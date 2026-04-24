मानवी मानसशास्त्र, गुन्हेहेतू आणि नैतिकतेच्या छटा उलगडणारी मालिका, 'डिटेक्टिव्ह धनंजय – रहस्यजाल’!

'डिटेक्टिव्ह धनंजय – रहस्यजाल’ मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. यामध्ये आदिनाथ कोठारे आणि पुष्कराज चिरपुटकर हे दमदार भूमिकेत दिसेल.

Detective Dhananjay: Rahasyajaal
डिटेक्टिव्ह धनंजय – रहस्यजाल (पोस्टर)
Published : April 24, 2026 at 4:20 PM IST

हैदरबाद : पारंपरिक टीव्हीच्या चौकटीबाहेर जाऊन धाडसी आणि प्रयोगशील कंटेंट सादर करण्याची संधी ओटीटी प्लॅटफॉर्म देतात. त्यामुळं मराठी कथानकांना जागतिक स्तरावरही पोहोच मिळत आहे. नव्या पिढीला भावणाऱ्या या सीरीज मराठी मनोरंजनाला नवी दिशा देत आहेत. मराठी ओटीटी सीरीज आजच्या डिजिटल युगात प्रेक्षकांसाठी नवे आणि दर्जेदार मनोरंजन घेऊन येत आहेत. वेगवेगळ्या विषयांवर आधारित कथा, वास्तवदर्शी मांडणी आणि दमदार अभिनयामुळं या मालिकांना मोठी पसंती मिळते. आता एक नवीन ओटीटी सीरीज येऊ घातली आहे जिचं नाव आहे, 'डिटेक्टिव्ह धनंजय – रहस्यजाल.’

रहस्यमय शिरगाव शहर : प्रसिद्ध साहित्यिक बाबुराव अर्नाळकर हे मराठीतील गूढकथा आणि रहस्यकथांचे जनक मानले जातात. त्यांच्या ‘डिटेक्टिव्ह धनंजय’सारख्या व्यक्तिरेखांनी वाचकांना खिळवून ठेवले. साधी, प्रवाही भाषा आणि रोचक कथानक ही त्यांच्या लेखनाची वैशिष्ट्ये होती. त्यांच्या गाजलेल्या व्यक्तिरेखेवर आधारित ही कथा एका चाणाक्ष खासगी गुप्तहेराभोवती फिरते. शिरगावमध्ये घडलेल्या गुंतागुंतीच्या खुनाच्या तपासात अडकलेल्या धनंजयसमोर अनेक रहस्यांचे धागेदोरे उलगडत जातात. चुकीच्या आरोपाखाली अडकलेल्या व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्यासाठी तो वेळेशी स्पर्धा करताना दिसतो. या प्रवासात फसवणूक, गुपिते आणि मानवी स्वभावातील गुंतागुंत यांचा वेध घेत कथा अधिकच रोचक बनते.

'डिटेक्टिव्ह धनंजय – रहस्यजाल’बद्दल : ही मालिका इतर गुप्तहेर कथांपेक्षा वेगळी ठरते कारण ती केवळ गुन्हेगार कोण आहे यावर न थांबता, त्या गुन्ह्यामागील कारणांचा सखोल शोध घेते. त्यामुळं मानवी मानसशास्त्र, हेतू आणि नैतिकतेच्या छटा प्रभावीपणे उलगडल्या जातात. पारंपरिक कथनशैली आणि आधुनिक मांडणी यांचा सुंदर संगम या मालिकेत पाहायला मिळणार आहे. 'डिटेक्टिव्ह धनंजय – रहस्यजाल’ ही नवी मराठी ओरिजिनल ओटीटी मालिका असून यात आदिनाथ कोठारे आणि पुष्कराज चिरपुटकर यांच्या दमदार भूमिका आहेत. रहस्यमय शिरगाव शहराच्या पार्श्वभूमीवर उलगडणाऱ्या या मालिकेचे दिग्दर्शन श्रीरंग गोडबोले यांनी केलं असून लेखन गिरीश जयंत जोशी यांचे आहे.

'डिटेक्टिव्ह धनंजय – रहस्यजाल कधी होईल रिलीज : 'डिटेक्टिव्ह धनंजय – रहस्यजाल’च्या माध्यमातून गूढ, थरार आणि जुन्या काळाची झलक यांचा मिलाफ प्रेक्षकांना नक्कीच आकर्षित करेल, असा विश्वास निर्मात्यांनी व्यक्त केला आहे. दिग्दर्शक श्रीरंग गोडबोले यांनी सांगितलं की, या प्रतिष्ठित पात्राला नव्या रूपात साकारताना त्याचा आत्मा जपणे महत्त्वाचे होते. कथा फक्त ‘कोण’ या प्रश्नावर मर्यादित नसून ‘का’ या प्रश्नालाही तितक्याच ताकदीने हाताळते, त्यामुळं ती अधिक प्रभावी ठरते. अभिनेता आदिनाथ कोठारेसाठी धनंजयची भूमिका साकारणे एक वेगळाच अनुभव ठरला. या व्यक्तिरेखेची निरीक्षणशक्ती आणि शांतपणे विचार करून कृती करण्याची शैली साकारताना त्याला नवे आव्हान अनुभवायला मिळाले. निर्माता म्हणूनही हा प्रकल्प त्याच्यासाठी खास असून प्रेक्षकांना दर्जेदार थरारपट देण्यासाठी संपूर्ण टीमनं मेहनत घेतल्याचं तो सांगतो. इंडियन मॅजिक आय आणि स्टोरीटेलर्स नूक यांनी 'डिटेक्टिव्ह धनंजय – रहस्यजाल’ या मालिकेची निर्मिती केली असून 1 मे 2026 पासून ही मालिका झीफाईव्ह (ZEE5) मराठीवर पाहायला मिळणार आहे.

