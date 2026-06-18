सनी देओल आणि आमिर खानं यांच्या 'बटवारा 1947'चा अधिकृत टीझर अखेर प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ
सनी देओल आणि आमिर खानं यांचा 'बटवारा 1947' चित्रपट सध्या चर्चेत आला आहे. या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 18, 2026 at 1:39 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सनी देओलचा आगामी चित्रपट 'बटवारा 1947'च्या निर्मात्यांनी गुरुवारी म्हणजेच 18 जून रोजी टीझर प्रदर्शित केला. या टीझरमध्ये सनी देओल, शबाना आझमी, प्रीती झिंटा, अली फजल, करण देओल आणि अभिमन्यू सिंग यांनी साकारलेल्या पात्रांची झलक दाखविण्यात आली आहे. राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित या चित्रपटामध्ये भारत - पाकचा फाळणीचा काळ दाखविण्यात येत आहे. आमिर खान प्रॉडक्शनच्या चित्रपटामध्ये फाळणीच्या काळात कठीण प्रसंगांच्या वेळी अनेक लोकांना कठिण प्रसंगांतून जावं लागलं होतं, या सर्व गोष्टींवर प्रकाश टाकल्या गेला.
सनी देओलचा आगामी चित्रपट 'बटवारा 1947'चा टीझर रिलीज : दरम्यान टीझरच्या सुरुवातीला 1947मध्ये झालेल्या फाळणीमधील हिंसेचे दृष्य दाखविण्यात आले आहेत. यानंतर शबाना आझमी आणि सनी देओल यांची एक झलक दाखवली गेली आहे. या चित्रपटामध्ये शबाना आझमी 'दुर्गावती देवी' ('माई') च्या भूमिकेत असून सनी देओल 'सिकंदर मिर्झा'च्या भूमिकेत, प्रीती झिंटा 'हमीदा बेगम'च्या भूमिकेत, अली फजल 'हबीब अन्वर'च्या भूमिकेत, करण देओल 'जावेद मिर्झा'च्या भूमिकेत आणि अभिमन्यू सिंग 'याकूब खान'च्या भूमिकेत दिसणार आहेत. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेला 'बटवारा 1947' धैर्याचे आणि जिद्दीचे एक उदाहरण प्रस्थापित करते.
'बटवारा 1947' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाला ए.आर. रहमान यांनी संगीत दिलंय. या चित्रपटातील गाण्याचे बोल जावेद अख्तर यांनी लिहिले आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती आमिर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांनी केली आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 14 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. 'बटवारा 1947' बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत आहे. आधी या चित्रपटाचं शीर्षक 'लाहोर 1947' असं होतं, मात्र यानंतर याचं शीर्षक 'बटवारा 1947' करण्यात आलं. दरम्यान या चित्रपटाकडून आमिर खानला खूप अपेक्षा आहेत. तसेच या चित्रपटाद्वारे प्रीती झिंटा बऱ्याच काळानंतर हिंदी चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करत आहे, त्यामुळं तिचे चाहते देखील खूप आनंदी आहे.