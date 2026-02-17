ETV Bharat / entertainment

सनी देओल स्टारर 'गबरू' चित्रपट होईल 'या' दिवशी रिलीज, तारीख आली समोर...

सनी देओल अभिनीत 'गबरू'ला पाहण्यासाठी प्रेक्षकांना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल जाणून घ्या...

Gabru Movie
'गबरू' चित्रपट (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 17, 2026 at 5:33 PM IST

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता सनी देओल अभिनीत 'गबरू' चित्रपट आता 8 मे रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे. अभिनेत्याच्या 'गबरू' चित्रपटाची नवीन रिलीज तारीख जाहीर झाली आहे. या चित्रपटाची रिलीज डेट समोर आल्यानंतर सनीचे चाहते खूप खुश झाले आहेत. सनी देओलचा 'गबरू' हा चित्रपट 8 मे रोजी प्रदर्शित होत असल्याची बातमी समोर आल्यानंतर अनेकजण खुश झाले आहे. आता पुन्हा एकदा सनीच्या चाहत्यांना या चित्रपटाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सनी देओल सध्या त्याच्या 'बॉर्डर 2' या चित्रपटाच्या यशाचा आनंद घेत आहे. त्याचा हा चित्रपट 23 जानेवारी 2026 रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटानंतर, सनी देओलकडे शशांक उदापूरकरचा 'गबरू' हा चित्रपट आहे.

'गबरू' चित्रपटाची कहाणी : सनी देओलनं गेल्या वर्षी या चित्रपटाची घोषणा केली आणि त्याचे मोशन पोस्टर देखील शेअर केले होते. यानंतर अनेक चाहत्यांना या चित्रपटाबद्दल जाणून घेण्यासाठी अधिक उत्सुकता निर्माण झाली होती. 'गबरू'ची रिलीज तारीख आता पुढं ढकलण्यात आली आहे. 'गबरू' हा चित्रपट 13 मार्च 2026 रोजी रिलीज होणार होता. हा चित्रपट शशांक उदापूरकर दिग्दर्शित असून याला विशाल राणा आणि ओम छंगानी यांनी निर्मित केला आहेत. 'गबरू'मध्ये सनी देओल एका मध्यमवयीन कुटुंबातील व्यक्तीच्या भूमिका करणार आहे. ही कहाणी एका अशा माणसाभोवती फिरते, ज्याचं आयुष्य अनपेक्षित परिस्थितींनंतर बदलते. या घटनांमधून तो स्वतःला पुन्हा शोधतो आणि एका नवीन दृष्टिकोनानं जीवन जगायला शिकतो.

सनी देओलबद्दल : या चित्रपटामध्ये त्यांची भूमिका मागील अ‍ॅक्शन इमेजपेक्षा खूपच वेगळी असल्याचं म्हटलं जात आहे. नवीन रिलीज तारखेसह, 'गबरू' बॉक्स ऑफिसवर अनन्या पांडे आणि लक्ष्य स्टारर 'चांद मेरा दिल'बरोबर बॉक्स ऑफिसवर स्पर्धा करेल. दरम्यान अलीकडेच झालेल्या संभाषणात सनी देओलनं असेही म्हटलं आहे की, 'गबरू' त्याच्या मनाच्या खूप जवळचा चित्रपट आहे. या चित्रपटात सनी देओलबरोबर सिमरन आणि प्रीत कमानी देखील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. 'गबरू' चित्रपटाचे संगीत मिथून यांनी दिलंय. 'गबरू'नंतर सनी देओल 'लाहोर 1947'मध्ये दिसणार आहे, जो या वर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या आठवड्याच्या शेवटी प्रदर्शित होणार आहे. याशिवाय, तो नितेश तिवारीचा मेगा चित्रपट 'रामायण' आणि नेटफ्लिक्सचा अ‍ॅक्शन थ्रिलर 'इक्का'मध्ये देखील दिसणार आहे.

