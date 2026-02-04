'बॉर्डर 2' चित्रपट कुठल्या ओटीटी प्लेटफॉर्मवर होईल रिलीज, तारीख जाणून घ्या...
सनी देओल अभिनीत 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट लवकरच ओटीटीवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट कधी आणि कुठे रिलीज होईल याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
February 4, 2026
मुंबई - अनुराग सिंग दिग्दर्शित 'बॉर्डर 2' चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर खूप कमाई केली आहे. 23 जानेवारी 2026 रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाचं अनेकांनी कौतुक केलं आहे. या चित्रपटामध्ये सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी आणि दिलजीत दोसांझ यांचा अभिनय हा अनेकांना आवडला आहे. 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट पाहण्यासाठी चित्रपटगृहांबाहेर अनेकजण गर्दी करत आहे. आता या चित्रपटाबाबत आणखी एक माहिती समोर आली आहे. 'बॉर्डर 2' चित्रपट लवकरच ओटीटीवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. आता हा चित्रपट कुठे प्रदर्शित होणार आहे, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'बॉर्डर 2' ओटीटी रिलीज : 'बॉर्डर 2' या चित्रपटानं सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. हा चित्रपट 2026मधील पहिला हिट ठरला आहे. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 300 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. आता अनेक चाहते, ज्यांना हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये पाहायचा नाही, त्यांना हा चित्रपट ओटीटीवर 20 मार्च 2026 रोजी नेटफ्लिक्सवर पाहायला मिळणार आहे. तसेच नेटफ्लिक्सनं 'बॉर्डर 2'चे डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार विकत घेतले आहेत. दरम्यान 'बॉर्डर 2'च्या कलेक्शनबद्दल सांगायचं झालं तर, या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी 30 कोटींची कमाई केली होती. याशिवाय पहिल्या आठवड्यात चित्रपटानं 224.25 कोटींचा बॉक्स ऑफिसवर व्यवसाय केला होता. यानंतर दुसऱ्या आठवड्यातील चित्रपटाची कमाई 286 कोटींवर पोहोचली आहे. यानंतर तिसऱ्या आठवड्यात चित्रपटाची कमाई 300 कोटींपर्यंत पोहोचली. आता या चित्रपटाला रिलीज होऊन दोन आठवडे बॉक्स ऑफिसवर झाले आहेत.
'बॉर्डर 2' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान 'बॉर्डर 2'मध्ये सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी आणि दिलजीत दोसांझ व्यतिरिक्त, मोना सिंग, सोनम बाजवा आणि मेधा राणा यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. तसेच 'बॉर्डर' 1997चा कल्ट क्लासिक चित्रपट आहे, ज्याचा सीक्वेल हा 'बॉर्डर 2' हा तयार करण्यात आला आहे. हा चित्रपट 1971च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. या चित्रपटामध्ये सनी देओलनं लेफ्टनंट कर्नल फतेह सिंग कलेरची भूमिका केली आहे. आता 'बॉर्डर 2' येणाऱ्या दिवसांमध्ये चांगली कमाई बॉक्स ऑफिसवर करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे.
