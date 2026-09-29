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‘गोंधळ’च्या ऑस्कर प्रवासाला बळ देण्यासाठी सिनेमाच्या टीमनं घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट!

‘गोंधळ’च्या ऑस्कर प्रवासाला बळ देण्यासाठी चित्रपटाच्या टीमनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे.

Gondhal Movie
‘गोंधळ’ चित्रपट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2026 at 4:53 PM IST

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मुंबई : भारताकडून ऑस्करसाठी अधिकृत प्रवेशिका म्हणून निवड झाल्यानंतर मराठी चित्रपट ‘गोंधळ’च्या चमूनं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान चित्रपटाच्या पुढील आंतरराष्ट्रीय प्रवासाबाबत चर्चा करण्यात आली आणि अमेरिकेतील प्रचार आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्वासाठी आर्थिक आणि पायाभूत मदतीचे आवाहन केले.

‘गोंधळ’च्या टीमनं घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट : चित्रपटाचे ऑस्करमधील प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावीपणे करता यावे, तसेच अमेरिकेतील प्रचार आणि विविध प्रतिनिधित्वाशी संबंधित उपक्रमांसाठी आवश्यक आर्थिक आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ‘गोंधळ’च्या निर्मात्यांना महाराष्ट्र शासनाकडून सहकार्य मिळावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. ही भेट चित्रपट दिग्दर्शक आणि IFTDAचे अध्यक्ष अशोक पंडित यांच्या पुढाकारानं आयोजित करण्यात आली होती. भाजप मुंबईचे अध्यक्ष अमित साटम यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळानं मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.


संतोष डावखर यांनी लेखन, दिग्दर्शन केलं आहे. भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या चित्रपटाचा आंतरराष्ट्रीय प्रवास आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला असून, अमेरिकेत चित्रपटाची योग्य पद्धतीनं मांडणी आणि प्रचार करण्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री आणि सहकार्य मिळावे, अशी अपेक्षा चित्रपटाच्या चमूनं व्यक्त केली. या शिष्टमंडळात FWICEचे सरचिटणीस अशोक दुबे, IFTDAचे निशांत उज्वल आणि दिग्दर्शिका स्वप्ना वाघमारे जोशी यांच्यासह ‘गोंधळ’च्या कलाकारांपैकी किशोर कदम, इशिता देशमुख आणि योगेश सोहनी यांचा समावेश होता.


आंतरराष्ट्रीय प्रवासाबाबत चर्चा : मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडण्यासाठी आणि चित्रपटाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासाबाबत चर्चा करण्याची संधी दिल्याबद्दल ‘गोंधळ’च्या चमूनं त्यांचं आभार मानलं. 'गोंधळ’चा ऑस्कर प्रवास हा केवळ या चित्रपटासाठी अभिमानाचा क्षण नसून, मराठी चित्रपटसृष्टीसाठीही एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. जागतिक व्यासपीठावर मराठी सिनेमाचे प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावीपणे करता यावे आणि ‘गोंधळ’चा आवाज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठामपणे पोहोचावा, यासाठी या टप्प्यावर मिळणारे सहकार्य महत्त्वाचे ठरेल, अशी अपेक्षा चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी व्यक्त केली आहे.

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TAGGED:

GONDHAL MOVIE
GONDHAL TEAM MEETS CM FADNAVIS
DEVENDRA FADNAVIS
गोंधळ
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