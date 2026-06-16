गोविंदा हेअर पॅच वापरण्याबद्दल सुनिता आहुजानं केला खुलसा...
सुनिता आहुजानं गंमतीशीरपणे पती गोविंदाबद्दल एक गोष्ट उघड केली आहे. अभिनेता हेअर पॅच वापरत असल्याचं तिनं सांगितलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 1:04 PM IST
हैदराबाद : ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आणि त्यांची पत्नी सुनीता आहुजा हे कुठल्याही कारणामुळं चर्चेत असतात. या जोडप्याविषयी चित्रपटसृष्टी देखील चर्चा सुरू असते. दरम्यान गोविंदा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यमुळं बऱ्याच दिवसांपासून सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्यांच्या घटस्फोटाच्या अनेक बातम्याही सोशल मीडियावर समोर आल्या आहेत. अशा बातम्यांच्या दरम्यानही सुनीता आपल्या पतीचे कौतुक करत असते. आता तिनं पुन्हा गोविंदाचे कौतुक केले आहे, मात्र तिनं यावेळी एक गंमत देखील केली. तिनं गोविंदाच्या केसांबद्दल खुलासाही केला आहे. 62 वर्षीय गोविंदाबद्दल एक खुलासा करताना तिनं सत्य उघड केलंय. गोविंदाचे केस नैसर्गिक नाहीत, तो हेअर पॅच वापरतो असं तिनं सांगितलं.
सुनीता आहुजानं गोविंदाविषयी केला खुलासा : अलीकडेच, सुनीता आहुजानं एक मुलाखतीमध्ये सांगितलं की, ती गोविंदाला पहिल्यांदा भेटली, तेव्हा तो खूप देखणा होता आणि त्याचे केस पूर्णपणे नैसर्गिक होते. यानंतर सुनीतानं हसून म्हटलं, "गोविंदा आजही देखणा आहे, मात्र जेव्हा मी त्याला पहिल्यांदा भेटले, त्यावेळी त्याचे केस वास्तविक होते. आता तो हेअर पॅच वापरतो." पुढं तिनं सांगितलं की, ती हेअर पॅचच्या वापराकडे नकारात्मक किंवा विनोदी दृष्टीनं पाहत नाही. मला वाटत नाही की हेअर पॅचबद्दल बोलणे चुकीचे आहे. इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकार ते वापरतात. फक्त हिरोच नाही, तर अनेक हिरोईनसुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे हेअर एक्सटेन्शन आणि हेअर पॅच वापरत असतात, आजकाल हे खूप सामान्य आहे."
सुनिता आणि गोविंदा यांना दोन मुले : सुनिता आणि गोविंदा यांचे लग्न 1987मध्ये झाले. या जोडप्याला आता दोन मुले आहेत. त्यांची मुलगी, नर्मदा आहुजानं चित्रपटसृष्टीत अभिनेत्री म्हणून काम केलंय. मात्र तिला यश मिळाले नाही. गोविंदा आणि सुनिता यांचा मुलगा, यशवर्धन आहुजा, लवकरच हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करणार आहे. यासाठी तो खूप मेहनत घेत आहे. गोविंदाचा मुलगा हा सोशल मीडियावर देखील खूप सक्रिय आहे.