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सनी देओल अभिनीत 'बटवारा 1947' चित्रपटाला मिळाले केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाकडून 'ए' प्रमाणपत्र...

सनी देओलच्या आगामी 'बटवारा 1947' या चित्रपटाला केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाकडून 'ए' प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

Batwara 1947
'बटवारा 1947' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 5:16 PM IST

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हैदराबाद : सनी देओल अभिनीत 'बटवारा 1947' हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. आमिर खान प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली निर्मित हा चित्रपट या वर्षातील सर्वाधिक चर्चेत असलेला आहे. भारताच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित चित्रपटामध्ये प्रेम, त्याग करुणा आणि मानवी संघर्ष दाखविण्यात येणार आहे. आता या चित्रपटाबद्दल एक मोठी माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळानं (CBFC) चित्रपटाला कोणताही कट न करता मंजुरी दिली आहे. चित्रपटाचा विषय आणि तीव्र दृश्ये लक्षात घेऊन त्याला 'ए' प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे.

'बटवारा 1947' चित्रपट कधी होणार रिलीज : 'बटवारा 1947' चित्रपटाचा रनटाईम हा 2 तास 25 मिनिटे आणि 34 सेकंद आहेत. दरम्यान 1947च्या फाळणीदरम्यान झालेली जातीय हिंसा या चित्रपटामध्ये दाखविण्यात येणार आहे. सेन्सॉर बोर्डानं हा चित्रपट फक्त प्रौढांसाठीच योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. हा चित्रपट 14 ऑगस्ट 2026 रोजी रुपेरी पडद्यावर दाखल होणार आहे. काही दिवसापूर्वी या चित्रपटाचा टीझर हा प्रदर्शित करण्यात आला होता. या चित्रपटाचा टीझर हा अनेकांना खूप आवडला होता.

राजकुमार संतोषी आणि सनी देओल पुन्हा आले एकत्र : दरम्यान सनी देओलच्या चार दशकांहून अधिक काळाच्या कारकिर्दीत, सेन्सॉर बोर्डाकडून फार कमी चित्रपटांना 'ए' रेटिंग मिळाले आहे. 'बटवारा 1947'मध्ये सनी देओलसोबत प्रिती झिंटा, शबाना आझमी, अली फजल, करण देओल आणि अभिमन्यू सिंग हे स्टार्स दिसणार आहेत. याव्यतिरिक्त, निर्माते आमिर खान चित्रपटात एका सहाय्यक भूमिकेत असणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान जवळपास तीन दशकांच्या कालावधीनंतर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी आणि सनी देओल यांची जोडी मोठ्या पडद्यावर पुन्हा एकत्र आली आहे. या चित्रपटाची निर्मिती आमिर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांनी केली आहे. या चित्रपटाला संगीत ए. आर. रहमान यांनी दिलंय. तर गीते जावेद अख्तर यांनी लिहिली आहेत.

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