 2026 रोजी हा चित्रपट हिंदी, तेलुगू आणि तमिळ भाषांमध्ये जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. कीटकनाशकांचा शेतीमध्ये होणारा वापर आणि अन्नातील भेसळ यांसारख्या गंभीर प्रश्नांना चित्रपटाने केंद्रस्थानी ठेवले आहे. या समस्यांचा मानवी आरोग्यावर, विशेषतः भविष्यातील पिढ्यांवर होणारा दूरगामी परिणाम अधोरेखित करत प्रेक्षकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून करण्यात आला आहे.

चित्रपटाच्या सहनिर्मितीची धुरा स्वाती विनायक साईंदाणे, अनीता जाधव, विनायक साईंदाणे, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे आणि प्रेम जोशी यांनी सांभाळली आहे. चित्रपटाच्या तांत्रिक टीममध्ये छायाचित्रणाची जबाबदारी निशांत भागवत, संगीत मंगेश ढाकडे, संकलन आशीष म्हात्रे, गीतलेखन शकील आझमी आणि ध्वनी संकल्पना अनमोल भावे यांनी सांभाळली आहे.

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