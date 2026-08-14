ETV Bharat / entertainment

समय रैना आणि इतर 4 विनोदवीरांना मिळाला दिलासा, सर्वोच्च न्यायालयानं केली एफआयआर रद्द

अपंग व्यक्तींविषयीच्या टिप्पणीप्रकरणी समय रैना आणि इतर चौघांविरुद्धचे एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली.

Samay Raina
समय रैना (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: 'इंडियाज गॉट लेटंट' या शोच्या एका एपिसोडदरम्यान दिव्यांग व्यक्तींबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याप्रकरणी युट्युबर आणि कॉमेडियन समय रैना तसेच इतर चार कॉमेडियन्सविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी रद्द केले. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठानं हा आदेश दिला. या कॉमेडियन्सनी दिव्यांग व्यक्तींसाठी जनजागृती उपक्रम आणि निधी उभारणीचे उपक्रम राबवून न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांचे पालन केले असल्याचे खंडपीठानं नमूद केले.

समयसह बाकी चार कॉमेडियनला मिळाला दिलासा : रैना व्यतिरिक्त, कॉमेडियन्स विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंग घई, सोनाली ठक्कर उर्फ ​​सोनाली आदित्य देसाई आणि निशांत जगदीश तंवर यांनाही दिलासा देण्यात आला. दिव्यांग व्यक्तींबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचं न्यायालयानं कौतुक केलं. पूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे त्यांनी पालन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, खंडपीठानं असंवेदनशील टिप्पणींप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेले फौजदारी खटले रद्द करण्याचे आदेश दिले.

दरम्यान भविष्यात अशा प्रकारच्या मजकुराचा प्रसार रोखण्यासाठीच्या यंत्रणांबाबत दिव्यांग व्यक्ती आणि इतर हितधारकांकडून आलेल्या सूचनांचा विचार करण्यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. या प्रकरणातील व्यापक मुद्द्यांवर योग्य निर्देश जारी केले जाऊ शकतात, असे संकेत न्यायालयानं दिले. सुधारणा करण्याच्या त्यांच्या पूर्वीच्या आश्वासनांचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयानं गेल्या महिन्यात या विनोदवीरांवर 3 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

'इंडियाज गॉट लेटेंट' वाद : हा वाद 'इंडियाज गॉट लेटेंट' या कार्यक्रमाच्या एका भागातून निर्माण झाला आहे, जो 14 नोव्हेंबर 2024 रोजी खार हॅबिटॅट येथे चित्रित करण्यात आला होता आणि त्यानंतर प्रसारित करण्यात आला. या विनोदी कार्यक्रमातील अनेक स्पर्धकांवर अश्लील आणि असंवेदनशील टिप्पणी केल्याच्या आरोपाखाली अनेक फौजदारी तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.

या प्रकरणांमध्ये नाव असलेल्यांमध्ये पॉडकास्टर आणि कंटेंट क्रिएटर रणवीर अलाहाबादिया, जो 'बीअरबायसेप्स' या नावानं प्रसिद्ध आहे, याचाही समावेश होता. त्याला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण आधीच देण्यात आले असले तरी, फौजदारी कारवाईतून दिलासा मिळवण्यासाठी त्यानं दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या वादग्रस्त प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या युट्युबर आशिष चंचलानी आणि कॉमेडियन समय रैना यांच्यासह इतर व्यक्तींनाही या प्रकरणात फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागले होते.

हेही वाचा :

  1. 370 बिर्याणी प्रकरणानंतर समय रैना अडकला वादाच्या भोवऱ्यात, हृदयविकाराचा झटक्याबद्दलचा विनोद पडला महागात
  2. 'इंडियाज गॉट लॅटेंट 2'ची घोषणा झाल्यानंतर समय रैनाला रॅपर बादशाहनं दिला सल्ला...
  3. राखी सावंतनं समय रैनावर साधला निशाना, अभिषेक आणि अमिताभ बच्चन यांच्यावर केलेल्या विनोदवर केली नाराजी व्यक्त

TAGGED:

SUPREME COURT
FIRS AGAINST SAMAY AND 4 OTHER
FIR
समय रैना
INDIAS GOT LATENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.