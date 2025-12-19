ETV Bharat / entertainment

उत्तराखंडमधील शांत दऱ्या आणि निसर्गाच्या सौंदर्यामुळं भारावून गेला बॉलिवूडचा सुपरस्टार हृतिक रोशन, फोटो सोशल मीडियावर केले शेअर

हृतिक रोशननं त्याच्या इंस्टाग्राम हँडलवर उत्तराखंडमधील काही फोटो शेअर केले आहेत. यात शांत दऱ्या आणि निर्सगाच्या आकर्षित सौंदर्याला पाहून तो प्रभावित झाला आहे.

Hrithik Roshan
हृतिक रोशन (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 19, 2025 at 5:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

डेहराडून : उत्तराखंडच्या शांत दऱ्या सर्वांना आकर्षित करतात. येथील स्वच्छ हवा आणि शुद्ध वातावरण पाहून प्रत्येकजण प्रभावित होते. म्हणूनच अनेक मोठे सेलिब्रिटी वारंवार उत्तराखंडला भेट देत असतात. आता, बॉलिवूडचा सुपरस्टार हृतिक रोशन उत्तराखंडला गेल्या असल्याचं कळत आहे. बॉलिवूड स्टार हृतिक रोशन सध्या उत्तराखंडमध्ये क्वालिटी टाइम स्पेंड केला . त्यानं त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर त्याचे काही फोटो शेअर केले आहेत.

हृतिक रोशन शेअर केले सुंदर फोटो : या फोटोंमध्ये हृतिक रोशन ट्रेकिंग गियर घालून असल्याचा दिसत आहे. त्याच्या हातात ट्रेकिंग स्टिक आणि खांद्यावर बॅकपॅक असून तो डोंगरावर चढत आहे. हृतिक रोशननं उत्तराखंडच्या सुंदर दऱ्यांचे फोटोही टिपले आहेत. सर्व फोटो पोस्ट करताना हृतिक रोशननं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं ,'लव्ह यू उत्तराखंड.' त्यानं आपल्या पोस्टद्वारे उत्तराखंडच्या दऱ्यांवरील प्रेम व्यक्त केलं आहे. हृतिक रोशनच्या फोटोंचे सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहेत. चाहते त्यांच्या फोटोंवर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. अनेकजण सोशल मीडियावर हृतिक रोशनच्या फिटनेसचे कौतुक करत आहेत. याशिवाय काहीजण त्याला निसर्गप्रेमी असल्याचेही म्हणताना दिसत आहेत.

हृतिक रोशननं काढले चाहत्यांबरोबर फोटो : हृतिक रोशन हा ऋषिकेशच्या आसपासचे असल्याचं सांगितलं जात होतं. असंही म्हटलं जात आहे की, हृतिकनं तेथे काही वेळ घालवला आणि ट्रेकिंगचा आनंद घेतला. त्यानंतर, तो देहरादूनला रवाना झाला. त्यानं संथला देवी मंदिरालाही भेट दिली आणि तेथे त्याच्या चाहत्यांसह फोटो काढले. त्यानंतर, तो मुंबईला रवाना झाला. दरम्यान गेल्या काही वर्षांत, हृतिक रोशननं अनेक हिट चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्याला बॉलिवूडमध्ये फिटनेस आणि उत्कृष्ट नृत्यासाठी ओळखला जाते. दरम्यान त्याच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो सध्या 'क्रिश 4'च्या तयारीत व्यग्र आहे. याशिवाय तो 'अल्फा' या चित्रपटामध्येही दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये त्याच्याबरोबर आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ आणि अनिल कपूर हे स्टार्स असेल. आता त्यांच्या या दोन्ही चित्रपटांच्या रिलीजची चाहते वाट पाहात आहेत.

हेही वाचा :

  1. 'धुरंधर' चित्रपटाबद्दल पोस्ट केल्यानंतर हृतिक रोशन आला चर्चेत, वाचा सविस्तर...
  2. सुजैन खानची आई आणि हृतिक रोशनची पूर्वाश्रमीची सासू जरीन खान यांचं निधन, बॉलिवूड स्टार्सनं वाहिली श्रद्धांजली...
  3. हृतिक रोशन ऋषभ शेट्टीच्या 'कांतारा: चॅप्टर १'चा हिंदी ट्रेलर करणार लॉन्च, तारीख आणि वेळ येथे पाहा...

TAGGED:

HRITHIK ROSHAN
UTTARAKHAND TRIP PICTURES
TRIP PICTURES
हृतिक रोशन
HRITHIK ROSHAN SHARE PHOTOS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.