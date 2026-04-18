सनी देओल दिसणार 'गजनी'च्या दिग्दर्शकाच्या ॲक्शन थ्रिलर चित्रपटात

सनी देओल एका नवीन ॲक्शन थ्रिलर चित्रपटासाठी फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी आणि ए. आर. मुरुगादॉस यांच्याबरोबर एकत्र येत आहे.

Sunny Deol
सनी देओल (POSTER)
Published : April 18, 2026 at 11:26 AM IST

हैदराबाद : रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर यांचं एक्सेल एंटरटेनमेंट हे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या प्रॉडक्शन हाऊसपैकी एक आहे. अलीकडेच, त्यांनी सनी देओलबरोबर त्यांच्या पुढील मोठ्या प्रोजेक्टची घोषणा केली, ज्याची निर्मिती ए.आर. मुरुगादॉस देखील करणार आहेत. या चित्रपटात ज्योतिका महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. सनी देओल अभिनीत या ॲक्शन थ्रिलर चित्रपटाचं चित्रीकरण शुक्रवार, 27 फेब्रुवारी, 2026 रोजी सुरू झालं. सध्या चित्रीकरण सुरू असून, सनी देओलच्या चाहत्यांना येत्या काही महिन्यांत त्यांचा लाडका अभिनेता ॲक्शन करताना दिसणार आहे.

सनी देओलचा ॲक्शन थ्रिलर चित्रपट : 'बॉर्डर 2'च्या यशानंतर सनीला अनेक चित्रपटांच्या ऑफर्स मिळत आहेत. दरम्यान अभिनेत्याच्या जवळच्या सूत्रानं माहिती दिली आहे की, तो या चित्रपटात एका वेगळ्या अंदाजात दिसणार आहे. रितेश, फरहान आणि मुरुगादॉस यांच्याबरोबरचा त्याचा पहिलाच चित्रपट असून, हा प्रोजेक्ट अभिनय कारकिर्दीतील एक रोमांचक नवीन अध्याय ठरवण्याचा प्रयत्न तो करणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सनीनं एकापाठोपाठ एक यशस्वी मास एंटरटेनर चित्रपटांनंतर, दिल्यानंतर आता रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर आणि ए.आर. मुरुगादॉस हे या ॲक्शन थ्रिलर चित्रपटासाठी एकत्र आले आहेत.

सनीच्या या नव्या चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाचे दिग्दर्शन बालाजी गणेश करणार आहेत. तसेच चेन्नईमध्ये असलेले चित्रपट निर्माते बालाजी गणेश आणि जे ए. आर. मुरुगादॉस हे दीर्घकाळापासून सह - दिग्दर्शक आहेत, त्यांनी सांगितलं की, "मुरुगादॉस यांना कथाकथन, दिग्दर्शन आणि मोठ्या निर्मितीचा दांडगा अनुभव आहे." या चित्रपटाचे सह-निर्माते कासिम जगमागिया, आदित्य जोशी,विशाल रामचंद्रन, सुनील जैन आणि युसूफ शेख हे आहेत.

