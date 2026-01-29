'बॉर्डर 2'च्या यशानंतर सनी देओलनं व्हिडिओ शेअर करून मानले चाहत्यांचे आभार
'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत आहे. आता त्यामुळं बॉलिवूड स्टार सनी देओलनं एक व्हिडिओ शेअर करून चाहत्यांचे आभार मानले आहेत.
January 29, 2026
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता सनी देओलच्या 'बॉर्डर 2'नं 29 जानेवारी रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होऊन एक आठवडा पूर्ण केला आहे. 23 जानेवारी रोजी थिएटरमध्ये दाखल झालेला या चित्रपटानं पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई केली. पहिल्या दिवशीच चित्रपट हिट ठरला आहे. सकारात्मक प्रतिसादामुळं, चित्रपट फक्त सहा दिवसांत 250 कोटींच्या जवळ पोहोचला आहे. चित्रपटाला इतके प्रेम मिळत असल्याचं पाहून, सनी देओलनं प्रेक्षकांचे आभार मानले आहे. त्यानं गुरुवारी,त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. या व्हिडिओमध्ये तो बर्फाच्छादित दऱ्यांमध्ये बसलेला दिसत आहे. व्हिडिओ शेअर करताना अभिनेत्यानं कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे, 'माझ्या, तुमच्या, आमच्या 'बॉर्डर 2'ला इतके प्रेम दिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांना खूप खूप प्रेम.'
'बॉर्डर 2'नं मोडले विक्रम : व्हिडिओमध्ये, तो मोठ्यानं विचारतो, "आवाज कुठपर्यंत पोहोचला?" तो नंतर हसतो आणि म्हणतो, "तुमच्या मनापर्यंत. तुम्हाला माझा 'बॉर्डर' खूप आवडला. खूप खूप धन्यवाद. तुम्हा सर्वांना प्रेम." सनी देओल अभिनीत 'बॉर्डर 2'नं बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कामगिरी केली आहे, फक्त सहा दिवसांत चित्रपटानं 231.83 कोटींची कमाई केली आहे, अनेक मोठ्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांच्या पहिल्या सहा दिवसांच्या कलेक्शनला मागे टाकले आहे. 'छावा'नं सहा दिवसांत 117.75 कोटी, 'टायगर 3'नं 116 कोटी, 'सुलतान'नं 195.90 कोटी, 'टायगर जिंदा है'नं 190.62 कोटी, 'संजू'नं 186.41 कोटी, 'वॉर'नं 180.30 कोटी आणि 'धुरंधर'नं 180.25 कोटी कमावले. 'बॉर्डर 2' सातव्या दिवशी 250 कोटी क्लबमध्ये सामील होण्याची अपेक्षा आहे. सॅकनिल्कच्या मते, गुरुवार, 29 जानेवारी दुपारी 3 वाजेपर्यंत चित्रपटानं 2.7 कोटी कमावले. संध्याकाळपर्यंत ही संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे.
'बॉर्डर 2'ची स्टार कास्ट : 'बॉर्डर 2' हा 1997मध्ये जेपी दत्ता दिग्दर्शित ब्लॉकबस्टर चित्रपटाचा सीक्वेल आहे. या चित्रपटात सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी आणि दिलजीत दोसांझ मेधा राणा, अन्या सिंग, मोना सिंग आणि सोनम बाजवा हे प्रमुख भूमिकेत आहेत. दरम्यान सनी देओलच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढील महिन्यात त्याच्या आगामी चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू करणार आहे. या चित्रपटाची निर्मिती ए.आर. मुरुगदास आणि फरहान अख्तर संयुक्तपणे करत आहेत. चित्रपटाचे शीर्षक अद्याप जाहीर झालेले नाही. बालाजी गणेशा सनी देओलच्या आगामी चित्रपटाचे दिग्दर्शन करतील. चित्रपटाची टीम रविवारी पूजा समारंभासाठी जमली होती. या चित्रपटाचे शूटिंग फेब्रुवारी 2026 मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
