नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर तनुश्री दत्ताच्या आयुष्यात झाला सकारात्मक परिणाम, पोस्ट शेअर करून दिली माहिती...
नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर तनुश्री दत्तानं आणखी एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये तिनं तिच्या आयुष्यामध्ये सकारात्मक परिणाम झाल्याची माहिती शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 5:43 PM IST
हैदराबाद : नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री तनुश्री दत्ता एकापाठोपाठ एक अभिनेत्याबद्दल वक्तव्ये करत आहेत. तिनं नुकतेच नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर तिच्या आयुष्यातील सकारात्मक घडामोडींविषयी भाष्य केलंय. आता तिनं एक सोशल मीडिया पोस्ट शेअर केली आहे, यामध्ये तिनं म्हटलं आहे की, दिवंगत अभिनेत्याच्या आत्म्याला 'नरकातील सर्वात वाईट यातना आणि वेदनांना सामोरे जावे लागेल.'
तनुश्री दत्ताची पोस्ट व्हायरल : तनुश्री नुकतीच उज्जैन येथील महाकाल मंदिरात गेली होती. इंस्टाग्राम स्टोरीवर महाकालचा फोटो शेअर करून तिनं दिवंगत अभिनेत्यावर निशाणा साधला आहे. आपल्या स्टोरीमध्ये तिनं लिहिलं, 'नाना पाटेकर, तू नरकात सडणार, कारण तू गेली 18 वर्षे माझे आयुष्य नरक बनवले आहेस. तुमच्या आत्म्याला नरकात सर्वात भयंकर यातना भोगाव्या लागतील आणि मी खात्री करून घेईन की तुमच्यासारखा दुष्ट माणूस तिथून कधीही पळून जाणार नाही. जोपर्यंत मी या विश्वात आहे, तोपर्यंत तुमचा पुनर्जन्म होणार नाही किंवा नरकातील भयंकर दु:खांपासून मुक्ती मिळणार नाही.'
तनुश्री दत्तानं पुढं लिहिलं, 'जग तुमच्यासाठी शोक करू दे, मी तुमच्या आत्म्याला 10,000 वर्षांहून अधिक काळ जळताना पाहीन. ही तुझी शिक्षा आणि माझ्यासाठी परिपूर्ण न्याय आहे. तू जगात प्रसिद्धी मिळवलीस पण देवाच्या दरबारात तुला स्थान नाही. माझी तिथे चालते. तिथेच माझा मुद्दा महत्त्वाचा असतो. सर्वत्र शिव.' यापूर्वी अभिनेत्रीनं एक व्हिडिओ शेअर केला होता, यामध्ये ती देवाची प्रार्थना करताना दिसत होती. तिनं आपल्या इंस्टाग्राम पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये देवावरील तिच्या विश्वासाबद्दल सांगितलं होतं.
नाना पाटेकर यांचं निधन : दरम्यान नाना पाटेकर यांचे वयाच्या 75व्या वर्षी गोव्यात 8 ऑक्टोबर रोजी सकाळी हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. या अभिनेत्याचा अंतिम पोस्टमॉर्टम अहवाल गेल्या रविवारी समोर आला. नाना पाटेकर यांच्या अंतिम पोस्टमार्टम अहवालात मृत्यूचे कारण नैसर्गिक असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. गोवा मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल, बांबोलीमच्या डॉक्टरांच्या पथकानं आपल्या अहवालात स्पष्ट केलं आहे की, त्यांचा मृत्यू नैसर्गिक कारणांमुळं झाला. दरम्यान तनुश्रीनं तिच्या 'हॉर्न ओके प्लीज' चित्रपटाच्या एका खास गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान अभिनेता नाना पाटेकर यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. यानंतर नानांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. तिनं 2008मध्ये पहिल्यांदा 'सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशन'कडे तक्रार दाखल केली होती. अभिनेत्यावर आरोप केले होते, मात्र हे प्रकरण गुन्हेगारी मानलं जात असल्यानं कोणतीही कारवाई झाली नाही.