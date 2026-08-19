ETV Bharat / entertainment

गोविंदासोबतच्या कटू वादामुळं सुनीता आहुजा वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या बाहेर झाली स्पॉट, व्हिडिओ व्हायरल

सुनीता आहुजा आणि तिचा मुलगा यशवर्धनचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये दोघेही वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या बाहेर पडताना दिसत आहेत.

Sunita Ahuja and Govinda
सुनीता आहुजा आणि गोविंदा (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 3:11 PM IST

|

Updated : August 19, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार गोविंदा आणि त्यांची पत्नी सुनीता आहुजा यांच्यातील सार्वजनिक वाद सुरू असतानाच, बुधवारी सुनीता तिचा मुलगा यशवर्धन आहुजाबरोबर वांद्रे फॅमिली कोर्टात (कौटुंबिक न्यायालयात) गेली होती. न्यायालयातून बाहेर पडताना सुनीता आणि यशवर्धन यांचा पापाराझींनी पाठलाग केला. यावेळी गोविंदाची पत्नी आणि त्याचा मुलगा हे दोघेही नाराज असल्याचे दिसले. आईबरोबर असतानाच यशवर्धननं पापाराझींवर आपला संताप व्यक्त केला. यानंतर त्यांना आईसाठी वाट मोकळी करून देण्यास तसेच तिचा पाठलाग न करण्यास सांगितलं. न्यायालयात आत काय झाले, असे विचारले असता यशवर्धन मोठ्या आवाजात म्हणाला "काहीच नाही" तर सुनीता उपरोधिकपणे म्हणाली, "आम्ही वाढदिवस साजरा करायला आलो होतो."

सुनीता आणि गोविंदाचे तणावपूर्ण संबंध : यावेळी सुनीता कॅज्युअल लूकमध्ये दिसली. तिनं फिकट गुलाबी रंगाचा शर्ट आणि काळी पँट घातली होती. दुसरीकडे, यशवर्धननं पांढरा शर्ट, राखाडी रंगाची पँट आणि निळे स्नीकर्स घातले होते. सुनीता आणि गोविंदा यांच्यातील तणावपूर्ण संबंध आणि त्यांच्यातील जाहीर वाद चव्हाट्यावर आले असतानाच ही बातमी समोर आली आहे. गोविंदाला विमानतळावर त्याच्या 'रूपा' (Roopa) या चित्रपटातील सह-कलाकार कोमल राणी स्वर्णकारबरोबर पाहिल्यानंतर हा वाद अधिकच वाढला.

सुनीतानं दिला कोमल राणी स्वर्णकारला सल्ला : सुनीतानं यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती आणि गोविंदाचं त्या तरुण अभिनेत्रीशी असलेल्या संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तिनं गोविंदाचा उल्लेख 'शुगर डॅडी' असा केला होता आणि म्हटले होते की, "तो आपल्या मुलीच्या वयाच्या मुलीबरोबर फिरत आहे. याशिवाय तिनं कोमलला योग्य कपडे घालण्याचा सल्लाही दिला होता. गोविंदा आणि कोमल राणी यांच्यातील संबंधांबाबत चर्चा सुरू असतानाच सुनीताची ही टिप्पणी आल्यानंतर गोविंदानं देखील सुनीताला निशाण्यावर धरलं. दरम्यान गोविंदा आणि कोमल राणीच्या दोघांमध्ये अफेअर असल्याच्या वृत्ताला कोणतीही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

गोविंदानं दिलं सुनिताला उत्तर : दरम्यान कोमल ही गोविंदाच्या आगामी 'रूपा' या चित्रपटात दिसणार आहे. तसेच गोविंदानं नेहमीच हे स्पष्ट केलं आहे की, तरुण अभिनेत्रींबरोबर त्याचे संबंध पूर्णपणे व्यावसायिक स्वरूपाचे असतात. तसेच गोविंदानं व्हिडिओ संदेशाद्वारे सुनीताला उत्तर देत म्हटलं होतं, तिनं त्याच्या कामात हस्तक्षेप करू नये किंवा अशी विधाने करू नयेत, ज्यामुळं त्याची प्रतिष्ठा आणि व्यवसायाचं नुकसान होऊ शकेल. वयातील अंतराबाबतच्या टीकेला उत्तर देताना त्यानं निदर्शनास आणून दिलं की, एखाद्या अभिनेत्याला त्याच्यापेक्षा खूपच तरुण अभिनेत्रीसोबत जोडीदार म्हणून काम करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार्सनी तरुण अभिनेत्रींबरोबर काम केलं आहे आणि अशा व्यावसायिक सहकार्याकडे आपोआपच 'प्रेमसंबंध' म्हणून पाहिले जाऊ नये, असेही त्यानं नमूद केलं.

भाषेचा वापर जपून करण्याचा गोविंदानं दिला सुनिताला सल्ला : सुनीताला सार्वजनिक ठिकाणी बोलताना भाषेचा वापर जपून करण्याबाबतही गोविंदानं म्हटलंय. आपल्या प्रतिसादाच्या दुसऱ्या भागात, गोविंदानं तिच्याकडून वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या आई-बहिणींशी संबंधित अपशब्दांवर आक्षेप घेतला. दरम्यान, सुनीतानं यापूर्वी आपल्या वैवाहिक आयुष्यातील अडचणी आणि गोविंदाचे कथित प्रेमसंबंध यांबद्दल मोकळेपणानं भाष्य केलं आहे. त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यातील समस्यांबाबतच्या चर्चाही वारंवार समोर येत राहिल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनीतानं डिसेंबर 2024मध्ये वांद्रे फॅमिली कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता, क्रूरता, व्यभिचार आणि जोडीदाराला सोडून देणे ही त्यामागची कारणे असल्याचं वृत्तांमध्ये म्हटलं गेलं होतं. दरम्यान सुनीतानं घटस्फोटाचा अर्ज हा मागे घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

गोविंदा आणि सुनिताबद्दल : परंतु काही महिन्यांनंतर, गणेशोत्सवाच्या काळात, गोविंदा आणि सुनीता प्रसारमाध्यमांसमोर एकत्र दिसले आणि त्यांनी सांगितलं की, त्यांचे नाते कोणीही तोडू शकत नाही. माहितीसाठी सांगायचं झालं तर, गोविंदा आणि सुनीता यांचा विवाह 1987मध्ये झाला होता आणि त्यांना टीना आहुजा (मुलगी) आणि यशवर्धन आहुजा (मुलगा) ही दोन मुले आहेत. यशवर्धन अभिनयात पदार्पण करण्याच्या तयारीत आहे, तर टीनानं 2025मध्ये 'सेकंड हँड हजबंड' या चित्रपटाद्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं.

हेही वाचा :

  1. सुनीता आहुजानं पती गोविंदाला 'शुगर डॅडी' म्हटल्यावर अभिनेत्याची प्रतिक्रिया व्हायरल...
  2. गोविंदाच्या कमबॅक चित्रपटावर सुनीता आहुजानं प्रतिक्रिया देण्यास दिला नकार, वाचा सविस्तर
  3. गोविंदा हेअर पॅच वापरण्याबद्दल सुनीता आहुजानं केला खुलासा...
Last Updated : August 19, 2026 at 5:30 PM IST

TAGGED:

SUNITA AHUJA
SUNITA ARRIVES AT BANDRA COURT
YASHVARDHAN LOSES COOL AT PAPS
सुनीता आहुजा
SUNITA UGLY SPAT WITH GOVINDA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.