ETV Bharat / entertainment

सनी बॉबी देओलनं प्रार्थना सभेत वडील धर्मेंद्र यांना भावपूर्ण वाहिली श्रद्धांजली...

गुरुवारी धर्मेंद्र यांच्यासाठी प्रार्थना सभा आयोजित करण्यात आली होती. संपूर्ण देओल कुटुंबसह बॉलिवूडमधील काही कलाकार या सोहळ्यात उपस्थित होते.

Dharmendra
धर्मेंद्र (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 28, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर संपूर्ण देओल कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर पसरला आहे. २७ नोव्हेंबर रोजी धर्मेंद्र यांच्यासाठी प्रार्थना सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांचं संपूर्ण कुटुंब उपस्थित होतं. दरम्यान या प्रार्थना सभेत अनेक बॉलिवूडचे स्टार कलाकारही उपस्थित होते. गुरुवारी मुंबईत झालेल्या प्रार्थना सभेत अभिनेता सनी देओल आणि बॉबी देओल पाहुण्यांचे स्वागत करताना भावनिक होताना दिसले. आता प्रार्थना सभेतील काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. फोटोमध्ये दोन्ही भावांच्या चेहऱ्यावर दु:ख स्पष्टपणे असल्याचं दिसत आहे. दरम्यान धर्मेंद्र यांचा अंत्यसंस्कार खाजगीरित्या पार पडला. यानंतर मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये प्रार्थना सभा आयोजित करण्यात आली.

धर्मेंद्र यांची प्रार्थना सभा : दरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये अनेक स्टार्स प्रार्थना सभेसाठी जाताना दिसत होते. चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी या दिग्गज अभिनेत्याला श्रद्धांजली वाहिली. सनी आणि बॉबीचा सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल झाला आहे. यामध्ये दोन्ही भाऊ पाहुण्यांचे स्वागत करत असून अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी 'नमस्ते' म्हणत असल्याचे दिसत आहेत. यावेळी दोन्ही भाऊ पांढऱ्या रंगाच्या कपड्यात होते. 'सेलिब्रेशन ऑफ लाईफ' नावाची प्रार्थना सभा वांद्रे येथील ताज लँड्स एंडच्या लॉनवर संध्याकाळी ५:३० वाजता सुरू झाली. प्रार्थना सभेदरम्यान देओल कुटुंब भावनिक झाले होते.

प्रार्थना सभेत 'हे' स्टार्स उपस्थित : दरम्यान धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सलमान खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, शबाना आझमी, सुनील शेट्टी, जॅकी श्रॉफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विद्या बालन, अमीषा पटेल, निमरत कौर, फरदीन खान, अनु मलिक, सुभाष घई, सोनू सूद, अब्बास-मस्तान, अनिल शर्मा आणि शाहरुख खानचे कुटुंबासह आणखी काही स्टार्स उपस्थित होते. दरम्यान धर्मेंद्र यांचे २४ नोव्हेंबर रोजी वयाच्या ८९ व्या वर्षी निधन झालं. त्यांना काही दिवसांपासून ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. यानंतर अभिनेत्यांचा २५ नोव्हेंबर रोजी अंत्यसंस्कार करण्यात आला. दरम्यान धर्मेंद्र यांची पत्नी हेमा मालिनी यांनी देखील एक पोस्ट शेअर करून त्यांच्या निधनाचा शोक व्यक्त केला होता. आता अभिनेता शेवटी 'इक्कीस' चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रटामध्ये त्यांच्याबरोबर अगस्त्य नंदा हा मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.

हेही वाचा :

  1. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर हेमा मालिनी शेअर केली भावनिक पोस्ट, वाचा सविस्तर...
  2. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर इफ्फी महोत्सवात एक मिनिट मौन पाळण्यात आला, 'शोले'चं ४K स्क्रीनिंग रद्द...
  3. अमिताभ बच्चन यांच्याशी लग्न झाल्यानंतरही जया बच्चनला पसंत होते धर्मेंद्र, 'शोले'मध्ये 'बसंती'ची भूमिका करायची होती इच्छा....

TAGGED:

SUNNY AND BOBBY DEOL
DHARMENDRAS PRAYER MEET
धर्मेंद्र
DHARMENDRA
HEARTFELT TRIBUTE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.