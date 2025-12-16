सनी देओल अभिनीत 'बॉर्डर २'चं टीझर प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...
सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर २'चं टीझर प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. या चित्रपटाचं टीझर हे खूप दमदार आहे.
मुंबई : 'बॉर्डर २'च्या निर्मात्यांनी विजय दिनानिमित्त चित्रपटाचा दमदार टीझर प्रदर्शित केला आहे. चित्रपटप्रेमींना चित्रपटाचा टीझर खूप पसंत आला आहे. टीझर लॉन्च कार्यक्रम मुंबईत आयोजित करण्यात आला होता. 'बॉर्डर २'ची संपूर्ण टीम यावेळी उपस्थित होती. मंगळवारी, निर्मात्यांनी इंस्टाग्रामवर 'बॉर्डर २'चा टीझर रिलीज करत आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'ते किती दूर जाईल... या विजय दिनी, वर्षातील सर्वात प्रतीक्षीत टीझर साजरा करा.' २ मिनिटे, ४ सेकंदांचा टीझर युद्धाच्या सुरुवातीचे संकेत देणारा हॉर्न वाजवून सुरू होतो. टीझरमध्ये शत्रू सैन्यानं भारतीय सैन्याच्या बंकरवर हल्ला केल्याची झलक दाखवली आहे. हल्ल्यात जखमी झालेल्या भारतीय सैनिकांची झलक दिसत आहे.
'बॉर्डर २'चा टीझर रिलीज : दृश्यादरम्यान, सनी देओलचा आवाज ऐकू येतो यात तो म्हणतो, "तुम्ही जिथे जिथे प्रवेश करण्याचा प्रयत्न कराल, आकाशातून, जमिनीवरून, समुद्रातून... तुम्हाला तुमच्या समोर एक भारतीय सैनिक उभा असलेला दिसेल... जो तुमच्या डोळ्यात पाहून अभिमानाने म्हणेल... जर तुमच्यात धाडस असेल तर या, आणि हा भारत आहे." हा संवाद चित्रपटातील सर्व पात्रांच्या झलकांसह आहे, ज्यामध्ये वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी यांचा समावेश आहे. या संवादानंतर, सनी देओल शत्रूंवर हल्ला करताना दाखवण्यात आला आहे. हा टीझर खूपच दमदार आहे आणि यामध्ये युद्धभूमीचे दृश्य सुंदरपणे दाखविण्यात आले आहेत. या दृश्यात १९७१च्या युद्धाचे चित्रण आहे. टीझरमध्ये सोनम बाजवा, मेधा राणा आणि परमवीर चीमा यांची झलक देखील आहे.
'बॉर्डर २'बद्दल : टी-सीरीज आणि जे.पी. फिल्म्स निर्मित, 'बॉर्डर २'मध्ये सनी देओल त्याच्या मूळ भूमिकेत दिसणार आहे. वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंग आणि मेधा राणा हे देखील मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. हा चित्रपट २३ जानेवारी २०२६ रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या आठवड्याच्या शेवटी प्रदर्शित होणार आहे. तसेच 'बॉर्डर २' हा 'बॉर्डर'चा सिक्वेल आहे. जे.पी. दत्ता दिग्दर्शित हा एक कल्ट क्लासिक चित्रपट आहे. चित्रपटाची शक्तिशाली कथा, संस्मरणीय गाणी आहेत. या चित्रपटामधील या चित्रपटानं जगभरात बॉक्स ऑफिसवर ५५ कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली होती.
