सनी देओलनं 'बॉर्डर 2'च्या यशाचा आनंद केला साजरा, व्हिडिओ व्हायरल...
सनी देओल आणि त्यांच्या टीमनं चॉकलेट केक कापून 'बॉर्डर 2'च्या यशाचा जल्लोष साजरा केला आहे. आता त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
मुंबई - अभिनेता सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी आणि दिलजीत दोसांझ अभिनीत 'बॉर्डर 2' 23 जानेवारी रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई करत आहे. 'बॉर्डर 2' चित्रपट आता अनेकांना आवडत आहे. या चित्रपटानं जबरदस्त ओपनिंगसह बॉक्स ऑफिसचे अनेक रेकॉर्ड तोडले. रिलीजच्या आठ दिवसांतच चित्रपटानं 230 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. चित्रपटाचा मुख्य अभिनेता सनी देओल 'बॉर्डर 2'च्या यशामुळं खूप आनंदी आहे. आता त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. तो 'बॉर्डर 2'च्या यशाचा आनंद साजरा करताना दिसत आहे. अभिनेत्यानं स्वतः आणि त्याच्या टीम सदस्यांबरोबरचा एक व्हिडिओ पोस्ट करून आपला आनंद व्यक्त केला आहे.
सनी देओल 'बॉर्डर 2'च्या यशाचा आनंद साजरा करत आहे : दरम्यान व्हिडिओत, सनी देओल आणि त्याच्या टीममधील सदस्य 'हॅपी बॉर्डर टू यू' गाऊन 'बॉर्डर 2'च्या यशाचा आनंद साजरा करताना दिसत आहेत. दरम्यान सनी देओलच्या समोर एका डेस्कवर एक चॉकलेट केक आणि मिठाईचा बॉक्स असल्याचा दिसत आहे. याशिवाय केकवर 'कॉन्ग्रेच्युलेशन्स बॉर्डर 2' असंही लिहिलेलं आहे. सनी देओल हा 'हॅपी बॉर्डर 2 टू मी' असं गाऊन नाचत आहे. या व्हिडिओमध्ये सनी हा खूप खुश असल्याचा दिसत आहे. सनी हा केक कट करून कोणी तरी त्याचं तोड गोड करा असं देखील म्हणतो, त्याच्या टीममधील सदस्य त्याला फुलांचा गुच्छ देतो आणि केक खाऊ घालतो. त्यानंतर सनी त्याला मीठी मारतो.
'बॉर्डर 2'च्या यशाबद्दल सनी देओलनं कृतज्ञता व्यक्त केली : दरम्यान सनी देओलनं आणखी एक व्हिडिओ शेअर केला होता, यामध्ये त्यानं म्हटलं होतं, "आवाज कुठपर्यंत पोहोचला? तुमच्या मनापर्यंत. खूप खूप धन्यवाद, तुम्हा सर्वांना प्रेम." यानंतर त्यानं या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं, 'माझा, तुमचा, आमच्या 'बॉर्डर 2'ला खूप प्रेम मिळाले आहे. तुम्हा सर्वांना खूप खूप प्रेम.' दरम्यान 'बॉर्डर 2'मध्ये सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन आणि दिलजीत दोसांझ यांनी धमाकेदार अभिनय केला आहे. तसेच चित्रपटामध्ये मोना सिंग, सोनम बाजवा, अन्या सिंग आणि मेधा राणा या सहाय्यक भूमिकेत आहेत. हा चित्रपट 1997च्या 'बॉर्डर'चा सीक्वेल आहे. यामध्ये नौदल, भूदल आणि हवाई दल देशाचे धोक्यांपासून कसे संरक्षण करतात हे दाखविण्यात आले आहे.
