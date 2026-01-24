ETV Bharat / entertainment

'बॉर्डर 2'नं बॉक्स ऑफिसवर घातला धुमाकूळ, केली धुवाधार कमाई

'बॉर्डर 2'ला रिलीज होऊन एक दिवस झाला आहे. हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे.

border 2 movie
'बॉर्डर 2' चित्रपट (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 24, 2026 at 10:55 AM IST

1 Min Read
मुंबई - अभिनेता सनी देओल स्टारर बहुप्रतीक्षित 'बॉर्डर 2'नं बॉक्स ऑफिसवर दमदार सुरुवात केली आहे. रिलीजच्या पहिल्या दिवशी या चित्रपटानं अपेक्षेप्रमाणे चांगली कामगिरी केली आहे. आता 'बॉर्डर 2' चित्रपटानं प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. 2026 मधील सर्वात मोठा रिलीज मानल्या जाणाऱ्या या चित्रपटानं चाहत्यांमध्ये चांगलाच उत्साह निर्माण केला होता. 'बॉर्डर 2'ला पाहण्यासाठी थिएटरमध्ये प्रचंड गर्दी होती. मल्टीस्टारर कलाकार आणि देशभक्तीच्या भावनेनं भरलेल्या या चित्रपटानं पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर चांगली पकड निर्माण केली होती. सध्या बॉक्स ऑफिसवर 'बॉर्डर 2' चांगलाच धुमाकूळ घालत आहे. सनी देओलच्या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हा चित्रपट लवकरच 50 कोटींचा आकडा पार करेल अशी सध्या अपेक्षा केली जात आहे.

'बॉर्डर 2'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : सॅकनिल्कनुसार या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी 40.10 कोटींची कमाई केली होती. 'बॉर्डर 2' चित्रपटाची क्रेझ अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमध्येही दिसली होती. या चित्रपटानं यामध्ये 12.5 कोटींची कमाई केली. मात्र 'बॉर्डर 2' चित्रपटानं विकी कौशल अभिनीत 'छावा' आणि सनी देओलच्या 'गदर 2'चा पहिल्या दिवसाचा विक्रम मोडला नाही. याशिवाय हा चित्रपट खूप दमदार कमाई करत आहे. अनुराग सिंग दिग्दर्शित या चित्रपटामध्ये सनी देओल वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या चित्रपटामध्ये मोना सिंग, सोनम बाजवा आणि अन्या सिंग यांनीही विशेष भूमिका केल्या आहेत. या चित्रपटाचे निर्माते भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता आणि निधी दत्ता आहेत.

'बॉर्डर 2'ला होईल फायदा : दरम्यान 'बॉर्डर 2' हा जेपी दत्ताच्या 1997च्या कल्ट क्लासिक 'बॉर्डर'चा सीक्वेल आहे. हा चित्रपट 2026 मधील पहिला मोठा बॉलिवूड रिलीज मानला जात होता. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड कमाई केली होती. 'बॉर्डर' चित्रपटामधील गाणी देखील खूप गाजली होती. दरम्यान 'बॉर्डर 2'च्या पहिल्या दिवसाच्या निकालांतून हे सिद्ध झालं आहे की, चित्रपट अपेक्षांवर खरा उतरला आहे. आता, असे दिसते की, चित्रपट पहिल्याच आठवड्याच्या शेवटी 100 कोटींचा टप्पा गाठेल. तसेच 'बॉर्डर 2' चित्रपटाला गणतंत्र दिवसाचा अधिक फायदा होईल, सुट्टीच्या दिवशी अनेकजण हा चित्रपट पाहायला जाईल अशी अपेक्षा केली जात आहे.

संपादकांची शिफारस

