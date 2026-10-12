'सूर्या: अंत से आरंभ तक' या आगामी अॅक्शन चित्रपटातील सनी देओलचा फर्स्ट लूक आला समोर
'सूर्या: अंत से आरंभ तक' या चित्रपटातील फर्स्ट लूक हा समोर आला आहे. या चित्रपटामध्ये सनी देओलचा हटके अंदाजात पाहायला मिळणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 4:13 PM IST
हैदराबाद : सनी देओल शेवटी 'बटवारा 1947'मध्ये दिसला. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फारसा यशस्वी झाला नाही. 'बटवारा 1947' 2026च्या स्वातंत्र्यदिनी प्रदर्शित झाला. आमिर खानच्या प्रोडक्शन हाऊसच्या बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मिती झाली आहे. दरम्यान सनी त्यांच्या नवीन क्राईम थ्रिलर चित्रपटामुळं चर्चेत आला आहे. या चित्रपटाचा फर्स्ट लूक समोर आला आहे. सनीच्या नवीन चित्रपटातील त्याच्या फर्स्ट लूकचा व्हिडिओ टीझर 12 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याचे चाहते देखील खूप खुश झाले आहेत. चित्रपटाचे शीर्षक आणि प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर केली गेली आहे. सनीच्या नवीन चित्रपट कुठला आहेस, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
सनीच्या नवीन चित्रपटाबद्दल : सनीच्या नवीन चित्रपटाचे नाव 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' असून याचे दिग्दर्शन पद्म कुमार मंगत यांनी केलं आहे. दीपक मुकुट, हेमंत मुकुट, लोकेश मुकुट आणि कमल मुकुट यांनी याची निर्मिती केली आहे. स्टारकास्टमध्ये सनी देओल व्यतिरिक्त रवी किशन, प्रज्ञा जैस्वाल, टोनू श्री, मनीष वाधवा, टिन्नू आनंद आणि जिस्सू सेनगुप्ता हे कलाकार असणार आहेत. सनी देओलचा 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' हा चित्रपट एक क्राईम थ्रिलर असून, यात सनी एका अनोख्या अवतारात दिसणार आहे. हा चित्रपट 20 नोव्हेंबर 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
सनीचा फर्स्ट लूक कसा आहे? : 'सूर्या: अंत से आरंभ तक'मधील सनीची पहिली झलक खूपच प्रभावी आहे. व्हिडिओमध्ये, सनीचा फर्स्ट लूक हळूहळू उलगडताना दिसतो. यामध्ये तो तोंडात सिगारेट घेऊन आणि नजर खाली झुकवून उभा आहे. टीझरमध्ये सनीच्या पात्राचे केस पांढरे आहेत. टीझर शेअर करताना निर्मात्यांनी कॅप्शन दिलं आहे, 'भूतकाळ आणि वर्तमानकाळात अडकलेला तो सत्याचा शोध घेतो!' सनी कोणते सत्य उघड करेल हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. 2026 हे वर्ष संपत असताना सनी आपल्या चाहत्यांची मने जिंकण्याच्या प्रयत्नात आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला त्यानं 'बॉर्डर 2' हा ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिला होता.
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