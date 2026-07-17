गोविंदाच्या कमबॅक चित्रपटावर सुनीता आहुजानं प्रतिक्रिया देण्यास दिला नकार, वाचा सविस्तर
गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजानं त्याच्या कमबॅक चित्रपटावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. तिनं असं म्हटलं आहे की, तिच्या मुलाच्या चित्रपटावरच चर्चा होईल.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 10:54 AM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार गोविंदा आणि त्याची पत्नी, सुनीता आहुजा, सध्या चर्चेत आली आहे. सुनीतानं नेटफ्लिक्सच्या 'लॉकअप 2' या शोमध्ये भाग घेतला होता. जेव्हा सुनीता आजारी पडली होती, त्यावेळी गोविंदा स्वतः तिला घ्यायला आला होता. यामुळं त्यांचे चाहते खूप खूश झाले होते, यानंतर सर्वांना वाटलं होतं की त्यांच्यात सर्व काही ठीक आहे. मात्र 'लॉकअप 2'मधून बाहेर आल्यानंतर, सुनीतानं असे काहीतरी म्हटलं, ज्यामुळं चाहत्यांची चिंता आणखी वाढली आहे. गोविंदानं नुकतेच एका पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं की तो 'रूपा'मधून चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करणार आहे, यामध्ये राणी स्वर्णकर मुख्य अभिनेत्री असणार आहे. ज्यावेळी सुनीता लॉकअपमधून बाहेर आली, त्यावेळी पापाराझींनी तिला गोविंदाच्या आगामी चित्रपटाबद्दल विचारलं होतं, मात्र तिनं त्यावर चर्चा करण्यास नकार दिला होता .
सुनीता काय म्हणाली? : एका व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये सुनीता म्हणताना दिसत आहे की ,'ही 'रूपा' वुपाबद्दल बोलण्याची जागा नाही. आता तुम्ही लोकांनी फक्त माझ्या आणि माझ्या मुलाच्या आगामी चित्रपटाबद्दल बोला. एकता कपूर निर्माती आहे आणि तिनं यावर खूप पैसे गुंतवले आहेत. तुम्ही कुठेही जा, फक्त यशवर्धन-सुनीता, यशवर्धन-सुनीता, यशवर्धन-सुनीता असेच ऐकू येते. माझ्याशी इतर कोणाबद्दलही काही बोलू नका. जेव्हा पापाराझींनी तिला सांगितलं की, याच पत्रकार परिषदेत गोविंदानं स्वतः यशवर्धनचं कौतुक केलं होतं आणि त्याला स्वतःपेक्षाही हुशार असल्याचं म्हटलं होतं, तेव्हा सुनीता अभिमानानं म्हटलं होतं की, " तो माझा मुलगा आहे. तो सुसंस्कृत आणि प्रतिभावान दोन्ही आहे. मी त्याला वाढवलं आहे. मी त्याच्याबरोबर काम केलंय, त्याचं काम पाहिलं आहे. तो नक्कीच खूप पुढं जाईल. तुमचं प्रेम माझ्यावर आणि माझ्या मुलावर ठेवा."
यूजर्सनं काय म्हटलं : दरम्यान एका एका युजरनं सुनीताच्या व्हिडिओवर कमेंट करत लिहिलं, 'हे ऐकून असं वाटतंय की गोविंदाचं त्याच्या हिरोईनबरोबर अफेअर आहे.' दुसऱ्या एका लिहिलं, 'अशी काहीतरी गोष्ट आहे, जी ती बोलू शकत नाही.' आणखी एकानं लिहिलं, 'असं दिसतंय की गोविंदाचं अफेअर खरं आहे.' तसेच या व्हिडिओवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत.