तनिषा मुखर्जीनं नीम करोली बाबाच्या कैंची धामला दिली भेट...
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री तनिषा मुखर्जीनं नीम करोली बाबाच्या कैंची धामला भेट दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 11:17 AM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री तनिषा मुखर्जीनं नुकतीच उत्तराखंडमधील कैंची धाम येथील नीम करोली बाबांच्या आश्रमाला भेट दिली. आध्यात्मिक आशीर्वाद घेताना आणि हा अनुभव अत्यंत खास असल्याचं सांगताना तिनं आपल्या भेटीचे काही क्षण सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. तनिषानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'कैंची धाममध्ये नीम करोली बाबांचे दर्शन घेतले! आयुष्य हा वेळेचा खेळ आहे! बोलावणं येतं!' आणि त्यासोबत आशीर्वादित आणि कैंची धाम हे हॅशटॅग्स जोडले. या फोटोंमध्ये तनिषा एका मैत्रिणीसोबत या आध्यात्मिक स्थळावर पोझ देताना दिसत आहेत आणि पार्श्वभूमीवर उजळलेले मंदिर परिसर दिसत आहे. क्रीम आणि पीच रंगाच्या पारंपरिक वेशभूषेत असलेल्या तनिषा हात जोडून उभे असल्याची दिसत आहे.
तनिषा मुखर्जीनं नीम करोली बाबांच्या आश्रमाला दिली भेट : अभिनेत्री कैंची धामच्या रात्रीच्या शांत वातावरणाचा आनंद घेताना दिसत आहेत. या तीर्थस्थळाला भेट देण्याच्या निर्णयाबद्दल बोलताना तनिषानं सांगितलं की,"आम्ही 3 ऑक्टोबरचे रील्स पाहिले होते! तिथे किती गर्दी असेल याची थोडी चिंता वाटत होती. पण बाबांच्या भरवशावर आम्हीही आपली नौका सागरात उतरवली!" मुखर्जी कुटुंब दरवर्षी दुर्गा पूजा साजरी करण्यासाठी ओळखले जाते, ज्यामध्ये तनिषा, तिची बहीण काजोल आणि चुलत बहीण राणी मुखर्जी उत्सवासाठी एकत्र येतात.
कैंची धामबद्दल : तनिषा यापूर्वीच्या वर्षांत राणीसोबत कुटुंबाच्या दुर्गा पूजा उत्सवात सहभागी होतानाही दिसली होती. कैंची धामबद्दल सांगायचं झालं तर, हे ठिकाण उत्तराखंडच्या कुमाऊँ टेकड्यांमध्ये वसलेले आहे आणि नीम करोली बाबांशी संबंधित एक प्रसिद्ध आश्रम आणि मंदिर आहे. या ठिकाणी अनेक भाविक भक्त जाऊन प्रार्थना करत असतात. दरम्यान नीम करोली बाबांच्या आयुष्यावर आधारित 'हनुमान अंश' नावाचा चित्रपट आला, जो सुपरहिट झाला आहे. या चित्रपटाला आता देखील पाहण्यासाठी लोक गर्दी करत आहे. 'हनुमान अंश' या चित्रपटाचे बजेट अंदाजे 1.8 कोटी ते 2 कोटी इतके आहे. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर जगभरात 425.52 कोटींची कमाई केली आहे.