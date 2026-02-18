गोविंदासाठी ठेवली सुनीता आहुजानं अट, 'हे' केलं तर करणार माफ...
गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजानं पुन्हा एकदा गोविंदाबद्दल विधान केलं आहे. तिनं आता अभिनेत्याबद्दल काही गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
Published : February 18, 2026 at 2:28 PM IST
मुंबई : गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. आता गोविंद आणि तिच्या वैवाहिक जीवनात दिवसेंदिवस दुरावा वाढत आहे. दरम्यान काही दिवसांपासून सुनीतानं गोविंदावर विवाह बाह्य संबंध असल्याचे आरोप केले होते. मात्र गेल्या गणेश चतुर्थीच्या वेळी या अफवा असल्याचं तिनं म्हटलं होतं. यानंतर पुन्हा एकदा गोविंदाच्या अफेयरबाबत काही बातम्या समोर आल्या होत्या. तसेच असा दावाही केला की, त्याचे एका चित्रपटसृष्टीत आलेली नवीन अभिनेत्रीशी प्रेमसंबंध आहे. यानंतर गोविंदानं स्वत: समोर येऊन याबद्दल काही गोष्टी सांगितल्या होत्या. त्यानं अफेयर असल्याच्या बातम्या खोट्या म्हटल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा सुनीतानं तिच्या व्लॉगमध्ये गोविंदा आणि तिच्या नात्याबद्दल चर्चा केली आहे.
सुनीता आहुजानं गोविंदाबद्दल केलं विधान : सुनीतानं गोविंदाला माफ करण्याबद्दल विधान केलंय. ती म्हणाली, "मी खूप सहन केले आहे, पण आता नाही. माझ्या निरागसतेचा अनेकांनी फायदा घेतला. आता मला माझी ओळख सापडली आहे. मी नेहमीच भावनिक राहीन कारण 40 वर्षांचे नाते एका रात्रीत तुटत नाही. पण आता माझे मन अधिक मजबूत झाले आहे. मी नेहमीच खरे बोलते. मी प्रत्येक स्त्रीला तिच्या हक्कांसाठी लढायला सांगते. जेव्हा माझे सासू-सासरे होते, तेव्हा मी गप्प राहिले कारण मी त्यांच्यावर खूप प्रेम आणि आदर केला आहे. पण आता गोविंदा आणि मी मित्र आहोत, मग मी त्यांचे ऐकत का राहावे किंवा भीतीनं का जगावे?" यानंतर सुनीतानं गोविंदाला माफ करण्याबद्दल म्हटलं, "काहीही सांगता येत नाही. तो माझा बालपणीचा प्रेम आहे. जर तो बदलला आणि माझ्या नियमांनुसार जगला तर, मी त्याला माफ करेन."
गोविंदा त्याच्या आईला खूप भीत होता : यानंतर तिनं असेही म्हटलं की, तिला बातम्यांमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीकडे लक्ष द्यायचे नाही. ती म्हणाली, "या वयात मी खूप ताण सहन करू शकत नाही. मी रजोनिवृत्तीतून जात आहे. यावेळी, तुम्हाला तुमच्या पती आणि मुलांचा आधार पाहिजे असते , दबाव नाही. आता गोविंदा कोणालाही घाबरत नाही आणि त्याला जे हवे ते तो करतो." तो हसून ते टाळतो, आम्हाला त्याची उत्तरे समजत नाहीत. मी सर्व काही हावभावातून आणि थेट सांगितले आहे, एका समजूतदार व्यक्तीसाठी, एक हावभाव पुरेसा असतो. गोविंदा त्याच्या आईला खूप भीत होता. तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. माझी सासू त्यावेळी जिवंत होती. तिच्या मृत्यूनंतर तो अधिकच बेफिकीर झाला. आता तो कोणाला घाबरत नाही आणि त्याला जे काही करायचे ते तो करतो. त्यांची संगत चांगली नाही. तो छोटा मुलगा नाही, मी त्याला नेहमी माझ्याबरोबर ठेवू शकत नाही. तो एक हिरो आहे. मी आधीही सांगितले आहे, मग जर त्याचे प्रेमसंबंध असतील तर काय? मात्र प्रत्येक गोष्टीसाठी एक वेळ असते. मी माझ्या तरुणपणी खूप पार्टी केली आणि जीवनाचा आनंद घेतला, पण प्रत्येक गोष्टीसाठी एक वेळ असते."
गोविंदानं केलं शाळेत सादरीकरण : काही दिवसापूर्वी एका शाळेच्या वार्षिक कार्यक्रमात गोविंदानं सादरीकरण केल्याबद्दल सुनीतानं दुःख व्यक्त केलं. सुनीतानं शाळेच्या कार्यक्रमात गोविंदाच्या सादरीकरणाच्या व्हिडिओबद्दलही विधान केलं. यावर तिनं म्हटलं, "गोविंदासारखा अभिनेता नाही, मात्र तो आजकाल काय करत आहे? मी वाचले आहे की, स्थानिक कार्यक्रमांमध्ये सादरीकरण केल्याबद्दल त्याच्यावर टीका होत आहे. हे माझ्यासाठी खूप दुःखद आहे." पुढं तिनं म्हटलं "मी गोविंदाला चांगला कलाकार मानते. जेव्हा मी त्याची मॅनेजर होती, त्यावेळी मी त्याला फुलासारखे जपले. आता इतर लोक त्याच्या मॅनेजर म्हणून काम पाहात आहे आणि ते कदाचित त्याचा फायदा घेत असतील. गोविंदा खूप भोळा आहे आणि कदाचित त्याला ते कळतही नसेल. लोक त्याला सांगतील की त्याची पहाटे 4 वाजताची फ्लाइट आहे आणि तो निघून जाईल. त्याला कळत नाही की त्याचा स्टार फिका पडला आहे."
