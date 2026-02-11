गोविंदांच्या वक्तव्यानंतर सुनिता आहुजानं इन्स्टाग्रामवर शेअर केली क्रिप्टिक पोस्ट
गोविंदांच्या मुलाखतीनंतर सुनिता आहुजानं इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. आता तिची ही पोस्ट खूप चर्चेत आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 11, 2026 at 12:09 PM IST
हैदराबाद : बॉलिवूड स्टार गोविंदा, काल एका मुलाखतीत त्याची पत्नी सुनिता आहुजानं केलेल्या आरोपांबद्दल उघडपणे बोलला. त्यानं चित्रपट दिग्दर्शक करण जोहरवरही चांगलाचं निशाना साधला. दरम्यान गोविंदानं मुलाखतीमध्ये त्यांच्यावर झालेल्या आरोपबद्दल खंडन केलं आहे. अभिनेत्यावर त्याच्या पत्नीनं विवाहबाह्य संबंध असल्याचे आरोप केले आहेत. तसेच मुलाखतीत गोविंदानं याप्रकरणी काही गोष्टी उघड केल्यानंतर 10 जानेवारी रोजी सुनितानं सोशल मीडियावर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये ती आणि गोविंदा एकत्र असल्याचे दिसत आहेत. फोटोत गोविंदा हा सूट आणि बूटमध्ये दिसत असून सुनिता ही यात स्लिम-फिट साडीमध्ये आहे. याशिवाय फोटोत एक वृद्ध महिला देखील असल्याची दिसत आहे. या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये सुनिता आहुजानं लिहिलं, 'जुने चांगले दिवस लवकरच येतील, जय माता दी.' या पोस्टवर टीना आहुजानं देखील लाईक केलं आहे.
गोविंदानं केला खुलासा : सुनितानं अनेकदा मुलाखतींमध्ये गोविंदाचा अपमान केला आहे. तिनं म्हटलं होतं की, "तू वडील आहेस की काय? शाहरुख,अमिताभ आणि जॅकी हे सर्व त्यांच्या मुलांचे संगोपन करत आहेत, पण तू काहीच करत नाहीस." दरम्यान 10 फेब्रुवारी रोजी गोविंदानं या विधानावर उत्तर देत म्हटलं होतं की, त्यानं निर्मात्याशी त्याच्या मुलाबद्दल बोलणं केलं आहे. याशिवाय गोविंदानं या मुलाखतीत हे देखील सांगितलं होत की, त्याच्या नावाचा वापर करण्यात आला आहे. 2022च्या 'गोविंद नाम मेरा' चित्रपटावर या अभिनेत्यानं प्रतिक्रिया व्यक्त देत म्हटलं की, त्याच्या नाव वापरण्यात आल्यानं त्याला अस्वस्थ वाटले आणि कथेतील काही भाग त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील पैलू प्रतिबिंबित करते, मुलाखीत गोविंदानं अप्रत्यक्षपणे चित्रपट निर्माते करण जोहरचा उल्लेख करत आपली चिंता व्यक्त केली. या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत विकी कौशल, कियारा अडवाणी आणि भूमी पेडणेकर हे स्टार्स होते.
गोविंदा आणि सुनीता यांच्याबद्दल : गोविंदा आणि सुनीता यांच्या लग्नाला 39 वर्षे झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या घटस्फोटाच्या अफवा या सोशल मीडियावर पसरल्या होत्या. याशिवाय सुनीतानं असंही म्हटलं आहे की, जगातील कोणतीही शक्ती त्यांना वेगळे करू शकत नाही. गोविंदा बऱ्याच काळापासून बॉलिवूडमध्ये संघर्ष करत आहे. तो शेवटी 'रंगीला राजा' (2019) या चित्रपटात दिसला होता. त्यानंतर तो कोणत्याही चित्रपटात दिसलेला नाही. आता त्याच्या हातातून 'भागम भाग 2' हा चित्रपट देखील गेला आहे. त्यांच्या अनेक चाहत्यांना वाटत होतं की, तो या चित्रपटाद्वारे पुन्हा एकदा तो चित्रपटसृष्टी पुनरागमन करेल.
हेही वाचा :