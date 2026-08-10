सस्पेन्स आणि क्राईम थ्रिलरची परिभाषा बदलणारा चित्रपट, 'दशमी’चं फर्स्ट लुक आऊट!
सस्पेन्स आणि क्राईम थ्रिलर चित्रपट, 'दशमी’चं फर्स्ट लुक प्रदर्शित करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 4:26 PM IST
हैदराबाद : न्यायासाठी उभे राहण्याची ताकद, संघर्षातून मिळणारा विजय आणि त्यामागची मानसिक लढाई यांची झलक दाखवणाऱ्या ‘दशमी’च्या पहिल्या पोस्टरचे नुकतेच अनावरण करण्यात आले. अन्यायाविरोधातील संघर्षाची कहाणी सांगणाऱ्या ‘दशमी’मधून सस्पेन्स आणि क्राईम थ्रिलरची परिभाषा बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असे निर्मात्यांनी सांगितले. विजयादशमी म्हणजे वाईटावर चांगल्याचा, अधर्मावर धर्माचा आणि अन्यायावर न्यायाचा विजय. भारतीय संस्कृतीत या दिवसाला विशेष महत्त्व असून, शक्ती, धैर्य आणि सत्यासाठी संघर्ष करण्याची प्रेरणा या सणातून मिळते. याच संकल्पनेला समकालीन सामाजिक वास्तवाची जोड देत केएनके बॉक्स प्रस्तुत ‘दशमी’ हा मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. योगेश पांडुरंग भोसले यांनी या चित्रपटाची निर्मिती आणि दिग्दर्शन केलं आहे.
‘दशमी’मध्ये चित्रपटाचं पोस्टर रिलीज : पोस्टरमधून चित्रपटाच्या कथानकाविषयी उत्सुकता निर्माण होत असून, विजय हा केवळ अंतिम परिणाम नसून संघर्षातून घडणारी प्रक्रिया आहे, हा विचार चित्रपट मांडणार असल्याचे स्पष्ट होते. ‘दशमी’मध्ये मराठी मनोरंजनसृष्टीतील अनेक दिग्गज कलाकार एकत्र आले आहेत. महेश मांजरेकर, मकरंद अनासपुरे, विजय निकम, गौरी इंगवले, प्रसन्न केतकर, देवेंद्र गायकवाड, शाम माशाळकर आणि राज कुंदन यांच्यासोबत दाक्षिणात्य अभिनेता रवि प्रकाश यांचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका पाहायला मिळणार आहे.
दिग्दर्शक योगेश पांडुरंग भोसले यांनी व्यक्त केल्या भावना : चित्रपटाच्या संकल्पनेविषयी दिग्दर्शक योगेश पांडुरंग भोसले म्हणाले, “दशमी’ ही केवळ एका दिवसाची किंवा एका सणाची संकल्पना नाही. अन्याय समोर दिसत असताना त्याविरोधात आवाज उठवण्याचे धैर्य आणि सत्यासाठी लढण्याची मानसिक ताकद यांचा हा प्रवास आहे. विशेषतः प्रत्येक मुलगी आणि प्रत्येक कुटुंबानं स्वतःमध्ये आत्मविश्वास आणि सामर्थ्य निर्माण करावे, हा विचार आम्ही चित्रपटातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. विजयादशमीच्या पौराणिक संकल्पनेला आजच्या सामाजिक परिस्थितीशी जोडत एक वेगळी कथा सांगण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. प्रेक्षकांचे केवळ मनोरंजन करण्यापेक्षा त्यांना विचार करायला प्रवृत्त करणारा अनुभव देण्याची आमची इच्छा आहे. ऑक्टोबरमध्ये ‘दशमी’ प्रदर्शित होत असल्याचा संपूर्ण टीमला आनंद आहे.”
चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित : ‘दशमी’चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची भव्य मांडणी आणि दर्जेदार तांत्रिक बाजू. मोठ्या बजेटच्या हिंदी चित्रपटांच्या धर्तीवर दृश्यांची उभारणी करण्यात आली असून, प्रत्येक प्रसंग अधिक प्रभावी दिसावा यासाठी फ्रेमिंगपासून सादरीकरणापर्यंत विशेष मेहनत घेण्यात आली आहे. चित्रपटाची कथा सस्पेन्स आणि क्राईम थ्रिलरच्या चौकटीत पुढे सरकते. कथानकातील प्रत्येक रहस्य प्रेक्षकांसमोर लगेच उलगडण्याऐवजी त्यामागे अनेक प्रश्न आणि गूढ स्तर कायम ठेवण्यात आले आहेत. कथेला मिळणारी अनपेक्षित वळणे, रहस्यमय घडामोडी आणि धक्कादायक खुलासे यामुळं शेवटपर्यंत उत्सुकता टीकून राहणार आहे. लेखन आणि संगीताची जबाबदारी सुरेश पंडित यांनी सांभाळली आहे. भव्य दृश्यरचना, दमदार कलाकारांची फौज, रहस्यानं गुंफलेले कथानक आणि सस्पेन्स-क्राईम थ्रिलरचा बाज यामुळं ‘दशमी’ मराठी चित्रपटसृष्टीत वेगळा अनुभव देण्याच्या तयारीत आहे. मोठ्या पडद्यावर अनुभवण्यासारखा हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेचा विषय ठरणार आहे. येत्या ऑक्टोबरमध्ये 'दशमी' हा मराठी चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे.