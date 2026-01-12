ETV Bharat / entertainment

मागील वर्ष अत्यंत वाईट गेले. नवीन वर्षात गोविंदानं स्वतःमध्ये सुधारणा करून घरी परत यावं - पत्नी सुनीता आहुजा

अभिनेता गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजानं शिर्डीमध्ये जाऊन साईबाबांचं दर्शन घेतल आहे. यानंतर तिनं गोविंदाबद्दल अशा गोष्टी सांगितल्या, ज्यामुळं तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.

Sunita Ahuja
सुनीता आहुजा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 12, 2026 at 11:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : साईबाबांपेक्षा माझ्यासाठी या जगात काहीही मोठे नाही. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात मी नेहमीप्रमाणे शिर्डीला साईबाबांच्या दर्शनासाठी येते. नवीन वर्ष आमच्या कुटुंबासाठी सुखाचे,निरोगी आणि आनंदाचे जावे यासाठी आज साईबाबांच्या चरणी मनोभावे प्रार्थना केली आहे. साईबाबांचे दर्शन घेतल्यानंतर मनाला खूप आनंद आणि समाधान मिळते असे अभिनेता गोविंदा यांची पत्नी सुनीता आहुजा यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजानं केलं साईबाबांचं दर्शन : अभिनेता गोविंदा यांची पत्नी सुनीता आहुजा यांनी आज आपल्या आईसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं. साईबाबांच्या दर्शनानंतर 'ईटीव्ही भारत' शी बोलतांना सुनीता आहुजा यांनी सांगितलं की, मागील 2025 वर्ष माझ्यासाठी अत्यंत वाईट गेले. मात्र मी कधीही खोटे बोलत नाही. आता सुरू झालेलं नवीन 2026 वर्ष साईबाबांच्या आशीर्वादानं माझ्या कुटुंबासाठी नक्कीच चांगलं जाईल असा विश्वासही यावेळी सुनीता आहुजा यांनी व्यक्त केला. नवीन 2026 वर्ष गोविंदासाठीही चांगले जावे साईबाबांनी त्याला सद्बुद्धी द्यावी तो योग्य तेच काम करावा आणि आपला हिरो इमेज पुन्हा मिळवावा अशी प्रार्थनाही साईबाबांच्या चरणी सुनीता आहुजा यांनी केल्याचेही म्हणाल्या.

सुनीता आहुजानं म्हटलं स्वतःच्या पायावर उभे आहे : चित्रपटसृष्टीत आमच्या दोन्ही मुलांनी स्वतःच्या कष्टावर आणि मेहनतीवर उभे राहून स्वतःचे नाव कमवावे. अशी आमची इच्छा आहे. गोविंदा आणि मी त्यांना कोणतीही मदत करत नाही. त्यांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहावे. मलाही माझे नाव मोठे करण्यासाठी कोणीही मदत केली नाही. मी आज 55 वर्षांची असून स्वतःच्या मेहनतीवर माझे नाव कमावले आहे. आजही लोक मला गोविंदाची बायको म्हणून ओळखतात. मात्र सोशल मीडियावर मी आजही सुनीता आहुजा आहे. ज्या पद्धतीनं मी स्वतःच्या पायावर उभी राहिले. त्याच पद्धतीनं माझ्या मुलांनीही स्वतःच्या हिंमतीवर पुढे जावे असेही आहुजा यांनी स्पष्ट केलं.

सुनीता आहुजा (Etv Bharat)

घटस्फोटाच्या चर्चांवर गोविंदाच्या पत्नीचं विधान : गेल्या काही वर्षांपासून गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चांवर बोलताना सुनीता म्हणाल्या की, आजही मी साईबाबांकडे गोविंदाला सद्बुद्धी देण्याची प्रार्थना करते. या वयात घटस्फोटाच्या चर्चा गोविंदाला शोभत नाहीत. जो कोणी माझे घर तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे किंवा गोविंदाला चुकीच्या गोष्टींसाठी मदत करत आहे. त्याला साईबाबा कधीही माफ करणार नाहीत आणि त्याचे कधीच चांगले होणार नाही, अशा शब्दांत सुनीता आहुजा यांनी टीका केली आहे.

गोविंदाचं अफेअर : गोविंदाबरोबर अफेअर करणारी मुलगी फक्त पैशासाठी त्याच्यासोबत आहे. या वक्तव्यावर बोलताना सुनीता आहुजा म्हणाल्या की, गोविंदाचे एका अभिनेत्रीबरोबर चक्कर सुरू असल्याचं कोणी तरी मला सांगितलं होतं. मात्र आमचा चाळीस वर्षांचा संसार कोणतीही अभिनेत्री तोडू शकत नाही. कोणी बाहेरची व्यक्ती आमचा संसार तोडण्यासाठी प्लॅन करून पाठवली असेल. तरी साईबाबा आमच्या पाठीशी आहेत. देवानं गोविंदाला सद्बुद्धी द्यावी आणि त्यानं सगळी फालतूगिरी बंद करून आपल्या कुटुंबाकडे लक्ष द्यावे असेही सुनीता आहुजा म्हणाल्या.

गोविंदानं स्वतःमध्ये सुधारणा करावी : गोविंदाच्या 'अवतार' चित्रपटाबाबत सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या पोस्टरविषयी बोलताना सुनीता म्हणाल्या की, मला याबाबत काहीही माहिती नाही. गेल्या चाळीस वर्षांत मी असं काही पाहिलेले नाही. नवीन वर्ष 2026 मध्ये गोविंदानं स्वतःमध्ये सुधारणा करावी आणि घरी परत यावं. कुटुंबापेक्षा या जगात कोणीही मोठं नाही. लोक पैशासाठी येतात आणि जातात. मात्र कुटुंबीयांचे प्रेम मनापासून आहे, म्हणूनच आम्ही चाळीस वर्षांपासून एकत्र आहोत. हे मला समजते. मात्र गोविंदाला का समजत नाही. हे त्यानं समजून घेतलं पाहिजे असेही सुनीता आहुजा म्हणाल्या. नवीन चित्रपट निर्मात्यांना सल्ला देताना सुनीता आहुजा म्हणाल्या की, चांगले चित्रपट तयार करा. तुमचे चित्रपट पाहून मुलांना चांगले संस्कार मिळाले पाहिजेत. संपूर्ण कुटुंब एकत्र बसून चित्रपट पाहू शकेल असे दर्जेदार चित्रपट तयार व्हावेत असेही त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे.

हेही वाचा :

  1. घटस्फोटाच्या अफवांमध्ये गणेश विसर्जनात गोविंदानं पत्नीबरोबर केला डान्स, व्हिडिओ व्हायरल
  2. गोविंदाबरोबरच्या घटस्फोटाच्या चर्चेनंतर सुनिताचा ईटीव्हीचा व्हिडिओ व्हायरल, म्हणाली, "कोई माई का लाल नहीं..."
  3. किशोरवयीन सुनिता गोविंदाच्या प्रेमात पडली, आईला सापडलं प्रेमपत्र आणि फुटलं बिंग...

TAGGED:

ETV BHARAT EXCLUSIVE SUNITA AHUJA
GOVINDA
SUNITA AHUJA ON GOVINDA
सुनीता आहुजा
SHIRDI SAI BABA TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.