तनिषा मुखर्जीनं पापाराझींना दुर्गा पूजेच्या उत्सवादरम्यान जया बच्चन यांना त्रास न देण्याची केली विनंती
तनिषा मुखर्जीनं दुर्गा पूजेच्या उत्सवादरम्यान पापाराझींना एक विनंती केली आहे. तिनं अभिनेत्री जया बच्चनला पाठिंबा देत त्यांना त्रास देऊ नये यावर विधान केलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 10:57 AM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री तनिषा मुखर्जीने दुर्गा पूजेच्या उत्सवाचे वार्तांकन करणाऱ्या पापाराझींना एक विनंती केली आहे. अलीकडेच प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना, तनिषानं फोटोग्राफर्स आणि पत्रकारांना विनंती केली की, त्यांनी दुर्गा पूजेच्या आगामी कार्यक्रमात ज्येष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन यांना त्रास देऊ नये. तिनं असेही निदर्शनास आणून दिलं की, काही फोटोग्राफर्स सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना या ज्येष्ठ अभिनेत्रीला मुद्दाम डिवचतात आणि चिडवतात. दुर्गा पूजेच्या एका कार्यक्रमात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तनिषा म्हटलं, "मी पाहतेय की तुम्ही त्यांना खूप त्रास देताय."
तनिषा मुखर्जीनं केली पापाराझींना विनंती : पुढं तिनं म्हटलं, "तुमचे काही पत्रकार मुद्दाम जाऊन त्यांना डिवचतात, असं माझ्या लक्षात आलं आहे. त्यामुळं माझी विनंती आहे की, आमच्या दुर्गा पूजेच्या वेळी असे करू नका." तिनं फोटोग्राफर्सना हलक्या-फुलक्या अंदाजात आवाहन करत म्हटलं "आमच्या जया आंटींना त्रास देऊ नका, ठीक आहे ना?" उत्सवाच्या काळात जेव्हा भाविक आशीर्वाद घेण्यासाठी आणि सण साजरा करण्यासाठी पंडालमध्ये मोठ्या संख्येने गर्दी करतात, अशा वेळी तनिषानं हे भाष्य केलं आहे.
माणुसकी जपण्यावर केलं भाष्य : तिनं प्रसारमाध्यमे आणि सामान्य जनतेला गर्दीच्या वेळी काळजी घेण्याचं, एकमेकांना धक्का न लावण्याचं आणि एकमेकांची काळजी घेण्याचं आवाहन केलंय, तसेच तिनं माणुसकी जपण्यावरही भाष्य केलंय. दरम्यान मुखर्जी कुटुंबाच्या सण-उत्सवांच्या परंपरांमध्ये दुर्गा पूजेला विशेष स्थान आहे. काजोल आणि तनिषा मुखर्जी अनेकदा मुंबईतील 'नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनीन दुर्गा पूजा' पंडालमधील वार्षिक उत्सवात सहभागी होताना दिसतात या पंडालशी त्यांच्या कुटुंबाचे घनिष्ठ संबंध आहेत. दरम्यान मुखर्जी कुटुंबातीलच सदस्य असलेल्या राणी मुखर्जी देखील या उत्सवात नियमितपणे सहभागी होते.
जया बच्चन आणि पापाराझींचा संबंध : गेल्या अनेक वर्षांपासून या उत्सवांमध्ये जया बच्चन यांचाही सहभाग दिसून आला आहे. त्या अनेकदा काजोल आणि मुखर्जी कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण घालवताना दिसतात. जया बच्चन आणि 'पापाराझी' यांच्यातील संबंधांबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यांच्यातील संवाद अनेकदा चर्चेचा विषय ठरले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी आपल्या वैयक्तिक गोष्टींचा विचार न करता फोटो काढले जाण्यावर किंवा जवळ येण्यावर ही अभिनेत्री अनेकदा आपली नाराजी व्यक्त करताना दिसते.फोटोग्राफर्स फोटो काढण्याचा प्रयत्न करत असताना, त्यांच्यावर ओरडून किंवा टिप्पणी करून ती अनेकदा आक्षेप घेताना दिसून आली आहे, त्यामुळं त्यांना अनेकदा ट्रोल देखील करण्यात आलं आहे.