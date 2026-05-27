सुरेश गोपी यांनी मुख्यमंत्री म्हणून विजय यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याबाबत केलं भाष्य...
तामिळनाडू राज्याचे नवे मुख्यमंत्री विजय हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यांच्याबद्दल मल्याळम अभिनेता आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री, सुरेश गोपी यांनी प्रतिक्रिया दिली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 27, 2026 at 12:04 PM IST
हैदराबाद : दक्षिणेचा सुपरस्टार विजय आता राजकारणातील एक प्रमुख चेहरा बनले आहे. चाहते त्यांना पूर्वी 'थलपथी' म्हणून ओळखत होते, पण आता त्यांची ओळख राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून होत आहे. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवल्यानंतर, 10 मे रोजी त्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मल्याळम अभिनेता आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री, सुरेश गोपी यांनी मुख्यमंत्री विजय यांच्याबद्दल आपले मत मांडले आहे. मंगळवारी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी म्हटलं की, "मुख्यमंत्री विजय यांना त्यांचे काम करू द्या आणि त्यांना स्वतःला सिद्ध करू द्या. त्यापूर्वी त्यांच्यावर टीका करणं हे योग्य नाही. जनतेनं त्यांना एक संधी दिली आहे. त्यामुळं त्यांना चांगली कामे करू द्या. जर तामिळनाडूमध्ये जिंकलेल्या पक्षानं केरळमध्ये सुरुवात केली, तर त्यात काय अडचण आहे? जर ते येथे येत असतील, तर त्यांना येऊ द्या. त्यांना जिथे जायचे असेल (केरळ), तिथे ते येऊ शकतात, त्यांना सुरुवात करू द्या. जगाचं आणि तामिळ लोकांचं भलं करू द्या."
विजय केरळमध्ये आपली पोहोच वाढवत आहे : मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांचा पक्ष, तमिळगा वेट्री कळघम (TVK), तमिळनाडूबाहेर आपले अस्तित्व मजबूत करण्यासाठी आता मोठी पावले उचलत आहे. हा पक्ष वेगानं आपली एक मजबूत जागा बाकी काही राज्यात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या विजयचा पक्ष केरळमध्ये विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वायनाड आणि पलक्कडमध्ये आधीपासूनच सक्रिय असलेल्या टीव्हीकेनं आता त्रिशूरमध्येही जिल्हा शाखा स्थापन केल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान येत्या काही महिन्यांत संपूर्ण केरळमध्ये तमिळगा वेट्री कळघम पक्ष आपला विस्तार करण्याची योजना आखत असल्यानं त्याचे चाहते देखील खूश आहेत. तसेच तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री विजय हे चांगली कामे करत असल्यानं त्यांचं अनेकजण सोशल मीडियाद्वारे कौतुक करताना दिसत आहेत.
CM Vijay | Suresh Gopi | கேரளாவில் தவெக.. உடனே மத்திய இணை அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி சொன்ன வார்த்தை#cmvijay |#sureshgopi |#tnpolitics |#thanthitv pic.twitter.com/KIlei7mJrF— Thanthi TV (@ThanthiTV) May 26, 2026
108 जागा जिंकून तमिळगा वेट्री कळघमनं रचला इतिहास: दरम्यान 10 मे रोजी विजय यांनी तामिळनाडूचे 13 वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, यानंतर त्यांनी राज्याच्या राजकारणात मोठे बदल घडून आणले. विधानसभा निवडणुकीत 108 जागा जिंकून तमिळगा वेट्री कळघमनं तामिळनाडूमध्ये मोठे स्थान मिळवले. त्यांचा हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. तसेच काँग्रेससह लहान पक्षांबरोबर युती करून राज्यात विजय यांनी आपले पहिले सरकार स्थापन केले.
हेही वाचा :