सुपरस्टार रामचरण यांनी घेतले शिर्डीच्या साईबाबांचे दर्शन, माध्यान्ह आरतीलाही लावली उपस्थिती
अभिनेता रामचरण यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या माध्यान्ह आरतीला उपस्थित राहून आरतीचा लाभ घेतला.
Published : November 13, 2026 at 1:47 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 2:16 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) - दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार अभिनेता रामचरण आज शिर्डीत आहे. त्यांनी साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या माध्यान्ह आरतीला उपस्थित राहून आरतीचा लाभ घेतला. रामचरण शिर्डीत दर्शनासाठी येणार असल्याची माहिती भाविक आणि चाहत्यांना समजताच त्यांना पाहण्यासाठी मंदिर परिसरात मोठी गर्दी झाली होती.
साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्यानंतर साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी रामचरण यांचा साईबाबांची मूर्ती आणि शाल देऊन सन्मान केला. यावेळी मंदिरप्रमुख विष्णू थोरात, जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे, प्रशांत सूर्यवंशी, बापूसाहेब गायके, मंदिर सुरक्षा अधिकारी रोहिदास माळी यांच्यासह संस्थानचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
साईदर्शनानंतर आपल्या भावना व्यक्त करताना रामचरण म्हणाले की, अनेक दिवसांपासून शिर्डीत येऊन साईबाबांचे दर्शन घेण्याची इच्छा होती. त्यासाठी सातत्याने साईबाबांना प्रार्थनाही करत होते. अखेर अनेक वर्षांनंतर साईबाबांच्या दर्शनाचा योग आल्याने रामचरण यांनी मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केली.
यावेळी आपल्या बालपणीच्या आठवणींना उजाळा देताना रामचरण यांनी सांगितले की, ते लहान असताना यापूर्वी शिर्डीत आले होते. त्यांच्या घरी नेहमीच साईबाबांचे स्मरण आणि प्रार्थना केली जाते. या शिर्डी दौऱ्यादरम्यान मिळालेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी संस्थानचे आभार मानले. संस्थानच्या सहकार्यामुळे साईबाबांचे सुंदर दर्शन घेण्याचे भाग्य लाभल्याचे त्यांनी सांगितले. लवकरच पुन्हा शिर्डीत येऊन साईबाबांचे दर्शन घेण्याची इच्छा असल्याचे सांगत त्यांनी सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानले.
आज शिर्डीत येऊन साईबाबांचे दर्शन घेण्याचा योग आला. साईदर्शनासोबतच माध्यान्ह आरतीलाही उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली. साईबाबांचे दर्शन घेतल्यानंतर मनाला अतिशय समाधान आणि प्रसन्नता लाभली. देश-विदेशातून दररोज हजारो भाविक साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी असतानाही मंदिर आणि मंदिर परिसर अतिशय स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यात येत असल्याचे पाहून मन प्रसन्न झाले असेही रामचरण यांनी सांगितले.