सुनीता आहुजानं पती गोविंदाला दिली धमकी, खुखरी काढली तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल...

सुनीता आहुजानं पती गोविंदाला आता सावधान होण्यासाठी सांगितलं आहे. तिनं एका मुलाखतीमध्ये अभिनेत्याच्या कथित नात्याबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे.

Published : January 17, 2026 at 11:59 AM IST

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता गोविंदाच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये सध्या वादळ पसरलं आहे. तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गोंविदाला आता त्याची पत्नी सुनिता आहुजाकडून एक धमकी देण्यात आली आहे. ही बातमी सोशल मीडियावर वाऱ्याप्रमाणे पसरली आहे. अलीकडेच सुनीता आहुजानं एका मुलाखतीमध्ये काही गोष्टी पती गोविंदाविषयी उघड केल्या आहेत, ज्या खूप गंभीर आहेत. आता तिनं केलेल्या विधानामुळं सर्वत्र गोविंदाविषयी सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. जेव्हापासून सुनीता आहुजा प्रसिद्धीझोतात आली, तेव्हापासून तिच्या कुटुंबामध्ये कलह पाहायला मिळत आहे.

सुनीता आहुजानं दिली गोविंदाला धमकी : सुनीतानं मुलाखतीत सांगितलं की, गोविंदाचे एका तरुणीशी प्रेमसंबंध आहे, यानंतर खळबळ उडाली. तसेच गोविंदानं त्यांच्या मुलांच्या कारकि‍र्दीला कधीही पाठिंबा दिला नाही, असं यात सांगण्यात आलं. सुनितानं पुढं सांगितलं की, "मी गोविंदाला माफ करणार नाही. मी नेपाळची आहे. जर मी खुखरी काढली तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल, म्हणून मी तुला सावधगिरी बाळगायला सांगते, बेटा. अशा मुली येतात आणि जातात. तो मूर्ख नाही. तो 63 वर्षांचा आहे. त्याला टीनाचं लग्न करावं लागेल. त्याच्या मुलाचं करिअर आहे. याशिवाय गोविंदा वडील असूनही माझ्या मुलानं कधीही त्याला इकडे तिकडे फोन करायला लावला नाही. गोविंदानं स्वत:च्या मुलाची कधीही मदत केली नाही. मी हे गोविंदाला त्याच्या तोंडावर हे म्हटलं आहे. गोविंदाच्या नावात काहीतरी गडबड आहे, त्याचं नाव गोविंदा आहे, त्यामुळं त्याच्या आजूबाजूला इतक्या गोपी आहेत, हे खरच खूप चूकीचं आहे ना ? जेव्हा दुर्गाचं रुप धारण होईल त्यानंतर तो पाहात राहिल."

गोविंदाची पोलखोल : सुनिता आहुजा यांना मुलाखत देत असताना खूप राग आला होता. त्यांनी मुलाखतीत गोविंदा विषयी चर्चा करून आपला राग व्यक्त केला. याशिवाय काही दिवसांपूर्वी देखील सुनिता यांनी माध्यमाशी बोलताना गोविंदाचे एका महिलेसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचं सांगितलं होतं. असं म्हटलं जात आहे की, ही महिला गोविंदाबरोबर फक्त त्याच्या पैशासाठी आहे. आता गोविंदाला सोशल मीडियावर अनेकजण ट्रोल करत आहेत. यापूर्वी सुनिता यांनी ईटीव्ही भारतबरोबर केलेल्या संवादामध्येही गोविंदाविषयी काही गोष्टी उघड केल्या होत्या. त्यावेळी सुनिता आहुजा या शिर्डीला साईबाबांच्या दर्शनासाठी गेल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी गोविंदाला अक्कल लवकर यावी आणि त्यांच्या कुटुंबाचं सर्व चांगलं व्हावं यासाठी प्रार्थना केली होती.

