हैदराबादमध्ये रंगणार ‘स्वर दीपावली 2026’ संगीत महोत्सव; मधुरा दातार आणि सुधीर गाडगीळ यांची विशेष उपस्थिती
‘तत्त्वा आर्ट्स फाउंडेशन’च्या वतीने ‘स्वर दीपावली 2026’ हा संगीत महोत्सव रविवार 1 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 6 वाजता कोंडापूर येथील बोटॅनिकल गार्डनमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे.
Published : October 11, 2026 at 10:25 PM IST
हैदराबाद- दिवाळीच्या उत्सवी वातावरणात संगीताची सुरेल मेजवानी अनुभवण्याची संधी हैदराबादकरांना मिळणार आहे. ‘तत्त्वा आर्ट्स फाउंडेशन’च्या वतीने दरवर्षी आयोजित करण्यात येणारा ‘स्वर दीपावली 2026’ हा संगीत महोत्सव रविवार 1 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 6 वाजता कोंडापूर येथील बोटॅनिकल गार्डनमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात, प्रसन्न वातावरणात आणि सुरेल गीतांच्या साथीने दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करण्याचा या महोत्सवाचा उद्देश आहे.
सुमधुर आवाजातून संगीतप्रेमींना सुरेल सफर घडवणार : या कार्यक्रमात पुण्यातील प्रसिद्ध गायिका मधुरा दातार आपल्या सुमधुर आवाजातून संगीतप्रेमींना सुरेल सफर घडवणार आहेत. भक्तिगीते, अजरामर मराठी भावगीते, हिंदी चित्रपटांतील सदाबहार गाणी, जुन्या आठवणींना उजाळा देणारी गीते तसेच आधुनिक मराठी गाण्यांची मेजवानी यावेळी अनुभवायला मिळणार आहे. प्रसिद्ध निवेदक सुधीर गाडगीळ हे आपल्या खास शैलीतील निवेदन, रंजक किस्से, मिश्किल विनोद आणि कलाकारांशी संवाद साधत कार्यक्रमात रंगत आणणार आहेत. अमेय ठाकूर देसाई, सिद्धार्थ कदम, झंकार कानडे आणि सागर तेमघरे हे संगीतकारही या महोत्सवात सहभागी होणार आहेत.
निसर्गाच्या सान्निध्यात संगीताचा आनंद : बंदिस्त सभागृहाऐवजी मोकळ्या आकाशाखाली, हिरव्यागार वातावरणात आणि सकाळच्या प्रसन्न हवेत संगीताचा आनंद घेता यावा, या संकल्पनेतून या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कुटुंबीय आणि मित्रपरिवारासह संगीताचा आनंद घेण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. विशेष म्हणजे हा संगीत महोत्सव सर्वांसाठी विनामूल्य खुला आहे. मात्र, बोटॅनिकल गार्डनचे नियमित प्रवेश शुल्क लागू राहणार आहे. कार्यक्रमाच्या व्यवस्थापनासाठी उपस्थितांनी पोस्टरवरील क्यूआर कोडद्वारे नोंदणी करण्याचे आवाहनही तत्त्वा आर्ट्स फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आले आहे.
कार्यक्रमाची माहिती
- कार्यक्रम: स्वर दीपावली 2026 – दिवाळी संगीत महोत्सव
- दिनांक: रविवार 1 नोव्हेंबर 2026
- वेळ: सकाळी 6 वाजता
- स्थळ: बोटॅनिकल गार्डन, कोंडापूर, हैदराबाद
- प्रमुख कलाकार: मधुरा दातार आणि सुधीर गाडगीळ
- प्रवेश: विनामूल्य (उद्यानाचे नियमित प्रवेश शुल्क लागू)