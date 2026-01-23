'बॉर्डर 2'नं केला बॉक्स ऑफिसवर धमाका, सोशल मीडियावर झालं कौतुक...
'बॉर्डर 2' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर रिलीज झाला आहे. आता या चित्रपटाचं सोशल मीडियावर कौतुक करण्यात येत आहे.
Published : January 23, 2026 at 11:17 AM IST
मुंबई - बॉलिवूड चित्रपट 'बॉर्डर' हा 1997चा क्लासिक चित्रपट आहे. 'बॉर्डर'चा सीक्वेल 23 जानेवारी 2026 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. सनी देओल आपल्या दमदार अभिनय आणि रोमांचक कथेसह रुपेरी पडद्यावर पडद्यावर परतला आहे. 'बॉर्डर 2'मध्ये सनी देओल मेजर कुलदीप सिंग चांदपुरीची भूमिका साकारत आहे. तसेच या चित्रपटाच्या नवीन कलाकारांमध्ये वरुण धवन (कर्नल होशियार सिंग दहिया), दिलजीत दोसांझ (निर्मल जीत सिंग सेखों), अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंग आणि मेधा राणा यांचा समावेश आहे. हा चित्रपट भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. 'बॉर्डर 2' चित्रपट देशभक्तीच्या भावनांनी भरलेला आहे. आता हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे.
चित्रपटाच्या अॅडव्हान्स बुकिंगनं केली होती धमाकेदार कमाई : 'बॉर्डर 2' 'धुरंधर' आणि 'छावा' या चित्रपटांपेक्षा चांगली कमाई करेल असं अॅडव्हान्स बुकिंगवरून सिद्ध होतं आहे. या चित्रपटानं अॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये 7 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. आता पहिल्या दिवशी हा चित्रपट 50 कोटींहून अधिक कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. तसेच या चित्रपटामधील गाणी देखील प्रेक्षकांना खूप आवडली आहेत. सोशल मीडियावर सध्या 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट खूप गाजत आहे. अनेकजण या चित्रपटाला पाहण्याची इच्छा व्यक्त करत आहेत. हा चित्रपट प्रजासत्ताक दिवशी देखील रुपेरी पडद्यावर जबरदस्त करेल. देशभक्तीवर आधारित या चित्रपटामध्ये असे काही दृश्य प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल, ज्यामुळं लोक भावूक होईल.
#OneWordReview...#Border2: OUTSTANDING.— taran adarsh (@taran_adarsh) January 22, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐⭐️½
Power. Patriotism. Pride... #Border2 makes your heart swell with pride... The film salutes the nation as well as the armed forces... STRONGLY RECOMMENDED. #Border2Review
Director #AnuragSingh delivers a thunderous,… pic.twitter.com/C5Y2SgfBje
तरण आदर्श यांची पोस्ट : तसेच चित्रपट तज्ञ तरण आदर्श यांनी सोशल मीडियावर एका पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं, 'शक्ती. देशभक्ती. अभिमान... 'बॉर्डर 2' तुमचे मन अभिमानानं भरून काढते... हा चित्रपट राष्ट्राला तसेच सशस्त्र दलांना सलाम करतो... जोरदार शिफारसित. दिग्दर्शक अनुराग सिंग एक गर्जनशील, भावनिकदृष्ट्या भरलेला युद्ध महाकाव्य सादर करतात, जो मोठ्या प्रमाणात, प्रामाणिकपणा आणि आत्म्यानं उंच उभा आहे, तर कल्ट क्लासिक 'बॉर्डर 2'च्या वारशाचा सन्मान करतो.' तसेच त्यांनी या चित्रपटाला पाचमधून साडेचार स्टार्स दिले आहेत. याशिवाय तरुण आदर्श यांनी आपल्या पोस्टमध्ये चित्रपटामधील कलाकारांची देखील कौतुक केले आहे. आता त्यांच्या या पोस्टवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. याशिवाय काहीजण म्हणताना दिसत आहेत, की आम्ही हा चित्रपट पाहायला जाऊ. 'बॉर्डर 2' हा येणाऱ्या दिवसामध्ये खूप कमाई करेल.
