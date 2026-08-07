‘बटवारा 1947’मधील प्रेम, आशा आणि शाश्वत भावनेची सुरेल कहाणी सांगणारे ‘तबस्सुम’ गीत प्रदर्शित!
अभिनेता सनी देओल अभितीत ‘बटवारा 1947’मधील ‘तबस्सुम’ गाणं प्रदर्शित करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 5:25 PM IST
हैदराबाद: आमिर खान आणि प्रीती झिंटा यांची ‘दिल चाहता है’मधील जोडी आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहे. दुसरीकडे, सनी देओल आणि प्रीती झिंटा यांनीही 'द हिरो : लव्ह स्टोरी ऑफ अ स्पाय’सह अनेक चित्रपटांतून प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे. आता विशेष म्हणजे, हिंदी चित्रपटसृष्टीतील हे तीन दिग्गज कलाकार पहिल्यांदाच एका चित्रपटासाठी एकत्र आले आहेत. आमिर खान निर्मित आणि राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित बहुप्रतीक्षित ‘बटवारा 1947’च्या निमित्तानं आमिर खान, सनी देओल आणि प्रीती झिंटा हे तिन्ही कलाकार एका महत्त्वाकांक्षी ऐतिहासिक कथानकाचा भाग बनले आहेत.
‘बटवारा 1947’मधील गाणं रिलीज : आमिर खान प्रॉडक्शन्सच्या ‘बटवारा 1947’ या वर्षातील बहुप्रतीक्षित भारतीय चित्रपटांपैकी एका चित्रपटाची प्रेक्षकांमध्ये कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. चित्रपटाची घोषणा, लक्षवेधी पहिले पोस्टर आणि प्रभावी टीझर प्रदर्शित झाल्यापासून या चित्रपटाची चर्चा सातत्यानं रंगली आहे. त्यातच नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ट्रेलरलाही देशभरातील प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
संघर्षाची हृदयस्पर्शी कहाणी : भारताच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित ‘बटवारा 1947’ ही प्रेम, त्याग, आशा आणि संघर्षाची हृदयस्पर्शी कहाणी मांडणारा चित्रपट आहे. या चित्रपटाविषयीची उत्कंठा शिगेला पोहोचत असतानाच निर्मात्यांनी चित्रपटातील नवे गाणे ‘तबस्सुम’ प्रेक्षकांच्या भेटीला आणले आहे. प्रेम, आशा आणि कोमल भावनांचे सुंदर प्रतिबिंब असलेले ‘तबस्सुम’ हे एक श्रवणीय आणि मनाला भिडणारे प्रेमगीत आहे. या गाण्याच्या व्हिडिओमध्ये अली फजल, करण देओल, कनिका आणि ईशा यांच्यावर चित्रित केलेली प्रेमकहाणी पाहायला मिळते. गाण्याच्या शीर्षकाप्रमाणेच चेहऱ्यावर उमटणारे निरागस हास्य, प्रेमातील कोवळ्या भावना आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही जिवंत राहणारी आशा यांचे मनोहारी चित्रण या गाण्यात करण्यात आले आहे.
कलाकारांमधील सुंदर केमिस्ट्री आणि भावस्पर्शी दृश्यरचना यामुळे ‘तबस्सुम’ हे गाणे चित्रपटाच्या भावविश्वाची एक वेगळीच झलक प्रेक्षकांसमोर आणते. फाळणीसारख्या अस्थिर आणि विदारक काळाच्या पार्श्वभूमीवरही माणुसकी, प्रेम आणि नात्यांमधील उब जपणाऱ्या भावनांना या गाण्यात केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.
फाळणीच्या काळातील संघर्ष : गाणे प्रदर्शित करताना निर्मात्यांनी सांगितले की, “सूर्यकिरणांची उब, आयुष्याचे रंग आणि कायम मनात राहणारी एक भावना घेऊन येणारे नाव... तबस्सुम आता प्रदर्शित!” ‘तबस्सुम’ या गाण्याला दिग्गज संगीतकार ए. आर. रहमान यांनी संगीत दिले असून, त्याचे संगीत संयोजन आणि निर्मितीही त्यांनीच केली आहे. गीतकार जावेद अख्तर यांच्या हृदयस्पर्शी शब्दांना सोनू निगम आणि हीर यांच्या भावपूर्ण आवाजाची साथ लाभली आहे. सुरेल चाल, अर्थपूर्ण शब्द आणि भावनाप्रधान गायन यांचा सुंदर मिलाफ असलेले हे गीत ‘बटवारा 1947’च्या कथानकातील भावनिक पैलूंची प्रभावी झलक दाखवते. गाण्याच्या मनोहारी दृश्यांसह ए. आर. रहमान यांच्या संगीताची जादू चित्रपटाकडून असलेल्या अपेक्षा आणखी उंचावते. ‘तबस्सुम’मधून फाळणीच्या काळातील संघर्षाच्या पलीकडे जाऊन मानवी नात्यांची, प्रेमाची आणि आशेची बाजू अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे ‘बटवारा 1947’ हा भावनिकदृष्ट्या समृद्ध आणि प्रभावी चित्रपट ठरण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.