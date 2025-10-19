ETV Bharat / entertainment

सनी देओलनं फटाके आणि गाणं गाऊन साजरा केला वाढदिवस, पाहा व्हिडिओ...

बॉलिवूड स्टार सनी देओलनं त्याचा ६८वा वाढदिवस साजरा केला आहे. आता त्यानं एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

Sunny Deol birthday
सनी देओलचा वाढदिवस (Sunny Deol birthday (ETV Bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 19, 2025 at 11:01 AM IST

मुंबई - अभिनेता सनी देओलनं त्याचा १९ ऑक्टोबर रोजी ६८वा वाढदिवस साजरा केला आहे. सध्या अभिनेत्याचे चाहते त्याला सोशल मीडियाच्या माध्यामातून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत. आता या विशेष प्रसंगी अभिनेत्यानं सेलिब्रेशनदरम्यान खूप फटाके फोडले असून त्यानं स्वत:साठी एक गाणं गायलं आहे. दरम्यान सनी देओलनं त्याच्या चित्रपटांच्या माध्यामातून प्रेक्षकांची मन जिंकण्यासाठी कुठलीही कसर सोडली नाही. त्याचे येणाऱ्या वर्षांमध्ये अनेक चित्रपट येणार आहेत. आता सनी देओलच्या वाढदिवसामधील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्याचा हा व्हिडिओ अनेकांना आवडत आहे. आता या व्हिडिओच्या कमेंट विभागात अनेकजण प्रतिक्रिया देऊन त्याचं कौतुक करत आहे.

सनी देओल केला वाढदिवस साजरा : अभिनेत्यानं त्याच्या वाढदिवसामधील व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. यामध्ये त्यानं पार्श्वभूमीत 'आज जश्न मनाई जान के' हे गाणं लावलं आहे. दरम्यान सनीबरोबर उपस्थित असलेले लोक त्यांच्या विशेष आनंदामध्ये सामील होऊन फटाके फोडत आहेत. दरम्यान सनीनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.' सनी देओलचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर आता चर्चेचा विषय बनला. सनी देओलच्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनच्या व्हिडिओला ७५,००० हून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत. दरम्यान या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये एका चाहत्यानं कमेंट केली, 'तुला वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा मोठ्या भावा.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा पाजी... वाहेगुरुजी तुम्हाला सदैव आशीर्वाद देवो.'

सनी देओलचं वर्कफ्रंट : दरम्यान या व्हिडिओवर सनी पाजीचा भाऊ बॉबी देओलनेही एक इमोजी शेअर करून प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच अभिनेत्याच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर तो बॉक्स ऑफिसवर तुफान धुमाकूळ घालण्यास सज्ज आहे. अभिनेता लवकरच 'बॉर्डर २' आणि नितेश तिवारी यांच्या 'रामायण'मध्ये दिसणार आहे. तसेच सनी पाजीचाचा आगामी चित्रपट 'बॉर्डर २' हा २२ जानेवारी २०२६ रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. याशिवाय अभिनेत्याच्या 'रामायण' चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर, तो या चित्रपटात हनुमानाची भूमिका साकारत आहे. आता सनी देओलला नवीन अवतारामध्ये पाहण्यासाठी अनेकजण खूप उत्सुक आहेत. या चित्रपटामध्ये सनी व्यतिरिक्त रणबीर कपूर आणि साई पल्लवी प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहे.

