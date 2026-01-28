ETV Bharat / entertainment

'बॉर्डर 2'नं बॉक्स ऑफिसवर पार केला 200 कोटींचा आकडा, वाचा सविस्तर...

सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन आणि अहान शेट्टी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'बॉर्डर 2' सध्या रुपेरी पडद्यावर जबरदस्त कमाई करत आहे.

border 2
'बॉर्डर 2' (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 28, 2026 at 4:05 PM IST

मुंबई : सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन आणि अहान शेट्टी अभिनीत 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई करत आहे. हा चित्रपट 1971च्या भारत आणि पाकिस्तान युद्धावर आधारित आहे. सध्या 'बॉर्डर 2'नं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 23 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या आठवड्यात प्रदर्शित झाला. चित्रपटानं त्याच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी भारतात चांगली धमाकेदार कमाई केली आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होऊन पाच दिवस पूर्ण झाले आहेत. 'बॉर्डर 2'नं त्याच्या प्रदर्शनाच्या फक्त पाच दिवसांत देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर 200 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. बॉर्डरच्या कमाईचे अधिकृत आकडे सध्या जाहीर करण्यात आले आहेत.

'बॉर्डर 2'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिवस 5 : 'बॉर्डर 2'नं पहिल्या दिवशी 32.10 कोटी रुपयांची कमाई करून देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर आपले खाते उघडले. दुसऱ्या दिवशी चित्रपटानं 40.59 कोटी रुपयांची कमाई केली आणि तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच पहिल्या रविवारी, 57.20 कोटी रुपयांची कमाई केली, ज्यामुळे एक चांगला वीकेंड पूर्ण झाला. या चित्रपटानं पहिल्या वीकेंडमध्ये 129.80 कोटी रुपयांची कमाई केली. प्रजासत्ताक दिनी चित्रपटानं 63.59 कोटी रुपयांची कमाई केली. पाचव्या दिवशी, मंगळवारी,'बॉर्डर 2'नं 23.31 कोटी रुपयांची कमाई केली. यासह, 'बॉर्डर 2'चे पाच दिवसांचे निव्वळ देशांतर्गत कलेक्शन 216.79 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

'बॉर्डर 2' ची दिवसानुदिवस कमाई

बॉर्डर 2ची कमाई (भारत)

  • दिवस 1 - 32.10 कोटी
  • दिवस 2- 40.59 कोटी
  • दिवस 3 -57.30 कोटी
  • दिवस 4 -63.59 कोटी
  • दिवस 5 -23.31 कोटी
  • एकूण 216.79 कोटी

'बॉर्डर 2' चित्रपटाबद्दल : 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट 2026च्या नवीन वर्षातील पहिला ब्लॉकबस्टर चित्रपट बनण्यास सज्ज आहे. दरम्यान हा चित्रपट व्हॅलेंटाईन डे आठवड्यात चांगली कमाई करू शकतो याची अपेक्षा केली जात आहे. सध्या बॉक्स ऑफिसवर 'बॉर्डर 2'ला भरपूर कमाई करण्याची भरपूर संधी आहे. 'बॉर्डर 2'च्या यशादरम्यान, चित्रपटाचा तिसरा भाग, 'बॉर्डर 3' ची घोषणा देखील करण्यात आली आहे. निर्माते भूषण कुमार आणि निधी दत्ता यांनी चाहत्यांना 'बॉर्डर 3'बद्दल आनंदाची बातमी दिली आहे. दरम्यान, 'बॉर्डर 2'चे दिग्दर्शन अनुराग सिंग यांनी केलं आहे. या चित्रपटात सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा, मेधा राणा, आणि अन्या सिंह यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. याशिवाय अक्षय खन्नानेही चित्रपटात कॅमिओ केला आहे.

