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'सुपर सुब्बू' वेब सीरीजबद्दल मिथिला पालकरनं केला तिच्या पात्राबद्दल खुलासा, वाचा सविस्तर...

मिथिला पालकर 'सुपर सुब्बू' या वेब सीरीजमध्ये दिसणार आहे. आता तिनं या शोबद्दल काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

Super Subbu comedy drama
'सुपर सुब्बू' कॉमेडी ड्रामा (Photo - IANS - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 1:18 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेत्री मिथिला पालकरनं अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलंय. तिचा एक शो लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या शोचं नाव 'सुपर सुब्बू' हे असून यात तिचं पात्र विनोदी असणार आहे. या वेब सीरीजचा ट्रेलर बुधवारी प्रदर्शित करण्यात आला. यामध्ये संदीप किशन आणि मुरली शर्मा यांच्याही विशेष भूमिका असणार आहेत. ही वेब सीरीज सुब्रमण्यम 'सुब्बू' चिल्लुकुरी राव याच्याभोवती फिरते, ज्याची बदली अशा ठिकाणी होते, जिथे कोणताही शिक्षक जाऊ इच्छित नाही. माकीपूर नावाचे कुप्रसिद्ध गावात गेल्यानंतर परिस्थिती ही काही वेगळी निर्माण होते.

मिथिला पालकरनं नवीन सीरीजबद्दल केल्या गोष्टी उघड : या वेब सीरीजमधील तिच्या भूमिकेबद्दल बोलताना, मिथिला पालकर म्हणाली, "सुपर सुब्बू'कडे मला ज्या गोष्टीनं आकर्षित केलं, ती म्हणजे यात विनोद आणि अस्सल मानवी भावना यांचा साधलेला समतोल. या सर्व गोंधळ, उत्सुकता आणि हास्यामागे, नाती, स्वीकार आणि माणसे एकमेकांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याबद्दलची एक कथा आहे. मल्लिक रामनं निर्माण केलेलं जग अद्वितीय, चैतन्यमय आणि जिवंत वाटतं, आणि प्रत्येक पात्र या प्रवासात काहीतरी अविस्मरणीय भर घालते." तिनं पुढं सांगितलं की, "मनोरंजक आणि अर्थपूर्ण अशा दोन्ही गोष्टी असलेल्या कथेचा भाग होणे, हे खूपच रोमांचक होते. नेटफ्लिक्सबरोबर काम करणे नेहमीच घरी परतल्यासारखे वाटते. मी त्यांच्या पहिल्या नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्सपैकी एक असलेल्या 'लिटल थिंग्ज'चा भाग होते आणि आता त्यांच्या पहिल्या तेलुगू ओरिजिनल 'सुपर सुब्बू'चा भाग आहे, त्यामुळं आमचं नातं जणू पूर्ण वर्तुळात फिरले आहे. जगभरातील प्रेक्षक माकीपूरचे आकर्षण अनुभवतील यासाठी मी उत्सुक आहे."

संदीप किशन यांनी व्यक्त केल्या भावना : संदीप किशन यांनी सीरीजबद्दल सांगितलं, "सुपर सुब्बू' हा एक असा विषय हाताळतो, ज्यावर लोक सहसा बोलायला कचरतात, आणि तो विनोद, आपुलकी आणि प्रामाणिकपणानं सादर केला आहे. सुब्बू असा आहे, जो एक समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आणि नकळतपणे आणखी पाच समस्यांमध्ये अडकतो. नोकरीतील अपयश आणि नात्यातील अडचणींपासून ते वडिलांसमोर आपली इज्जत वाचवण्याचा प्रयत्न आणि नकळतपणे गावकऱ्यांचा रोष ओढवून घेण्यापर्यंत, तो सतत अडचणीत असतो. त्याला इतकं प्रिय बनवणारी गोष्ट ही आहे की, जेव्हा सर्व काही हाताबाहेर जात असतं, तेव्हाही त्याचा हेतू नेहमी चांगला असतो. माकीपूर विचित्र पात्रांनी भरलेले आहे आणि प्रत्येक गैरसमज गोंधळ आणि विनोदात भर घालते, ज्यामुळं सुब्बू यातून कसा बाहेर पडेल याबद्दल तुम्हाला उत्सुकता लागून राहते. इतक्या अप्रतिम कलाकारांबरोबर काम करणे आणि नेटफ्लिक्सच्या पहिल्या तेलुगू ओरिजिनल सीरिजसाठी त्यांच्यासोबत सहयोग करणे, हा अनुभव अधिकच खास होता. प्रेक्षकांनी सुब्बूला भेटावं आणि या अविस्मरणीय साहसात त्याच्याबरोबर सामील व्हावं यासाठी मी उत्सुक आहे." मल्लिक राम, रमेश एलिगेटी आणि शिवानी धोबल यांनी लिहिलेली आणि चिलाका प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली राजीव चिलाका आणि भरत लक्ष्मीपती यांनी निर्मित केलेली ही मालिका, विनोद, भावना आणि छोट्या शहरातील वास्तववादी गोंधळ यांचे मिश्रण करून एक अनोखी 'कमिंग-ऑफ-एज' कहाणी सादर करते. 'सुपर सुब्बू'हा 2 जुलै रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे.

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MITHILA PALKAR
MITHILA PALKAR ON SUPER SUBBU
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