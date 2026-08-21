सुनीता आहुजानं घटस्फोटाची याचिका मागे घेतल्यानंतर केला धक्कादायक खुलासा, गोविंदा आणि कोमल राणी स्वर्णकारशी लग्न करणार असल्याच्या चर्चा...
सुनीता आहुजानं घटस्फोटाची याचिका मागे घेतल्यानंतर सांगितलं की, गोविंदा आणि कोमल राणी स्वर्णकारशी लग्न करणार योजना आखत होता.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 3:42 PM IST
हैदराबाद : सध्या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांचे नाते चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वीच सुनीतानं घटस्फोटासाठी दाखल केलेला अर्ज मागे घेतला होता. आता, अभिनेत्याच्या पत्नीनं घटस्फोट न घेण्याचा निर्णय का घेतला, हे उघड झालं आहे. घटस्फोटाचा खटला मागे घेण्याचा निर्णय का घेतला, हे स्पष्ट करताना सुनीता म्हणाली की, गोविंदा आणि कोमल राणी स्वर्णकारशी लग्नाची योजना आखत होता. याच कारणामुळं तिनं कायदेशीर कारवाई मागे घेतली असल्याचं सांगितलं. हे प्रकरण तेव्हा उघडकीस आलं, जेव्हा राखी सावंतनं गोविंदाची पत्नी, सुनीता आहुजा यांच्याशी जाहीरपणे संवाद साधला. सुनीतानं सांगितलं की, गोविंदा कोमल राणी स्वर्णकारशी लग्न करणार असल्यामुळं तिनं घटस्फोटाची याचिका मागे घेतली होती. सुनीतानं घटस्फोटाची याचिका मागे घेतल्यानंतर आणि गोविंदा आणि कोमल राणी स्वर्णकार यांच्याबद्दल एक धक्कादायक दावा झाला आहे.
सुनीता आहुजाचा मोठा खुलासा : मुंबईत पापाराझींशी बोलताना राखीनं कॉल स्पीकरवर ठेवला आणि सुनीताची बाजू मांडली. या संवादादरम्यान सुनीता म्हणाली, "मी काल घटस्फोटाचा खटला मागे घेतला, कारण त्याला लग्न करायचे होते."राखीनं सुनीताला पूर्णपणे पाठिंबा देत म्हटलं, "हे चांगलं आहे. मी म्हटल्याप्रमाणे, खटला मागे घेऊन तू योग्य गोष्ट केलीस." त्यानंतर तिनं सुनीताला तिच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करण्याचा आग्रह करत म्हटलं, "200 कोटी रुपयांवर लक्ष केंद्रित करा. बाकी सर्व विसरून जा. जर कोणी दुसरे आले, तर ते सर्व काही घेऊन जातील. कृपया आधी सर्व काही तुमच्या नावावर करा."
घटस्फोटासाठी अर्ज घेतला मागे : सुनीतानं जवळपास दोन वर्षांपूर्वी घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. यानंतर सुनीतानं अर्ज मागे घेतल्याची अधिकृत पुष्टी गोविंदाचे व्यवस्थापक, शशी सिन्हा यांनी केली. 19 ऑगस्ट रोजी सुनीता तिचा मुलगा, यशवर्धन आहुजाबरोबर मुंबईच्या वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयात दिसले. त्यांच्या आगमनानंतर, शशी सिन्हा यांनी स्पष्ट केलं की, तिनं याचिका मागे घेतली आहे आणि पती-पत्नीमध्ये सर्व काही ठीक असल्याचा दावा केला. याशिवाय त्यांनी असंही सांगितलं की, न्यायालयात सुनीताच्या रागीट वृत्तीमुळं त्यांच्या वैवाहिक जीवनात अडचणी असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या.