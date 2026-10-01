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सुनिता आहुजानं पापाराझींसमोर कश्मीरा शाहला 'शक्तिशाली सून' म्हणत केलं कौतुक...

सुनिता आहुजानं पापाराझींसमोर कश्मीरा शाहचं कौतुक करत तिला शक्तिशाली सून असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

sunita ahuja and kashmera shah
सुनिता आहुजा आणि कश्मीरा शाह (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2026 at 10:56 AM IST

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हैदराबाद : गोविंदाची पत्नी सुनिता आहुजा आणि कश्मीरा शाह यांची नुकतीच एका कौटुंबिक कार्यक्रमात भेट झाली. यावेळी त्या तिथे उपस्थित असलेल्या पापाराझींसाठी एकत्र पोझ देताना दिसल्या. पापाराझींशी संवाद साधताना सुनिता आणि कश्मीरा एकमेकींना जवळ उभ्या होत्या. पापाराझींसाठी पोझ देत असताना कश्मीरा गंमतीनं म्हणाली, "तुम्हाला 'पॉवर कपल' हवं होतं ना?! आम्हीच ती पॉवर कपल आहोत." त्यावर सुनिता यांनी लगेचच प्रेमानं दाद देत कश्मीराचा उल्लेख आपली "पॉवरफुल सून" असा करते.

सुनिता आणि कश्मीरा शाह एकत्र : यानंतर सुनिता कश्मीरा लगेच म्हणते, "तुम्हीच मला हे सर्व शिकवले आहे. "वर्षानुवर्षांच्या दुराव्यानंतर सुनिता, कश्मीरा आणि विनोदी कलाकार कृष्णा अभिषेक हे पुन्हा एकत्र आले आहेत. सुमारे 14 वर्षे या कुटुंबांमध्ये दुरावा होता. त्यानंतर सुनिता आहुजानं 'लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सीझन 3' या रिअ‍ॅलिटी शोमध्ये अनपेक्षितपणे हजेरी लावली. यावेळी तिथे कृष्णा आणि कश्मीरा हे दोघेही होते. या प्रसंगी त्यांची भेट झाली असून त्याच्यात संवाद देखील झाला होता.

कश्मीरा शाहनं मागितली माफी : सुनिता यांना पाहून कृष्णा आणि कश्मीरा यावेळी भावूक होताना देखील दिसले होते. जेव्हा सुनिता शोमध्ये कृष्णा आणि कश्मीरा यांना भेटली, त्यावेळी ती देखील भावूक झाल्याच्या दिसली. यानंतर जोडप्यानं भूतकाळातील गोष्टींबद्दल माफी मागितली. कश्मीरानं कबूल केलं की, असे काही क्षण होते, जेव्हा ती सुनिता आणि गोविंदा यांच्याशी उद्धटपणे वागली होती आणि त्याबद्दल तिनं खेद व्यक्त केला. सुनितानं त्या जोडप्याला माफ केलं आणि त्यांना प्रेमानं मीठी मारली. जेव्हा सुनितानं कृष्णा आणि कश्मीरा यांची मुले, रायन आणि कृशांग यांची पहिल्यांदाच भेट घेतली, तेव्हा हा पुनर्मिलनाचा क्षण अधिकच भावूक झाला. यानंतर सुनिता आणि कश्मीरा यांच्यातील संबंध सार्वजनिकरीत्या अधिक चांगले असल्याचे दिसून आले आहेत. सुनिता आहुजा आणि गोविंदा यांच्यातील मतभेदांच्या काळातही, कश्मीरा सार्वजनिकरीत्या आपल्या 'मामीं'च्या (सुनिता यांच्या) बाजूनं उभी राहिली आहे आणि तिनं तिला एक अत्यंत खंबीर महिला असल्याचं म्हटलंय.

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SUNITA AHUJA
SUNITA SAYS POWERFUL BAHU
KASHMERA SHAH
सुनिता आहुजा
KASHMERA SHAH AND SUNITA AHUJA

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