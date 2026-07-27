सनी देओलनं 'बटवारा 1947' चित्रपट जगभरातील सर्व मातांना समर्पित केला, ट्रेलर रिलीज तारीख केली उघड...
'बटवारा 1947'चा ट्रेलर जयपूरमध्ये एका भव्य कार्यक्रमात प्रदर्शित केला जाणार आहे, त्यानंतर मुंबईत ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 5:09 PM IST
हैदराबाद: हिंदी चित्रपटसृष्टीचा सनी देओल आणि प्रीती झिंटा अभिनीत, बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'बटवारा 1947'च्या प्रदर्शनाची तारीख जवळ येत आहे. हा चित्रपट या वर्षातील सर्वाधिक अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे, ज्याची सनी देओलचं चाहते आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. सनी फाळणीवर आधारित कथेसह पडद्यावर पुनरागमन करत आहे. त्याचा गाजलेला चित्रपट 'गदर'मध्येही अशीच कथा होती, जो भारतातील मूळ ब्लॉकबस्टर चित्रपटांपैकी एक ठरला होता 'बटवारा 1947' ऑगस्टमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'बटवारा 1947'च्या ट्रेलरची वाट पाहणाऱ्यांसाठी, प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. सनीनं ही माहिती नुकत्याच एका पोस्टमध्ये दिली आहे.
'बटवारा 1947'चा ट्रेलर कधी प्रदर्शित होईल? : 'बटवारा 1947'चा ट्रेलर जयपूरमध्ये एका भव्य कार्यक्रमात प्रदर्शित केला जाईल, त्यानंतर मुंबईत ट्रेलर लाँच कार्यक्रम होणार आहे. आमिर खान प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली निर्मित 'बटवारा 1947' हा चित्रपट सिंगल-स्क्रीन राज मंदिर थिएटरमध्ये प्रदर्शित केला जात आहे. या चित्रपटाची संपूर्ण स्टारकास्ट आणि निर्माते यावेळी उपस्थित राहणार असून, आमिर खानही तिथे उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे 'बटवारा 1947' या चित्रपटाचा ट्रेलर उद्या, 28 जुलै रोजी प्रदर्शित होत आहे. त्यानंतर 29 जुलै रोजी मुंबईत ट्रेलर लाँच कार्यक्रम होईल. हा चित्रपट 14 ऑगस्ट 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.
सनी देओलची पोस्ट : सनी देओलनं इन्स्टाग्रामवर आपल्या आईसोबतची एक पोस्ट शेअर करून 'बटवारा 1947'च्या ट्रेलरच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली. फोटोसोबत त्यानं कॅप्शन दिलं आहे, 'माझी आई माझा देव, माझे प्रेम, माझे धैर्य, माझी शक्ती आहे. मी 'बटवारा 1947' माझ्या आईला आणि जगातील प्रत्येक आईला समर्पित करतो. ट्रेलर लवकरच प्रदर्शित होईल.' चित्रपटाच्या कथेबद्दल सांगायचं झालं तर, सय्यद असगर वजाहत यांच्या 'जिस लाहोर नई देख्या' या प्रसिद्ध नाटकावर आधारित चित्रपट आहे. चित्रपटाची कथा भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या काळात घडते, ज्यामध्ये लखनौहून लाहोरला स्थलांतरित झालेले एक मुस्लिम कुटुंब आणि आपली वडिलोपार्जित हवेली सोडण्यास नकार देणारी एक वृद्ध हिंदू महिला यांच्यातील नातेसंबंध दाखवण्यात येईल.