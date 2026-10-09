नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर तनुश्री दत्ता झाली आनंदी, दिली प्रतिक्रिया....
नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर तनुश्री दत्तानं पुन्हा भाष्य केलं आहे. तिनं अभिनेत्यावर पुन्हा आरोप केले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 11:10 AM IST
हैदराबाद : नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या बातमीमुळं देशाला धक्का बसला आहे. त्यांच्या निधनानंतर अनेकजण भावूक झाले आहेत. दरम्यान, तनुश्री दत्तानं एक धक्कादायक वक्तव्य केल्यानंतर ती चर्चेत आली आहे. ती नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर आनंदी दिसली. तिनं त्यांच्यावरील आरोपांवर पुन्हा विधान केलं. इतकेच नाही, तर तनुश्री दत्तानं असंही म्हटलं की, नाना पाटेकर यांनी तिला खूप त्रास दिला. त्यामुळेच देवानं त्यांचा जीव घेतला. तनुश्रीनं दिवंगत अभिनेत्याला अहंकारी असेही म्हटलंय.
नाना पाटेकर यांच्याबद्दल तनुश्री दत्ताचं स्पष्ट वक्तव्य : तनुश्री दत्ता 8 ऑक्टोबर रोजी लखनौमधील एका कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. तिनं सुरुवातीला, नाना पाटेकर यांच्या निधनावर भाष्य करण्यासाठी नकार दिला होता. यानंतर तिच्या आरोपांबद्दल विचारले असता, तिनं सांगितलं की, ती अजूनही तिच्या आरोपांवर ठाम आहे. अभिनेत्रीनं यावेळी म्हटलं की, "मी माझ्या आरोपांवर 100% ठाम आहे. त्याला दहा जन्म लागले तरी... तो आरोप राहिल. जे सत्य आहे ते सत्यच आहे. माझ्या प्रमुख साक्षीदारानं त्याच दिवशी तिचे एफिडेविट मागे घेतले. माझ्या मुख्य साक्षीदाराचे एफिडेविट न्यायालयात सादर झाले होते, मात्र त्याच दिवशी खटला बंद झाला, त्या दिवशी आम्ही केस जिंकणार होतो. देवाने स्वतः त्याचा जीव घेतला, कारण तो थांबत नव्हता. तो माझा छळ करतच राहिला. एक गोष्ट थांबायची आणि दुसरी सुरू होत होती. मी खूप काही भोगलं हे मी शब्दात सांगू शकत नाही. मी आजारी पडले होते. तुम्ही एका स्त्रीच्या मागे इतके लोक लावता, आणि तो मान्या सुर्वेच्या घरचा एक चांगला माणूस होता, जो एक गुंड होता. तो काही सभ्य माणूस नव्हता.'
Lucknow, Uttar Pradesh: On the demise of veteran actor Nana Patekar, Actor Tanushree Dutta says, "First of all, I would like to thank Lucknow for welcoming and inviting me here. This is Snigdha ji, this is her event and Shiraz ji, for whom I have come for this event. Having said that, I have no reaction; today, my day is for them, for their event, to make their event a success. Now, what can I say? Whatever has passed, has passed"— IANS (@ians_india) October 8, 2026
तनुश्री दत्ता केसबद्दल दिली माहिती : यानंतर तिनं पुढं सांगितलं की, "#MeToo नंतर गेल्या पाच वर्षांत मी खूप भोगलं आहे, त्यामुळं मी खूप त्रस्त झाले होते. जर तुम्ही माझ्या दृष्टिकोनातून पाहिलं, मी पीडित होती, खटला सुरू असताना त्रस्त होती, माझ्यावर माझा खटला मागे घेण्यासाठी खूप दबाव टाकला गेला? तरीही, मी तो मागे घेतला नाही. मला लाच देऊ केली गेली, पण तरीही मी केस मागे घेतली नाही, माझ्या गाडीचे ब्रेक कापले गेले. मी त्या परिस्थितीतून गेले आहे. "