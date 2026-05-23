ETV Bharat / entertainment

माधुरी दीक्षित आणि अनिल कपूर पुन्हा दिसणार पडद्यावर एकत्र, फिल्ममेकर सुरेश त्रिवेणी यांनी केला खुलासा...

फिल्ममेकर सुरेश त्रिवेणी हे माधुरी दीक्षित आणि अनिल कपूर यांच्यासह कॉमेडी प्रोजेक्ट बनविण्याची योजना आखत आहे.

Madhuri Dixit, Anil Kapoor Suresh Triveni and
माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर आणि सुरेश त्रिवेणी (पोस्टर आणि आयएनएस)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 23, 2026 at 5:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : सिनेसृष्टीतील धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित आणि अनिल कपूर आता पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. चित्रपट निर्माते सुरेश त्रिवेणी हे या दोन्ही कलाकारांना एका विनोदी प्रोजेक्टसाठी एकत्र आणण्याची योजना आखत असल्याचा खुलासा झाला आहे. सुरेश त्रिवेणी हे सध्या त्यांच्या आगामी 'माँ बहन' या शोमध्ये सुपरस्टार माधुरी दीक्षित हिच्याबरोबर काम करण्यास घेऊन अत्यंत उत्साहित आहेत. तसेच या निर्मात्यानं अनिल कपूर यांच्याबरोबर 'सुभेदार' या गाजलेल्या मालिकेबद्दल देखील आपले विचार मांडले आहेत. 'माँ बहन' या शोच्या ट्रेलर प्रदर्शनानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत याविषयी बोलताना सुरेश त्रिवेणी यांनी सांगितलं की, "हे माझ्यासाठी एक स्वप्नच होते. एकाच वर्षात मला दोन वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्सवर काम करण्याची संधी मिळाली, एक अनिल सरांबरोबर 'सुभेदार'मध्ये आणि आता माधुरी मॅडमसोबत 'माँ बहन'मध्ये."

अनिल कपूर आणि माधुरी दीक्षित यांची जोडी : यानंतर त्यांनी पुढं सांगितलं की, "अर्थातच, त्या दोघांना एकत्र आणायला मला नक्कीच आवडेल. किंबहुना, आम्ही यावर चर्चा करत होतो की, आम्ही त्यांच्याबरोबर एखादा विनोदी (कॉमेडी) प्रोजेक्ट करून पाहावा, कारण मला मनापासून वाटतं की, एक टीम म्हणून ते दोघेही अत्यंत अप्रतिम आहेत. इंशाअल्लाह, जर सर्व काही सुरळीत पार पडले तर..." असे सांगत सुरेश त्रिवेणी यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय 'ऑन-स्क्रीन' जोड्यांपैकी एका जोडीला पुन्हा एकत्र आणेल असा इशारा दिला. माधुरी दीक्षितला आणि अनिल कपूरला पुन्हा एकदा एकत्र पाहण्याबाबत प्रेक्षकांमध्ये असलेली उत्सुकता आता अधिक वाढली आहे.

'नेटफ्लिक्स'वर होणार प्रदर्शित : 'माँ बहन' या शोबद्दल सांगायचं झालं तर, याचा ट्रेलर 22 मे रोजी ऑनलाइन प्रदर्शित झाला असून याला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. माधुरी दीक्षित आणि अनिल कपूर यांच्या 'ऑन-स्क्रीन जोडीबद्दल बोलायचं झालं तर, यांनी हिंदी सिनेसृष्टीत अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलंय. या दोन्ही स्टार्सचे चित्रपट डझनाहून अधिक 'सुपरहिट' चित्रपट आहेत. या जोडीनं 'बेटा', 'तेजाब', 'धमाल 4', 'राम लखन','परिंदा' आणि अशा अनेक चित्रपटांसाठी एकत्र काम केलं आहे. याशिवाय पडद्याबाहेर देखील माधुरी आणि अनिल यांच्यामध्ये खूप चांगली मैत्री आहेत.

हेही वाचा :

  1. माधुरी दीक्षितनं ओडिशाच्या समृद्ध वस्त्रपरंपरेचं केलं कौतुक, पोस्ट व्हायरल
  2. संघर्षाच्या काळात 'धक धक गर्ल'ला लूकमुळं केलं होतं जज, नवीन अभिनेत्रींना दिला माधुरी दीक्षितनं सल्ला...
  3. लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये उशीरा पोहोचल्यानंतर 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षितवर झाली टीका...

TAGGED:

SURESH TRIVENI
FILM DIRECTOR SURESH TRIVENI
COMEDY PROJECT
माधुरी दीक्षित
MADHURI DIXIT AND ANIL KAPOOR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.