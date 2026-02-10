ETV Bharat / entertainment

'लाहोर 1947' आणि 'नागझिला' या चित्रपटांमध्ये होईल बॉक्स ऑफिसवर टक्कर

सनी देओल स्टारर 'लाहोर 1947' आणि कार्तिक आर्यनचा 'नागझिला' या चित्रपटांमध्ये आता रुपेरी पडद्यावर टक्कर होणार आहेत.

Sunny Deol and Aamir khan
सनी देओल आणि आमिर खान (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 10, 2026 at 11:46 AM IST

Updated : February 10, 2026 at 11:51 AM IST

हैदराबाद : बॉलिवूड अभिनेता सनी देओल आणि प्रीती झिंटा यांचा मुख्य भूमिकेत असलेला बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा 'लाहोर 1947' हा रुपेरी पडद्यावर 13 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिन 2026च्या आठवड्याच्या शेवटी प्रदर्शित होत आहे. आमिर खान प्रॉडक्शन्स अंतर्गत निर्मित या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राजकुमार संतोषी करत आहे. या चित्रपटामध्ये शबाना आझमी,अभिमन्यू सिंग, करण देओल आणि अली फजल यांच्याही विशेष भूमिका असणार आहेत. 1990च्या दशकातील 'घायल', 'दामिनी' आणि 'घातक' या तीन ब्लॉकबस्टर चित्रपटांनंतर 'लाहोर 1947'द्वारे सनी देओल आणि संतोषी एकत्र काम करणार आहेत. दरम्यान सोशल मीडिया हँडलवर रिलीज डेटची घोषणा शेअर करताना, आमिर खान प्रॉडक्शन्सनं एक नोट लिहिली यात असं म्हटलं गेलं आहे की, आमिर खान प्रॉडक्शन्स त्यांच्या आगामी पीरियड ड्रामा 'लाहोर 1947' 13 ऑगस्ट 2026 थिएटरमध्ये प्रदर्शित करणार आहे.

'नागझिला' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान 'लाहोर 1947'ला बॉक्स ऑफिसवर कार्तिक आर्यन स्टारर 'नागझिला' हा चित्रपट टक्कर देणार आहे, कारण हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 14 ऑगस्ट रोजी म्हणजेच नागपंचमीच्या दिवशी प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये कार्तिक आर्यन व्यतिरिक्त श्रद्धा कपूर आणि प्रतिभा रांटा हे कलाकार दिसणार आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती धर्मा प्रोडक्शंस आणि महावीर जैन फिल्म्स करत आहे. 'नागझिला' चित्रपटाचे दिग्दर्शन मृगदीप सिंह लांबा करत आहे. या चित्रपटामध्ये इच्छाधारी नाग 'प्रियमवदेश्वर प्यारे चंद' भूमिकेत कार्तिक आर्यन दिसणार आहे. 'नागझिला' चित्रपटामध्ये जबरदस्त कॉमेडी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. आता अनेकजण या चित्रपटाच्या रिलीजची आतुरतेनं वाट पाहात आहेत.

'लाहोर 1947' आणि 'नागझिला'मध्ये होईल टक्कर : दरम्यान 'लाहोर 1947' या चित्रपटाबद्दल बोलायचं झालं तर यापूर्वी आमिर खानं एका प्रेस रिलीजमध्ये, दिवंगत सुपरस्टार आणि देओलचे वडील धर्मेंद्र यांचेही स्मरण केले होते. त्यानं सांगितलं होतं की, नोव्हेंबर 2025मध्ये त्यांचे निधन झाले, यापूर्वी त्यांनी 'लाहोर 1947' पाहिले होते. 'ही धर्मजींच्या आवडत्या पटकथांपैकी एक होती आणि मला खूप आनंद आहे की, ते हा चित्रपट पाहू शकले.' दरम्यान 'नागझिला' चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर फेब्रुवारी 2026 पर्यंत कार्तिक आर्यन अभिनीत चित्रपटाचे अंतिम निर्मितीचे काम सुरू आहे. या चित्रपटाचे 70 टक्के काम झाले आहे. दरम्यान या चित्रपटामध्ये रवी किशन खलनायकाची भूमिका साकारत असल्याची माहिती देखील समोर आली होती. याशिवाय एका रिपोर्टनुसार सनी देओलचा 'लाहोर 1947' बॉक्स ऑफिसवर सलमान खानच्या 'बॅटल ऑफ गलवान' आणि 'लव एंड वॉर' टक्कर देऊ शकतो. तसेच 'लव एंड वॉर' या चित्रपटामध्ये रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विक्की कौशल हे कलाकार असणार आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन संजय लीला भन्साळी करत आहे.

