'तुझ्याकडे तुला मागणे' नवीन मालिकेत सुप्रिया पाठारे पहिल्यांदाच साकारणार राजकारणीची भूमिका!
‘तुझ्याकडे तुला मागणे' या नवीन मालिकेत अभिनेत्री सुप्रिया पाठारे पहिल्यांदाच राजकारणीच्या भूमिकेत दिसणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 1:13 PM IST
मुंबई : मराठी मनोरंजनविश्वात आपल्या सहजसुंदर अभिनयानं आणि विनोदी शैलीनं स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री सुप्रिया पाठारे आता एका नव्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ‘फू बाई फू’ सारख्या कार्यक्रमांमधून तिने आपल्या अभिनयाची आणि विनोदाची खास छाप पाडली आहे. मालिका, नाटक आणि चित्रपट अशा विविध माध्यमांतून त्यांनी साकारलेल्या व्यक्तिरेखांना प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिलं. ‘तुझ्याकडे तुला मागणे’ या मालिकेत सुप्रिया पाठारेला एका वेगळ्याच भूमिकेत पाहण्याची संधी 'स्टार प्रवाह'च्या प्रेक्षकांना मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या मालिकेत ती पहिल्यांदाच राजकारणी महिलेची भूमिका साकारणार आहे. या मालिकेत ती हिराबाई ढाले पाटील या व्यक्तिरेखेत दिसणार असून, गेली पंधरा वर्षं ढालगावच्या सरपंचपदाची सूत्रं स्वतःच्या हातात ठेवण्यात हिराबाईने यश मिळवलं आहे. गावाच्या राजकारणावर आपली पकड कायम ठेवणं, स्वतःचा दबदबा निर्माण करणं आणि समाजात प्रतिष्ठा मिळवणं, हाच तिच्या राजकारणाचा मुख्य हेतू आहे.
सुप्रिया पाठारेने व्यक्त केल्या भावना : हिराबाईचं व्यक्तिमत्त्व वरकरणी गोड बोलणारं असलं, तरी त्यामागे राजकारणाची गणितं अचूक मांडणारी धूर्त बुद्धी दडलेली आहे. स्वतःचं म्हणणं खरं करून दाखवण्यासाठी ती कोणतीही युक्ती वापरू शकते. समोरच्याला आपल्या प्रभावाखाली ठेवण्याची तिची हातोटी आणि वेळ पडल्यास खास कोल्हापुरी ठसक्यात सुनावण्याची त्यांची पद्धत तिला इतरांपेक्षा वेगळं ठरवते. ‘फॅण्टॅस्टिक’ आणि ‘शिरतंय ताळक्यात’ हे तिचे खास शब्द तिच्या स्वभावाची झलक दाखवतात. त्यांच्या बोलण्यातील रोखठोकपणा, वागण्यातला आत्मविश्वास आणि राजकीय डावपेच मालिकेच्या कथानकात रंगत आणणार आहेत. या नव्या भूमिकेबद्दल सुप्रिया पाठारे सांगते, “राजकारणी महिलेची भूमिका साकारण्याची माझी ही पहिलीच वेळ आहे. हिराबाई ही व्यक्तिरेखा माझ्यासाठी खूप वेगळी आणि मजेशीर आहे. तिचा कोल्हापुरी बाज, तिची देहबोली आणि प्रत्येक प्रसंगात स्वतःचंच म्हणणं योग्य ठरवण्याची तिची वृत्ती साकारताना मला खूप आनंद मिळतोय. ती बोलताना फटकळ असली, तरी तिच्या प्रत्येक शब्दामागे एक विचार असतो. समोरच्याला आपल्या बोलण्यात गुंतवून ठेवण्यासाठी लागणारी नाटकी शैली आणि त्याच वेळी आपला दरारा कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली धार, या दोन्ही गोष्टी हिराबाईच्या स्वभावात आहेत. या व्यक्तिरेखेतील विविध पैलू प्रेक्षकांना नक्कीच आवडतील, अशी मला आशा आहे.”
‘तुझ्याकडे तुला मागणे’ कधी होणार प्रसारित? : सुप्रिया पाठारे हिचा हा राजकीय अवतार ‘तुझ्याकडे तुला मागणे’च्या कथानकाला कोणतं नवं वळण देणार, हिराबाईच्या सत्तेच्या खेळात कोण अडकणार आणि त्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याचं धाडस कोण करणार, याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये आता वाढली आहे. ‘तुझ्याकडे तुला मागणे’, दररोज रात्री 8 वाजता, स्टार प्रवाहवर प्रसारित होते.